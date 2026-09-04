Falkland, Milei blocca il petrolio e Trump scarica Londra: l’illusione imperiale britannica fa i conti con la realtà

Un miliardo e settecento milioni di barili di greggio sepolti sotto le acque gelide dell’Atlantico meridionale rischiano di mandare in frantumi quel che resta dell’influenza britannica oltremare. Il presidente argentino Javier Milei ha firmato un decreto per sanzionare duramente chiunque partecipi all’estrazione di idrocarburi attorno alle isole Falkland (o Malvinas). Il messaggio è arrivato forte e chiaro alla City di Londra: Buenos Aires non starà a guardare mentre le risorse della sua piattaforma continentale vengono portate via.

La vera scossa sismica, però, non arriva solo dalla Casa Rosada. Arriva da Washington. Donald Trump ha gelato senza mezzi termini il governo britannico, mettendo in discussione la storica neutralità americana e facendo capire che gli Stati Uniti non intendono muovere un dito per difendere un vecchio avamposto coloniale. Per il Regno Unito, impantanato in una crisi economica, sociale e militare senza precedenti, la partita dell’Atlantico del Sud rischia di trasformarsi nel capolinea definitivo del suo passato imperiale.

Il tesoro di Sea Lion e il colpo a Israele

Il punto di rottura si chiama “Sea Lion“. È un maxigiocimento offshore situato a circa 220 chilometri a nord delle isole. Le stime parlano chiaro: contiene riserve pari a oltre cinque volte quelle di Rosebank, il più grande giacimento rimasto nel Mare del Nord britannico. Si tratta di una ricchezza energetica enorme, capace di garantire produzione per oltre trent’anni.

Per sfruttare questo tesoro, il governo locale delle Falkland ha concesso i diritti a un consorzio privato con l’obiettivo di estrarre i primi barili entro il 2028:

Rockhopper Exploration: società britannica che detiene il 35% delle quote.

società britannica che detiene il 35% delle quote. Navitas Petroleum: gruppo a controllo israeliano e quotato a Tel Aviv che possiede il restante 65% ed è l’operatore principale del progetto.

Qui emerge il primo paradosso politico. Milei ha sempre manifestato una vicinanza ideologica e personale quasi viscerale a Israele. Eppure, quando si è trattato di difendere quello che l’Argentina considera territorio nazionale, il presidente libertario non ha esitato a colpire anche gli interessi della compagnia israeliana Navitas. L’interesse strategico ha battuto l’affinità di facciata. Chi trivella senza l’ok di Buenos Aires finisce sulla lista nera, senza eccezioni.

Il crollo in borsa di Rockhopper

La mossa argentina ha colpito subito il punto più vulnerabile del progetto: i soldi. Le estrazioni offshore in acque remote e tempestose richiedono investimenti colossali, coperture assicurative marittime internazionali e una catena logistica complessa. Se un governo sovrano minaccia ritorsioni legali, sequestri e blocchi portuali contro fornitori, dirigenti e banche finanziatrici, il castello rischia di crollare prima ancora di piantare la prima trivella.

I mercati hanno incassato il colpo all’istante:

Le azioni di Rockhopper Exploration sono crollate di oltre il 10% alla Borsa di Londra nelle prime ore di contrattazione.

sono crollate di oltre il 10% alla Borsa di Londra nelle prime ore di contrattazione. La compagnia esplorativa Borders & Southern, che sta esplorando un’altra area a sud delle Falklands, ha perso fino al 15%.

che sta esplorando un’altra area a sud delle Falklands, ha perso fino al 15%. A Tel Aviv, i titoli di Navitas Petroleum hanno subito pesanti vendite, chiudendo in ribasso di circa il 4,5%.

Nessun fondo d’investimento ama mettere miliardi in progetti contesi che rischiano cause legali internazionali interminabili e il blocco delle rotte commerciali verso i porti dell’America Latina.

Milei non è Galtieri: il confronto con il 1982

Molti a Londra tendono a liquidare le parole di Milei come la solita propaganda nazionalista argentina ad uso interno. C’è sicuramente una componente di calcolo elettorale, visti i sondaggi in calo dopo le sue dure misure economiche. Ma fare paragoni con il 1982 significa non capire cosa sia cambiato nel mondo in questi quarantaquattro anni.

