Scontro ad alta velocità sulla Luna: il razzo SpaceX precipita a 8.700 km/h e apre il conto della spesa spaziale

Quattro tonnellate di acciaio e motori lanciate a sette volte la velocità del suono si sono schiantati sulla Luna. L’impatto ha liberato un’energia pari all’esplosione di tre tonnellate di tritolo. Non si tratta di una missione scientifica pianificata, ma dell’involontario schianto di un rottame spaziale fuori controllo. Un evento drammatico che mostra la fragilità dei nostri piani commerciali oltre l’atmosfera terrestre, ma che ha avuto anche ricadute positive.

Il protagonista di questa storia è il secondo stadio di un Falcon 9 di SpaceX. Il razzo era partito a gennaio 2025 per portare nello spazio due moduli lunari privati. Per spingere il carico così lontano, il motore ha bruciato fino all’ultima goccia di propellente.

Senza più carburante per frenare o rientrare verso la Terra, il corpo del razzo è rimasto abbandonato al suo destino. Per oltre un anno e mezzo, la gravità del Sole e della Luna lo ha spinto in un’orbita caotica. Poi, la fisica ha fatto il suo corso e lo ha scagliato direttamente contro il suolo lunare.

Oggi la domanda sorge spontanea: perché gli scienziati stanno seguendo la vicenda con grande interesse? La risposta è semplice: un incidente involontario si è trasformato in un esperimento sul campo unico nel suo genere.

Per capire cosa succede sotto la superficie, la NASA e le agenzie internazionali stanno usando sonde in orbita come il Lunar Reconnaissance Orbiter e lo ShadowCam. L’obiettivo è fotografare il nuovo cratere, stimato in circa 27 metri di diametro, e analizzare la nube di polveri sollevata dall’esplosione.

L’elemento chiave di questo schianto riguarda però i dati sismici. Ogni volta che un oggetto pesante colpisce la superficie a migliaia di chilometri all’ora, la Luna trema. Queste vibrazioni viaggiano attraverso lo strato di roccia superficiale, fornendo agli scienziati una sorta di ecografia gratuita dell’interno della Luna.

Analizzando le onde sismiche prodotte dall’impatto, i ricercatori possono ricavare informazioni cruciali per il futuro.

Struttura del suolo: misurare la densità della roccia e individuare la presenza di cavità o tunnel di lava sotterranei.

misurare la densità della roccia e individuare la presenza di cavità o tunnel di lava sotterranei. Risorse idriche: verificare la presenza di depositi di ghiaccio profondo, fondamentali per il sostentamento di future installazioni.

verificare la presenza di depositi di ghiaccio profondo, fondamentali per il sostentamento di future installazioni. Sicurezza delle strutture: capire quanta energia scarica un urto sismico sul terreno per progettare basi capaci di resistere alle vibrazioni.

C’è infatti un aspetto di ingegneria pratica fondamentale. Sapere come la Luna assorbe gli urti violenti consente di calcolare la resistenza strutturale necessaria per costruire le future basi umane. Se dobbiamo installare reattori nucleari, laboratori o abitazioni sulla Luna, dobbiamo conoscere con precisione la risposta del terreno.

Dal punto di vista delle regolazioni internazionali, questo incidente spingerà le agenzie governative a imporre norme molto più rigide sulla gestione dei rifiuti nello spazio profondo. Smaltire in modo sicuro gli stadi superiori dei vettori richiederà più carburante o sistemi di rientro dedicati, con un aumento diretto dei costi di lancio per le aziende private.

L’analisi delle polveri sollevate ha già mostrato la presenza di tracce di sodio e litio vaporizzati. Non si tratta solo di minerali naturali, ma di elementi derivanti dalla distruzione del razzo stesso. Gli scienziati dovranno quindi imparare a distinguere cosa appartiene al suolo nativo e cosa è stato contaminato dal materiale umano.

In conclusione, lo schianto del Falcon 9 sulla Luna non è una semplice curiosità astronomica. È la dimostrazione pratica che la space economy sta entrando in una fase in cui la gestione dei rifiuti e la sicurezza diventano problemi economici concreti. Che cosa succederebbe se un detrito del genere cadesse su una superficie lunare con basi spaziali abitate?

La Luna sta diventando un cantiere operativo, e la pulizia del cantiere ha sempre un prezzo. Intanto però l’incidente, per fortuna senza danni, permette di conoscere meglio il nostro satellite.