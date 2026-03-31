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Fed, la voce fuori dal coro di Stephen Miran: “Tagliare i tassi, lo shock energetico è temporaneo”

Il governatore Fed Stephen Miran smonta la retorica dei tassi alti: “L’inflazione energetica è un fenomeno temporaneo. Serve un taglio di 100 punti base per non affossare l’economia reale e l’occupazione.”

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7 minuti fa

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In un panorama bancario centrale spesso dominato dal timore ossessivo per i prezzi, spicca la recente intervista rilasciata alla CNBC da Stephen Miran, governatore della Federal Reserve nominato da Donald Trump. La sua visione economica si discosta nettamente dall’attesa passiva dei falchi: Miran non vuole una stretta monetaria, , ma, al contrario, ritiene che l’attuale fiammata inflattiva sarà di breve durata, legata alla rapida risoluzione dell’attuale crisi geopolitica. Una prospettiva, peraltro, ampiamente condivisa dallo stesso Trump.

Per approfondire:

Miran mantiene una posizione favorevole al taglio dei tassi d’interesse, , ma lo fa argomentando in modo squisitamente tecnico, guardando oltre l’aumento dei prezzi energetici e concentrandosi sull’economia reale.

Ecco un estratto dell’intervista :

La gestione razionale degli shock petroliferi

Il primo punto affrontato da Miran riguarda l’aumento dei prezzi del petrolio, del diesel e dei fertilizzanti, innescato dal recente conflitto in Iran. Secondo il governatore, la Federal Reserve dovrebbe semplicemente “guardare oltre” questi shock temporanei. La logica macroeconomica è ineccepibile: i rincari dell’energia colpiscono l’economia in tempo reale, , ma la politica monetaria agisce con un ritardo strutturale che va dai 12 ai 18 mesi. Di conseguenza, alzare o mantenere alti i tassi oggi non avrebbe alcun effetto tangibile sull’inflazione causata dal costo della benzina nelle prossime settimane, , ma rischierebbe solo di deprimere l’economia del futuro.

I due grandi assenti dell’inflazione strutturale

Perché un banchiere centrale dovrebbe preoccuparsi dell’inflazione a lungo termine? Miran identifica due segnali classici, constatando, con un certo pragmatismo, che nessuno dei due è attualmente rilevabile nei dati:

  • Spirale prezzi-salari: Non c’è alcuna evidenza che gli stipendi stiano rincorrendo i prezzi verso l’alto. Al contrario, il mercato del lavoro si trova in una fase di progressivo e graduale raffreddamento ormai da tre anni.
  • Aspettative di inflazione: Se è vero che i contratti swap a breve termine hanno registrato un balzo, le aspettative a medio e lungo termine (da 1 a 5 anni) sono rimaste piatte o sono persino diminuite dall’inizio della crisi.

Di seguito una tabella riassuntiva degli indicatori analizzati da Miran:

Indicatore Macroeconomico

Stato Attuale

Rischio Inflattivo

Dinamica SalarialeRaffreddamento graduale (da 3 anni)Assente
Aspettative Breve TermineIn aumento (Swap)Temporaneo
Aspettative 1-5 AnniStabili o in caloBasso

Il mercato del lavoro e la “tassa” sui consumi

Il cuore dell’intervento di Miran, di chiara impostazione keynesiana sul fronte della domanda, è il rischio di indurre un’eccessiva debolezza nell’economia. L’aumento dei prezzi del carburante agisce di fatto come una “tassa” regressiva sui consumatori, drenando risorse che verrebbero altrimenti destinate ad altre spese e riducendo, di conseguenza, la domanda aggregata. Poiché l’occupazione si sta già raffreddando, Miran teme che la Fed stia frenando la domanda di lavoro in modo del tutto inappropriato. 

La ricetta Miran: una divergenza necessaria

Mentre il presidente Powell e molti colleghi si trincerano dietro un cauto “wait and see”, Miran rivendica il suo ruolo di dissenziente. Ha già votato per tagli di 25 punti base nelle ultime due riunioni, , ma il suo obiettivo finale è più ambizioso: riportare la politica monetaria a un livello inferiore di circa un punto percentuale (100 punti base) rispetto a quello attuale, procedendo con gradualità nel corso di un anno.

Miran è giustamente più preoccupato per una crescita asfittica e per la disoccupazione che per un’inflazione importata. La Fed ha già fatto la sua parte per contenere i prezzi,  ma ora il mandato dovrebbe essere proteggere l’economia reale. Aumentare i tassi in questo frangente lavorerebbe in modo prociclico, peggiorando inutilmente la situazione e facendo contrarre i consumi con il rischio di causare una crisi economica di lunga durata. Non ci resta che sperare che ai piani alti della BCE e della Fed qualcuno prenda appunti.

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