Scenario Crisi del 1982 (Generale Galtieri) Crisi attuale (Javier Milei) Economia argentina Inflazione fuori controllo, debito esplosivo, isolamento globale. Bilancio primario risanato, tagli drastici e apertura agli investimenti esteri. Posizione USA Sostegno logistico e di intelligence totale al Regno Unito di Thatcher. Washington prende le distanze da Londra e guarda a intese con Buenos Aires. Strategia adottata Invasione militare diretta e disperata. Pressione legale, guerra economica e isolamento finanziario dei consorzi. Stato della Gran Bretagna Potenza industriale ancora solida, Royal Navy di primo livello. Debito pubblico record, deindustrializzazione e forze armate ridotte ai minimi.

Nel 1982 la giunta militare argentina mandò ragazzi di leva al macello per salvare una dittatura fallita. Milei non ha alcuna intenzione di sparare un solo colpo: non ne ha la forza navale e non gli serve. Gli basta togliere l’ossigeno economico al consorzio petrolifero.

Washington scarica la “relazione speciale”

La vera novità geopolitica risiede nell’atteggiamento della Casa Bianca. Intervistato dai media britannici, Donald Trump è stato brutale: ha rinfacciato a Londra di non aver supportato adeguatamente le operazioni americane contro l’Iran e ha liquidato la questione Falkland definendo le isole “troppo lontane”.

Per gli Stati Uniti, la mappa delle priorità è cambiata radicalmente:

Meglio assicurarsi un’alleanza solida con l’Argentina, ricca di litio, rame, gas e petrolio di scisto (con Vaca Muerta in pieno boom).

Costruire una base navale e logistica congiunta nella Terra del Fuoco per presidiare le rotte verso l’Antartide e il passaggio tra i due oceani. Con quanto sta succedendo alle Chagos il Regno Unito non viene più considerato un alleato affidabile.

Evitare di immolarsi per difendere gli interessi di poche compagnie private britanniche in una disputa territoriale anacronistica.

La cosiddetta “special relationship” tra Washington e Londra mostra la corda. Di fronte alla cruda convenienza economica, le memorie dell’asse atlantico finiscono in soffitta.

La decadenza britannica: il tramonto di un impero a corto di soldi

Dietro le risposte di rito di Downing Street – che continua a ripetere come un disco rotto la formula dell’autodeterminazione per i 3.600 residenti delle isole – si nasconde una fragilità strutturale ormai impossibile da mascherare.

Il Regno Unito del 2026 non è più la potenza che poteva allestire una task force oceanica in pochi giorni. Il Paese sta affrontando una crisi economica cronica, stretta tra una crescita anemica, una pressione fiscale ai massimi storici e una crisi migratoria e demografica che lacera il tessuto sociale delle città inglesi. La spesa pubblica per la difesa è stata tagliata per decenni: la Royal Navy fatica a mantenere in servizio le proprie navi da guerra, alle prese con carenze di personale, guasti tecnici continui e costi di manutenzione proibitivi per le sue portaerei.

Pensare che Londra possa sostenere un ponte aereo e navale a tredicimila chilometri di distanza per difendere un consorzio privato è pura fantasia. Il governo britannico ha già dovuto cedere sovranità su altri territori contesi, come dimostrato dalla restituzione delle isole Chagos a Mauritius. Il mondo vede una nazione stanca, logorata da divisioni interne e costretta a fare i conti con un bilancio statale che non permette più avventure coloniali.

Senza i ricavi del greggio di Sea Lion, le Falkland rimarranno quello che sono sempre state: un avamposto dipendente dalla pesca dei calamari e dall’allevamento ovino, che costa a Londra milioni di sterline all’anno solo per garantire la guarnigione militare. Quanto ci vorrà prima che Burnham tagli questa spesa in nome di qualche obiettivo ecologico e dell’impegno contro la Russia? L’era della presenza britannica nell’Atlantico del Sud non finirà con un assalto anfibio, ma con la firma di contratti commerciali a cui Londra non sarà nemmeno invitata a partecipare. Forse è giunto il momento per una seria trattativa con l’Argentina, per salvare il salvabile.