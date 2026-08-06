Il grande bluff dell’Università di Cambridge: come la foga ideologica ha distrutto il rigore accademico

Il castello di carte dell’accademia britannica è crollato in poche ore. Il professor Jason Arday, simbolo vivente delle politiche di inclusione e docente di sociologia più giovane della storia di Cambridge, si è dimesso con effetto immediato. Dietro il suo addio non ci sono divergenze teoriche, ma un’inchiesta devastante per plagio e una sequenza assurda di falsità nei titoli accademici.

La vicenda rappresenta un drammatico campanello d’allarme per l’intero sistema universitario dell’Occidente. Per anni le istituzioni hanno preferito inseguire la narrazione ideologica della “diversità” a ogni costo, dimenticandosi dei controlli elementari sui curricula.

Il mito costruito a tavolino

Nel 2023 la nomina di Arday a soli 37 anni era stata celebrata dai media di tutto il mondo. Il docente incarnava il riscatto perfetto: la diagnosi di autismo da bambino, l’impossibilità di parlare fino a undici anni e la successiva scalata ai vertici del sapere globale.

L’ateneo di Cambridge aveva trasformato il professore nel proprio manifesto istituzionale. Quando sono arrivate le prime segnalazioni di irregolarità, l’università ha reagito alzando un muro sordo. Le critiche di altri docenti sono state subito liquidate come una campagna d’odio e di discriminazione politica.

Le rivelazioni del Telegraph: libri fantasma e tesi copiate

Le indagini condotte dal quotidiano britannico The Telegraph hanno spazzato via ogni difesa. I documenti emersi dimostrano che l’impalcatura scientifica del docente si reggeva su invenzioni sfacciate.

Tra gli episodi più clamorosi spicca la pubblicazione di un libro mai esistito. Arday ha citato per anni nei suoi saggi e nei portali universitari un volume intitolato Being Young, Black and Male, attribuito all’editore Palgrave Macmillan. L’editore ha smentito ufficialmente: il libro non è mai andato in stampa ed è stato abbandonato da anni.

Non si tratta di un errore isolato. Le verifiche sulla sua tesi di dottorato hanno rivelato oltre 180 passaggi identici a un lavoro del 2009. Inoltre, le cattedre da “visiting professor” in Ohio, Glasgow e Sudafrica sono state smentite dagli stessi atenei coinvolti.

Affermazione di Jason Arday Riscontro delle verifiche e smentite Libro pubblicato con Palgrave Progetto abbandonato, mai andato in stampa Tesi di dottorato originale Oltre 180 passaggi plagiati da un lavoro del 2009 Visiting Professor in 3 atenei Le università negano qualsiasi incarico ufficiale 600 miglia corse in 6 giorni Corretto a 12 giorni, assenza di prove trasparenti 5,5 milioni di sterline raccolti Riconducibili a un indefinito sindacato anonimo

Storielle sportive e intimidazioni ai giornalisti

Il quadro si complica se si guardano le affermazioni personali. Arday diceva di aver raccolto 5,5 milioni di sterline in beneficenza correndo 30 maratone in 35 giorni, di cui 9 con una gamba fratturata.

Quando la stampa ha chiesto chiarimenti, sono scattate persino azioni legali per bloccare le inchieste. Un giornalista che poneva domande sui titoli è stato denunciato e persino contattato dalla polizia con l’invito a desistere per non danneggiare la salute mentale del docente: pare che smascherare una truffa danneggi il truffatore.

La diversità colpisce la qualità?

Appare evidente che l’Università, nel pieno desiderio di apparire “Diversa” ed “Inclusiva”, aperta alle minoranze, abbia voluto assumere questo docente dalle qualifiche non trasparenti, e quindi lo abbia difeso anche oltre ogni ragionevole dubbio. Doveva mostrarsi diversa, quindi non è andata molto in profondità nelle ricerche.

La rinuncia al rigore per timore di contrastare le parole d’ordine della diversità porta all’inefficienza totale. Se le università non controllano nemmeno la presenza reale dei libri nei curricula, l’intera catena del valore della formazione si degrada in modo irreversibile. A questo punto c’è da chiedersi che senso abbia pagare le pesanti tariffe e frequentare, quando la qualità dell’insegnamento dipende dalla “diversità” e non dalla preparazione del docente.

Dimissioni senza scuse

Mercoledì sera Arday ha rassegnato le dimissioni da Cambridge e dal Jesus College. Nel suo messaggio d’addio non compaiono scuse o ammissioni di colpa, ma solo proteste per l’eccessiva attenzione mediatica subita, che non ci sarebbe stata se lke sue qualifiche fossero state corrette.

Le dimissioni chiudono una vicenda imbarazzante, ma lasciano aperte domande inquietanti per chi lo ha nominato e per le istituzioni che hanno preferito l’ideologia alla verità scientifica. Le università dovrebbero occuparsi della preparazione dei docenti e della loro capacità d’insegnare, non di altri fattori non accademici.