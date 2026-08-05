Il veto invisibile di Washington: perché la tagliola ITAR sta bloccando la difesa europea (e l’industria italiana)

Basta una singola scheda elettronica di fabbricazione americana o qualche riga di codice sviluppata oltreoceano per trasformare un caccia militare europeo, una nave da guerra o un sistema radar in un ostaggio della burocrazia di Washington. L’Europa ha scoperto d’improvviso che la propria difesa non è affatto sovrana: ogni volta che un governo dell’Unione intende esportare o anche solo aggiornare un asset militare contenente tecnologia USA, deve chiedere formalmente il permesso al Dipartimento di Stato americano. Se l’operazione non coincide con gli interessi della Casa Bianca, la risposta è un no che rischia di mandare in fumo miliardi di euro e decenni di investimenti industriali.

La trappola della “See-Through Rule”: un cavallo di Troia giuridico

Al centro di questo imbrigliamento c’è una normativa federale statunitense nota come ITAR (International Traffic in Arms Regulations), gestita dal Directorate of Defense Trade Controls (DDTC) del Dipartimento di Stato. Sulla carta, la legge nasce per evitare che tecnologie militari critiche finiscano nelle mani di regimi ostili o concorrenti strategici. Nella pratica commerciale, si è trasformata in uno strumento di controllo sui mercati esteri.

Il meccanismo più temuto dai dirigenti dell’industria bellica si chiama “see-through rule“ (la regola della trasparenza o del tracciamento). Questa clausola stabilisce un principio ferreo: un componente soggetto a ITAR rimane sempre soggetto a ITAR, indipendentemente da dove venga assemblato o da quanti passaggi industriali subisca.

Se un’azienda aerospaziale europea costruisce un jet da combattimento d’avanguardia da centinaia di milioni di euro, ma al suo interno installa un singolo sensore o una turbina americana regolata dall’ITAR, quell’intero velivolo diventa virtualmente subordinato alle decisioni di Washington e può essere bloccato dai vincoli di Washington.

Se la nazione produttrice intende vendere quel velivolo a un Paese terzo, la transazione non può avvenire senza una licenza preventiva rilasciata dagli Stati Uniti. I tempi di attesa per queste autorizzazioni possono superare tranquillamente molti mesi, quando non si fermano del tutto per impasses politiche o lungaggini burocratiche.

Perché per l’Unione Europea l’ITAR è diventato un incubo strategico

Per almeno tre decenni, governi e aziende europee hanno accettato questa subordinazione senza protestare troppo. Le ragioni erano semplici: la tecnologia americana era superiore, il mercato globale era relativamente stabile e l’ombrello di protezione statunitense appariva indistruttibile.

Oggi questo equilibrio si è spezzato. L’instabilità geopolitica globale e i frequenti cambi di rotta della politica estera americana hanno fatto capire alle cancellerie europee il rischio reale di questa dipendenza.

Il rischio non è solo commerciale, ma strettamente operativo. In caso di divergenza geopolitica su un teatro di crisi — si pensi al Medio Oriente o all’Africa — Washington potrebbe teoricamente congelare l’invio di pezzi di ricambio, bloccare i necessari aggiornamenti software o negare le licenze di riesportazione per i sistemi operati dagli eserciti europei.

Questo spinge i paesi del Vecchio Continente a sviluppare proprie componenti non legate ad ITAR.

L’impatto sull’industria italiana e sui campioni nazionali

Per l’Italia, la questione ITAR non è una speculazione teorica, ma un problema di bilancio industriale che tocca da vicino aziende di riferimento come Leonardo, Fincantieri o la filiera della sensoristica avanzata. I campioni della difesa italiani operano da sempre in stretta integrazione con la base industriale transatlantica, partecipando a programmi multilaterali e fornendo componenti cruciali sia agli Stati Uniti sia ai partner europei.

Tuttavia, quando le aziende italiane cercano di collocare le proprie piattaforme nei mercati dell’America Latina, del Sud-Est asiatico o del Golfo Persico, la presenza di componenti ITAR diventa una zavorra competitiva disastrosa. I concorrenti che offrono soluzioni prive di vincoli americani riescono a chiudere le trattative in tempi rapidi, mentre i gruppi italiani ed europei rimangono bloccati nelle sale d’attesa del Dipartimento di Stato.

