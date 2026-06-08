Diego Garcia e il Monopoli geopolitico: Trump vuole comprare le Isole Chagos

Tra le nebbie diplomatiche di Londra e le acque cristalline dell’Oceano Indiano, si sta consumando una partita a scacchi che ha il sapore di un Risiko immobiliare. Al centro della scacchiera c’è l’arcipelago delle Chagos e, in particolare, il vitale atollo di Diego Garcia. Secondo le ultime indiscrezioni della stampa anglosassone, il presidente americano Donald Trump sta valutando un piano tanto semplice quanto dirompente: comprare le isole.

L’obiettivo? Evitare che il governo britannico, guidato da Keir Starmer, ceda la sovranità del territorio alle Mauritius, una nazione con legami sempre più stretti con la Cina e l’Iran.

L’inestimabile valore di Diego Garcia

Diego Garcia non è una semplice isola tropicale, ma la vera e propria “portaerei inaffondabile” di Washington.

Posizione strategica: Situata al centro dell’Oceano Indiano, permette operazioni a lungo raggio verso il Medio Oriente e l’Asia.

Capacità offensive: È la rampa di lancio ideale per i bombardieri stealth B-2 Spirit.

Sicurezza e Intelligence: Ospita strutture classificate come “super segrete”, vitali per le capacità operative degli alleati e impossibili da replicare altrove a costi sostenibili.

Con l’espansione navale di Pechino e le attuali tensioni belliche con l’Iran, mantenere una catena logistica globale inattaccabile non è un capriccio, ma una necessità di sopravvivenza strategica.

Il Pasticcio Britannico

Il piano originario del governo di Sua Maestà aveva i contorni della resa incondizionata. Londra aveva concordato di cedere la sovranità delle Chagos alle Mauritius, per poi “affittare” la base militare per 99 anni alla modica cifra di circa 35 miliardi di sterline. In sintesi: cedere un territorio vitale per poi sborsare miliardi per il privilegio di affittarlo, peraltro da una nazione che strizza l’occhio ai rivali sistemici dell’Occidente. Un capolavoro di tafazzismo diplomatico, dettato più dalle pressioni delle corti internazionali che dal buonsenso geopolitico.

Ma c’è un dettaglio fondamentale: qualsiasi modifica allo status dell’isola richiede il consenso di Washington.

Il “No” di Washington e l’Opzione Acquisto

L’interesse americano si è riacceso brutalmente quando, nelle fasi iniziali del recente scontro con l’Iran, il Regno Unito ha esitato a concedere l’uso della base per attacchi diretti. Trump ha definito l’accordo britannico una “grande stupidità” e un “atto di totale debolezza”.

Ora, secondo fonti vicine al Segretario al Tesoro USA Scott Bessent, l’amministrazione sta esplorando una soluzione drastica. Il piano allo studio prevede:

Lasciar eventualmente passare il trasferimento formale di sovranità dal Regno Unito alle Mauritius. Intervenire immediatamente per negoziare l’acquisto diretto dell’arcipelago da Port Louis.

Attore Posizione Ufficiale Obiettivo Reale Stati Uniti Preservare l’operatività della base. Impedire infiltrazioni cinesi e garantirsi mano libera. Regno Unito Accordo di cessione temporaneamente sospeso. Uscire dall’impasse senza irritare gli alleati o i tribunali. Mauritius La sovranità non è negoziabile (nonostante le smentite di trattative in corso). Ottenere il controllo e monetizzare l’asset.

La situazione sarebbe un’umiliazione epica di Londra e un danno enorme: non solo Londra paga, praticamente, per cedere le isole alle Mauritius, un paese amico della Cina, irritando fortemente, tra l’altro, l’India, ma non prenderebbe un centesimo dei soldi che gli USA sarebbero disposti a pagare per l’Isola che, attualmente, è di loro proprietà.

La Diplomazia Immobiliare e il Diritto

Non è la prima volta che Trump affronta le crisi con un approccio di acquisizione (basti ricordare la proposta sulla Groenlandia). Sebbene l’idea scandalizzi i puristi del diritto internazionale, riflette un crudo realismo: i problemi di sicurezza si risolvono controllando il territorio.

Resta poi un nodo morale spesso ignorato: sulla base di quale diritto queste isole dovrebbero finire alle Mauritius? L’arcipelago fu separato amministrativamente prima dell’indipendenza mauriziana, e la popolazione nativa – i chagossiani, espulsi a forza decenni fa per fare spazio ai militari – continua a sentirsi vittima dei giochi di potere altrui, rivendicando un diritto di autodeterminazione sistematicamente ignorato. Se qualcuno ha diritto sulle isole sono proprio questi esuli forzati che, però, accetterebbero molto volentieri lo status di stato associato agli USA.

Le trattative per le Chagos ci ricordano che i tribunali possono tracciare confini sulla carta, ma le chiavi di casa rimangono a chi ha la forza (e il denaro) per blindare la porta. Comunque Starmer resta l’unico capo di stato nella storia umana ad essere nei guai per aver voluto, a tutti i costi, cedere un pezzo di terra che, in realtà, nessuno gli aveva seriamente chiesto.