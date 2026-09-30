Fiammata dei prezzi negli USA: il trucco statistico non salva però dall’nflazione

La realtà dei prezzi non si cancella con un tratto di penna burocratico. Negli Stati Uniti si sta consumando un paradosso economico tanto evidente quanto allarmante: le autorità statistiche hanno riscritto le regole di calcolo per alleggerire gli indici, ma il costo della vita continua a colpire duramente il bilancio delle famiglie.

La Federal Reserve si ritrova così con le spalle al muro. La banca centrale americana sperava che l’inflazione fosse ormai domata, aprendo la strada a una comoda stagione di tagli ai tassi. I numeri ufficiali di agosto smentiscono bruscamente questo piano: la fiammata dei prezzi è ancora viva e l’obiettivo del 2% resta un miraggio lontano.

Che cos’è l’indice PCE e perché è diverso dal solito CPI

Per comprendere cosa stia accadendo a Washington occorre distinguere i due principali termometri dell’inflazione statunitense: l’indice dei prezzi al consumo classico (il CPI, Consumer Price Index) e l’indice della spesa per consumi personali (il PCE, Personal Consumption Expenditures).

Il CPI misura un paniere rigido di beni e servizi acquistati direttamente dalle famiglie. Il PCE, elaborato dal Bureau of Economic Analysis (BEA), adotta invece una struttura più elastica. Questo indicatore aggiorna continuamente le abitudini di spesa dei cittadini e comprende anche le voci pagate da terzi, come le coperture sanitarie fornite dai datori di lavoro o i programmi governativi. In un sistema basato sull’assicurazione privata è un valore importante.

Proprio per questa sua capacità di riflettere i cambiamenti nei comportamenti di acquisto, la Federal Reserve considera il PCE la propria bussola ufficiale per orientare le scelte sui tassi d’interesse.

Il maquillage statistico del BEA: cancellare i rincari a tavolino

In occasione dell’aggiornamento annuale dei dati storici degli ultimi cinque anni, il BEA ha introdotto una novità sostanziale: ha modificato la formula di calcolo per tre voci specifiche del paniere:

Servizi di gestione dei portafogli e consulenza finanziaria.

Servizi legali.

Software informatico e relativi accessori.

L’effetto di questo cambio di formula è stato immediato. Sotto la spinta del massiccio ciclo di investimenti nell’intelligenza artificiale, la voce relativa al software aveva registrato a luglio un incremento annuo del 21,2% con il vecchio metodo. Applicando la nuova formula, il rincaro di luglio è stato retroattivamente ridimensionato al 12,3%. Quasi nove punti percentuali sono svaniti all’improvviso dai grafici.

Un simile taglio contabile ha ridotto anche i cosiddetti “servizi di base” (core services), che rappresentano oltre il 60% dell’intera spesa dei consumatori. L’inflazione annua di luglio per questo comparto è scesa dal 3,69% al 3,35%, attestandosi allo stesso 3,35% anche nel mese di agosto.

I dati di agosto: la realtà presenta il conto

Nonostante il maquillage contabile abbia alleggerito le rilevazioni estive, i prezzi reali non si sono fermati. Nel mese di agosto l’indice generale PCE è salito dello 0,3% rispetto a luglio (+0,31% nei dettagli non arrotondati), confermando un’inflazione annua al 3,4% (3,42% per l’esattezza).

La componente “core”, che esclude alimentari ed energia ed è considerata la misura più attendibile delle pressioni di fondo, è aumentata dello 0,2% su base mensile e si è fermata al 3,0% su base annua.

Indicatore PCE USA Luglio (Vecchio calcolo) Luglio (Nuovo calcolo) Agosto 2026 PCE Generale (Annuale) +3,70% +3,36% +3,42% PCE Core (Annuale) +3,35% +2,98% +3,01% Servizi Core (Annuale) +3,69% +3,35% +3,35% Beni Core (Annuale) +2,28% +1,85% +1,97%

Insomma il nuovo sistema di calcolo avrà alleggerito alcune voci sensibili, ma non è riuscito a cancellare lo shock energetico legato al boom dei costi del gasolio e dei prodotti energetici.

La stangata energetica svuota i portafogli

Se sui servizi finanziari o sui software la statistica può operare revisioni al ribasso, per i beni di prima necessità non ci sono trucchi che tengano. I rincari più violenti colpiscono direttamente le voci non comprimibili della vita quotidiana.

Ad agosto l’indice dell’energia è schizzato del 16,8% su base annua. A guidare i rincari è stata la benzina, che ha segnato un’impennata annuale del 27,8%, accompagnata da un aumento mensile del 4,4% per i beni non durevoli.

I prezzi dei trasporti sono cresciuti dell’1,4% in un solo mese, mentre alberghi e ristorazione hanno segnato un ulteriore +0,5%. Quando fare il pieno all’automobile e spostarsi per andare al lavoro diventa così oneroso, la perdita di potere d’acquisto contrae la domanda per tutti gli altri settori produttivi.

E adesso cosa farà la Federal Reserve?

La banca centrale americana si trova incastrata in un vicolo cieco. Il PCE “core” si mantiene stabilmente sopra la soglia del 2% da marzo 2021: oltre cinque anni consecutivi di scostamento dal target ufficiale.

Negli ultimi mesi la Fedha rivisto al rialzo i tassi d’interesse. Il PCE è considerato un indicatore molto importante dalla Bance Centrale USA e la probabilità di un incremento dei tassi si è alzata.