Esiste poi il grave problema tecnico della “contaminazione tecnologica”. Se gli ingegneri italiani lavorano su un progetto condividendo dati tecnici protetti da ITAR forniti da un primario contraente americano, c’è il rischio reale che anche il know-how nativo europeo sviluppato nello stesso ambito venga classificato come soggetto a ITAR.

Per evitare che la propria proprietà intellettuale venga “infettata” e finisca sotto la giurisdizione di Washington, le imprese europee sono costrette a creare compartimenti stagni e doppie filiere di sviluppo, con un inevitabile e gravissimo incremento dei costi fissi.

La corsa al marchio “ITAR-Free” e la reazione di Washington

Per rispondere a questa morsa, sia la Commissione Europea — attraverso la strategia industriale della difesa (EDIS) e il Fondo Europeo della Difesa — sia le singole imprese stanno spingendo verso la progettazione di sistemi “ITAR-Free“, ossia completamente privi di componentistica o dati tecnici statunitensi.

Dalle piccole e medie imprese della sensoristica e del laser (come la lituana Aktyvus Photonics) fino ai grandi consorzi europei, il bollino “ITAR-Free” è diventato la leva di marketing più aggressiva ed efficace per conquistare quote di mercato internazionali.

Dall’altra parte dell’Atlantico, la reazione è ambivalente:

Da un lato , alti funzionari del Pentagono ridicolizzano i tentativi europei, sostenendo che nessuna nazione o blocco regionale possiede la scala industriale, la qualità e la velocità produttiva degli Stati Uniti per competere sul piano globale. Il che sarà anche vero, ma meglio una tecnologia europea, magari non perfetta, ma esportabile piuttosto che una americana perfetta, ma che non si può avere.

, alti funzionari del Pentagono ridicolizzano i tentativi europei, sostenendo che nessuna nazione o blocco regionale possiede la scala industriale, la qualità e la velocità produttiva degli Stati Uniti per competere sul piano globale. Il che sarà anche vero, ma meglio una tecnologia europea, magari non perfetta, ma esportabile piuttosto che una americana perfetta, ma che non si può avere. Dall’altro lato, i colossi industriali americani (come Honeywell Aerospace) iniziano a mostrare forte preoccupazione. Molti di essi stanno cercando di “europeizzare” le proprie operazioni, aprendo stabilimenti e filiali manifatturiere direttamente nel Vecchio Continente per mantenere l’accesso ai ricchi finanziamenti della difesa europea. Una risposta più logica, che mantiene l’utile economico nelle aziende USA.

Un confronto tra i due modelli industriali

Dimensione Modello Integrato ITAR (USA) Modello Autonomo “ITAR-Free” (UE) Sovranità sulle esportazioni Subordinata all’approvazione del Dipartimento di Stato USA Gestita autonomamente dalle nazioni produttrici Rischio di blocco operativo Elevato in caso di divergenze di politica estera Nullo sui componenti interni; controllo locale diretto Moltiplicatore economico locale Parziale: perdita di valore verso la supply chain USA Massimo: la spesa in R&S e produzione resta nell’UE Costi e tempi d’accesso iniziale Minori nell’immediato (tecnologia pronta all’uso) Maggiori nel breve periodo (necessità di ricreare la filiera)

Una sfida complessa, ma necessaria

Ovviamente la produzione ITAR-free è tutt’altro che semplice, soprattutto quando si tratta di componenti complessi, come i motori d’aereo o i sistemi d’arma. Ad esempio consideriamo i caccia/ addestratori M-346: sostituire i motori Honeywell con soluzioni europee è complesso e costoso, assolutamente non banale. La comunanza nella NATO ha creato delle forti sinergia che non sono semplici da cancellare.

La sfida per l’Europa non è quindi soltanto una questione di orgoglio geopolitico o di autonomia militare. Si tratta di una scelta di politica industriale fondamentale: continuare a pagare un tributo tecnologico a Washington o costruire finalmente un’industria della difesa autonoma, capace di generare ricchezza, innovazione ed esportazioni senza dover chiedere il permesso a nessuno.