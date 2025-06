L’economia tedesca mostra le sue difficoltà nei dati: le vendite al dettaglio in Germania sono diminuite dell’1,6% su base mensile nel maggio 2025, mancando le stime di mercato che prevedevano una crescita dello 0,5% e peggiorando rispetto al calo dello 0,6% rivisto al ribasso nel mese precedente.

Si è trattato del secondo mese consecutivo di contrazione, con un calo delle vendite sia nel settore alimentare (-1,3%) che in quello non alimentare (-2,2%). Anche le vendite online hanno registrato una contrazione dell’1,4%.

Su base annua, le vendite al dettaglio sono cresciute dell’1,6%, al di sotto del consenso del 3,3% e in rallentamento rispetto all’aumento del 2,9% rivisto al rialzo ad aprile. L’aumento è stato trainato dai guadagni sia nel settore alimentare (0,5%) che in quello non alimentare (2,0%), con le vendite online in aumento del 9,3%.

Ecco il relativo grafico della variazione mensile:



Il calo delle vendite al dettaglio così secco lascia presagire che i consumi saranno deludenti a maggio e che quindi anche il PIL del secondo trimestre non sarà particolarmente soddisfacente. Un ulteriore problema per il governo Merz, che pensa di superare questo momento costruendo un bel po’ di armi. Sarò la giusta cura per l’economia tedesca?