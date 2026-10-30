Gli USA gelano i falchi europei: “Smettetela di provocare la Russia”. Il Pentagono frena i Baltici mentre prepara il disimpegno

Un messaggio urgente e chiarissimo è partito da Washington verso le capitali dell’Est Europa: abbassate subito i toni contro Mosca. Il Pentagono ha chiesto formalmente agli alleati della NATO, in particolare a Lituania, Lettonia ed Estonia, di chiudere la stagione delle dichiarazioni bellicose che rischiano di compromettere la sicurezza dell’intero continente. La notizia è riportata da Reuters.

Dietro questo richiamo c’è tutta la fredda realtà strategica dell’amministrazione Trump, impegnata a chiudere il conflitto in Ucraina — ormai nel suo quinto anno — e del tutto indisponibile a farsi trascinare in uno scontro diretto per difendere il complicatissimo fronte baltico.

A recapitare l’avvertimento durante una serie di incontri riservati è stato Elbridge Colby, sottosegretario alla Difesa per la politica e figura chiave nella revisione della presenza militare americana in Europa. Colby è stato diretto con gli alleati orientali: bisogna smetterla di “stuzzicare” i russi.

Nel mirino del Pentagono sono finite le uscite di diversi leader europei che descrivono la Russia come una potenza ormai in ginocchio. In particolare, a Washington non è piaciuta la frase del primo ministro estone Kristen Michal, che a fine settembre aveva paragonato Vladimir Putin a un “topo chiuso in un angolo“.

Un’immagine plastica, certo, ma strategicamente suicida per chi vive a pochi chilometri dal confine russo e dipende totalmente dallo scudo militare altrui. “Vi stiamo aiutando, gli americani sono lì. Semplicemente non urlate, non fate rumore”, ha riassunto un funzionario europeo descrivendo il senso dei messaggi americani.

La verità che a Tallinn, Riga e Vilnius faticano ad accettare è che per gli Stati Uniti la priorità non è più il fianco est europeo. I pianificatori del Pentagono stanno preparando un netto taglio delle truppe americane nel Vecchio Continente per concentrare risorse e mezzi in Medio Oriente, America Latina e soprattutto in Asia orientale.

🇺🇸🇪🇪🇱🇻🇱🇹 BREAKING: PENTAGON PRIVATELY URGES BALTIC NATO ALLIES TO TONE DOWN WARNINGS ABOUT RUSSIA According to an exclusive Reuters investigation, senior Pentagon officials have privately pressured European NATO allies, including Estonia, Latvia and Lithuania, to moderate their… pic.twitter.com/nZNGgm8r7u — Coffe Report (@CoffeReport) October 30, 2026

Difendere i Paesi baltici da un’eventuale reazione russa sarebbe un’operazione militare complessa, costosissima e logisticamente proibitiva. Washington non ha alcuna intenzione di rischiare un’escalation globale perché qualche leader locale cerca visibilità internazionale alzando la voce.

Ma il divario tra le due sponde dell’Atlantico non è solo militare; è soprattutto economico. Mentre i governi europei chiedono ai propri cittadini sacrifici fiscali e tagli alla spesa pubblica per finanziare il riarmo e mantenere l’isolamento di Mosca, gli Stati Uniti si muovono nella direzione opposta.

Il piano americano per arrivare a una pace negoziata si basa su mosse estremamente pragmatiche:

Incentivi economici a Mosca: apertura alla revoca graduale delle sanzioni e discussioni già avviate per nuovi accordi commerciali tra aziende americane e russe.

apertura alla revoca graduale delle sanzioni e discussioni già avviate per nuovi accordi commerciali tra aziende americane e russe. Pressione su Kiev: richiesta agli ucraini di fermare gli attacchi contro le infrastrutture energetiche russe, essenziali per gli equilibri dei mercati globali.

richiesta agli ucraini di fermare gli attacchi contro le infrastrutture energetiche russe, essenziali per gli equilibri dei mercati globali. Revisione dei costi militari: trasferimento dell’onere finanziario della difesa ordinaria sulle spalle dei bilanci statali europei.

Tra l’altro l’aiuto ai paesi baltici è anche tecnicamente complesso: potrebbe avvenire solo attraverso il Corridoio di Suwalki, che li collega alla Polonia, una strettoia fra il territorio di Kaliningrad, russo, e la Bielorussia, molto esposto ad eventuali operazioni di Mosca.

Il quadro che emerge mostra una profonda divergenza di interessi tra Washington e le capitali più intransigenti dell’Est Europa:

Fattore strategico Posizione Paesi Baltici Linea USA (Pentagono) Comunicazione pubblica Toni duri, Russia dipinta in crisi Silenzio diplomatico, evitare provocazioni Rapporti economici Isolamento totale e nuove sanzioni Riapertura commerciale e affari energetici Presenza militare USA Richiesta di rafforzamento costante Taglio delle truppe e sganciamento

Nelle cancellerie baltiche il richiamo americano ha generato stupore, soprattutto mentre in Germania e in altri Paesi si registrano arresti e allarmi per possibili sabotaggi legati a Mosca. Eppure, la lezione di realismo è servita.

L’Europa si ritrova così con il cerino in mano: dopo aver distrutto la propria competitività industriale rinunciando all’energia russa a basso costo, ora scopre che il grande alleato americano non solo vuole ridurre le difese sul continente, ma si prepara a tornare a fare affari con il Cremlino. E chi fino a ieri faceva la voce grossa sentendosi coperto dallo zio Sam, oggi riceve l’ordine perentorio di fare silenzio.