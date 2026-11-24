La crisi energetica non colpisce solo l’Europa, ma anche l’Estremo Oriente. Lunedì i prezzi spot dell’elettricità in Giappone hanno raggiunto il livello più alto dall’agosto 2022, dato che la domanda di gas è destinata ad aumentare a causa delle previsioni di nevicate e di un abbassamento delle temperature nei prossimi giorni.

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La prevista aumento della domanda di gas nelle regioni di Chubu e Hokkaido, con il prezzo del gas che ha raggiunto il livello più alto degli ultimi quattro anni sia in Asia che in Europa, ha spinto lunedì il prezzo nazionale dell’energia elettrica day-ahead in Giappone a un aumento del 6% rispetto alla settimana scorsa, secondo i dati della Japan Electric Power Exchange citati da Bloomberg .

Lunedì il prezzo spot dell’energia elettrica day-ahead in Giappone è salito a 0,24 dollari (37,50 yen giapponesi) per chilowattora (kWh), il livello più alto dall’agosto 2022.

Le nevicate e il calo delle temperature previsti per questa settimana aumenteranno la domanda di gas, mentre il cielo nuvoloso ridurrà il potenziale di produzione di energia solare in Giappone, rendendo il sistema elettrico più dipendente dal gas naturale, i cui prezzi sono saliti alle stelle quest’anno a causa della crisi dello Stretto di Hormuz.

L’Asia ha cercato di ridurre la domanda di gas ove possibile e sta ricorrendo al carbone per la produzione di energia elettrica laddove disponibile, poiché il prezzo di riferimento per la fornitura spot di GNL nell’Asia settentrionale è triplicato rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, attestandosi a circa 30 dollari per milione di unità termiche britanniche (MMBtu).

Ora l’inverno sta ponendo sfide in termini di approvvigionamento e il Giappone potrebbe essere costretto a importare più GNL, a prezzi elevati, per soddisfare la domanda, contendendolo all’Europa, l’altro grande centro di consumo che sta strapagando il gas naturale.

Secondo gli analisti, quest’anno il Giappone dovrebbe superare la Cina come maggiore importatore mondiale di GNL, per la prima volta dal 2022, poiché gli elevati prezzi del GNL e l’insufficienza delle capacità di stoccaggio in Cina limitano gli acquisti.

L’aumento della domanda e l’innalzamento dei prezzi del GNL sono destinati a mantenere elevati i prezzi dell’energia elettrica in Giappone durante le ondate di freddo di questo inverno.