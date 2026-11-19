Un fendente netto alla base del collo, la testa portata via come un trofeo o una reliquia, e un corpo di vent’anni abbandonato per due millenni nel fango acido dell’Irlanda del Nord. La medicina legale moderna, convocata in via straordinaria per un’inchiesta da tribunale su resti preistorici, ha sciolto il mistero della mummia di Bellaghy: non si trattava di un adolescente maschio, come ipotizzato al momento del ritrovamento nel 2023, ma di una giovane donna sacrificata brutalmente durante l’Età del Ferro. Un periodo fra il III secolo avanti Cristo e l’anno zero.

La scoperta svela uno spaccato crudo delle civiltà celtiche insulari, dove la sopravvivenza economica di un’intera comunità imponeva rituali spietati contro le forze invisibili della natura.

For the first time, a coroner has investigated the death of a woman that occurred 2,000 years ago. The Iron Age remains, known as the Ballymacombs More Woman, were discovered near Bellaghy in 2023. Now, modern science and archaeology have unlocked the secrets of how she died. pic.twitter.com/es6xZzX2dI — BBC Newsline (@bbcnewsline) November 17, 2026

Un’esecuzione rituale nell’Irlanda dell’Età del Ferro

I resti, ribattezzati ufficialmente Ballymacombs More Woman, ma chiamati affettuosamente Áine dagli abitanti del villaggio di Bellaghy, sono riemersi a circa un metro di profondità durante i lavori di un’azienda commerciale di estrazione della torba.

L’ambiente anossico della palude ha conservato intatti dettagli impressionanti: unghie delle mani e dei piedi, porzioni di tessuto cutaneo, capelli castani e persino quello che sembra essere un rene.

Mancava tuttavia il cranio. L’autopsia archeologica e le scansioni micro-CT hanno evidenziato tagli precisi sulle vertebre cervicali. La giovane è stata decapitata deliberatamente sul posto, ma la testa non è mai stata sepolta con il resto del corpo.

Perché accanirsi con tanta violenza su una ragazza alta, ben nutrita e nel fiore degli anni?

Il bilancio materiale del sacro: carestie, raccolti e divinità telluriche

Nel mondo celtico dell’Età del Ferro le torbiere non erano semplici terreni improduttivi, ma vere e proprie zone di confine tra il mondo terreno e l’aldilà. I sacrifici umani non scaturivano da mero sadismo, ma rappresentavano un calcolo estremo di politica tribale e religiosa:

Patti di sussistenza agricola: Le popolazioni dell’epoca vivevano di un’agricoltura marginale e di pastorizia nei boschi circostanti. Un inverno troppo lungo o un’annata di piogge torrenziali significavano la fame nera per il clan, e questo poteva spingere a riti estremi.

Le popolazioni dell’epoca vivevano di un’agricoltura marginale e di pastorizia nei boschi circostanti. Un inverno troppo lungo o un’annata di piogge torrenziali significavano la fame nera per il clan, e questo poteva spingere a riti estremi. Offerta di valore supremo: Se la gran parte dei corpi di torbiera europei (bog bodies) appartiene a maschi, spesso sovrani deposti o prigionieri di guerra, il sacrificio di una giovane donna fertile costituiva la perdita economica e demografica più gravosa che una tribù potesse infliggersi.

Se la gran parte dei corpi di torbiera europei (bog bodies) appartiene a maschi, spesso sovrani deposti o prigionieri di guerra, il sacrificio di una giovane donna fertile costituiva la perdita economica e demografica più gravosa che una tribù potesse infliggersi. La dea della terra: Gli abitanti locali hanno associato la ragazza ad Áine, antica divinità celtica della fertilità e della terra. Il dono del sangue serviva a riattivare la produttività del suolo e placare le forze ctonie responsabili delle crisi climatiche.

La testa mozzata, considerata dai Celti la sede dell’anima e del potere vitale, veniva con ogni probabilità conservata nei santuari o esposta per proteggere i confini territoriali del gruppo.

Dalle offerte di sangue all’economia della torba moderna

La mummia è tornata alla luce non grazie a uno scavo universitario programmato, ma per via dei macchinari pesanti di un’impresa estrattiva commerciale che estraeva la torba dal terreno. La torba irlandese è stata per secoli la risorsa energetica primaria per il riscaldamento rurale e l’agricoltura locale, ma oggi si trova al centro di un aspro scontro tra vincoli ambientali di tutela climatica ed esigenze produttive.

Se le torbiere si prosciugano, l’ossigeno entra nel terreno e distrugge sia la capacità di stoccaggio del carbonio, sia l’archivio storico custodito nelle profondità anossiche. La conservazione della memoria storica, insomma, finisce per scontrarsi ancora una volta con lo sfruttamento economico delle materie prime.