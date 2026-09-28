Tre piani al Burj Khalifa, Formula 1 e rendimenti al 16%: a Dubai il colosso AIX congela i conti e scoppia il panico tra gli investitori

Il sogno di una rendita a doppia cifra garantita si è trasformato in un incubo da decine di milioni di dollari nel cuore finanziario degli Emirati. A Dubai, nella cornice esclusiva del Burj Khalifa, la AIX Investment Group ha bloccato o ritardato i rimborsi a migliaia di clienti, facendo scattare le prime azioni legali e aprendo una voragine che rischia di travolgere sia piccoli risparmiatori sia grandi patrimoni.

La fiducia si è spezzata all’improvviso. Dietro una facciata scintillante, l’ingranaggio dei pagamenti si è inceppato, lasciando i risparmiatori con il fiato sospeso e gli uffici della società nel mirino delle autorità locali.

La vetrina del lusso e le promesse impossibili

Negli ultimi anni AIX aveva costruito una credibilità impeccabile a colpi di sponsorizzazioni milionarie. Il marchio campeggiava sulle tute del pilota di Formula 1 Pierre Gasly, controllava una scuderia tra Formula 2 e Formula 3 e veniva promosso sui voli della compagnia Emirates dall’ex calciatore Michel Salgado.

Ai clienti non venivano proposti complessi trattati di finanza, ma formule rassicuranti: strumenti simili a obbligazioni con rendimenti annui compresi tra il 12% e il 16%, oltre a piani immobiliari con cedole fisse del 14,4%. Troppo bello per essere vero? Nel miraggio di Dubai, dove le tasse sono a zero e la ricchezza sembra infinita, molti hanno preferito non farsi troppe domande.

Tra i sottoscrittori non ci sono solo speculatori d’assalto:

Residenti storici di Dubai ed espatriati in cerca di un porto sicuro;

Piloti di linea e piccoli professionisti che hanno impegnato quote da 10.000 dollari;

Imprenditori e persino un principe saudita, con investimenti nell’ordine di svariati milioni.

Dai primi ritardi al blocco totale

Il meccanismo ha funzionato finché la liquidità ha retto. Chi entrava riceveva le cedole con regolarità, si fidava, reinvestiva il capitale e portava amici o colleghi. Una dinamica classica, quasi da manuale, per cui alla fine poco denaro usciva dai fondi.

I primi scricchiolii sono emersi circa nove mesi fa, in coincidenza con la discesa dei mercati delle criptovalute. A metà 2026 i trasferimenti dei profitti si sono azzerati del tutto. Agli investitori allarmati, la società ha inviato comunicazioni rassicuranti intitolate «Ritorno alla normalità», parlando di problemi tecnici e di liquidità, mentre i consulenti interni smettevano via via di rispondere al telefono.

Caratteristica Promessa dichiarata Realtà attuale Rendimento annuo Tra il 12% e il 16% (fino al 14,4% sul mattone) Cedole e rimborsi congelati Sede operativa Tre piani nel prestigioso Burj Khalifa Ispezioni delle autorità ed esposto al tribunale Garanzie legali Licenza emiratina per consulenza generica Prodotti emessi tramite veicoli offshore non vigilati

La tela offshore e i campanelli d’allarme ignorati

Davanti alle prime cause depositate presso il tribunale della giurisdizione offshore di Dubai (DIFC) — due delle quali valgono da sole 10 milioni di dollari — la società si è difesa evocando le tensioni geopolitiche internazionali e la volatilità globale. AIX ha fatto sapere di aver incaricato advisor legali per una ristrutturazione e promette spiegazioni entro il 12 ottobre, mentre cerca disperatamente nuovi finanziamenti sul mercato.

Eppure chi avesse avuto dei dubbi, aveva molti segnali già a disposizione:

La licenza negli Emirati consentiva solo consulenza e segnalazione, non la gestione diretta dei fondi ;

; I prodotti finanziari poggiavano su veicoli registrati tra Isole Cayman, Svizzera, Irlanda e Regno Unito;

Nel 2024 il regolatore del Qatar aveva già multato AIX per informazioni false sul sito web;

Di recente le autorità delle Cayman avevano diramato un’allerta esplicita: la società non ha mai avuto alcuna autorizzazione locale.

Che succederà ora?

Ora la questione passa, come abbiamo detto, alle corti, e qui si giocherà una partita molto interessante nella quale verrà verificata l’effettiva consistenza dei fondi e la capacità di rimborso. Da qui al 12 ottobre ne vedremo delle belle.

Per Dubai la posta in gioco è la reputazione. La città-stato si è venduta al mondo come il rifugio sicuro per capitali e ricchi espatriati. Se le falle nei controlli e la proliferazione di veicoli offshore non regolamentati dovessero provocare un crac diffuso, il danno di fiducia ricorderà da vicino il tracollo del fondo Abraaj nel 2018. Nello stesso tempo, in generale, sarebbe utile ricordare che rischio e rendimento si muovono a pari passo, e i rendimenti netti a due cifre non si generano da impieghi assolutamente sicuri.