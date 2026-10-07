Falkland, fuga dal greggio conteso: Halliburton scarica Londra. Il colpo di Milei o l’ombra di Trump?

Il progetto petrolifero britannico nell’Atlantico meridionale ha appena subito un siluro sotto la linea di galleggiamento. Halliburton, uno dei colossi mondiali dei servizi per l’estrazione di idrocarburi, ha annunciato ufficialmente il proprio disimpegno totale da Sea Lion e da qualsiasi futura attività attorno alle isole Falkland (o Malvinas).

Una ritirata repentina che gela Londra e manda nel panico gli investitori. A far scattare la fuga del gruppo statunitense sono state le minacce dirette del governo argentino guidato da Javier Milei. Buenos Aires ha sollevato questioni pesantissime sull’applicazione della legge penale e civile contro chiunque operi in acque considerate argentine senza autorizzazione.

Per Halliburton il messaggio è stato inequivocabile: proseguire alle Falkland avrebbe significato esporsi a sequestri, sanzioni e cause penali a carico dei propri manager.

Il crollo di un’illusione da 300 milioni di barili

Il giacimento di Sea Lion, scoperto nel 2010 da Rockhopper Exploration, custodisce circa 315 milioni di barili recuperabili (con stime complessive di greggio in situ che sfiorano gli 1,7 miliardi). Il piano industriale prevedeva di raggiungere il plateau estrattivo di 50.000 barili al giorno entro il 2028.

Tuttavia, l’uscita di scena di Halliburton lascia l’operatore israeliano Navitas Petroleum (che detiene il 65%) e la britannica Rockhopper (al 35%) con il cerino in mano.

La reazione dei mercati non si è fatta attendere: alla borsa di Londra le azioni di Rockhopper hanno registrato pesanti ribassi, perdendo tra il 16% e il 20% in poche sedute. Reperire navi da perforazione, pompe di profondità e specialisti disposti a sfidare le ritorsioni di Buenos Aires diventa ora un’impresa titanica.

Milei fa paura o Halliburton ha fatto i conti della serva?

Viene spontaneo chiedersi se l’anarco-capitalista Milei sia davvero diventato così temibile da piegare un gigante di Houston, oppure se dietro la scelta non vi sia un calcolo opportunistico molto più banale.

La risposta in realtà è molto semplice. In Argentina, Halliburton guadagna cifre importanti grazie a Vaca Muerta, il monumentale bacino di scisto che sta polverizzando i record di produzione e punta a superare il milione di barili giornalieri entro il 2030. La compagnia fornisce tecnologie di fratturazione idraulica per YPF e per le principali multinazionali attive sul suolo continentale.

Mettere a rischio commesse miliardarie a Vaca Muerta per partecipare a un progetto offshore periferico, logisticamente proibitivo e gestito da operatori indipendenti, non avrebbe avuto alcun senso economico.

Parametro Sea Lion (Isole Falkland) Vaca Muerta (Argentina continentale) Potenziale estrattivo ~50.000 barili/giorno a regime Oltre 1.000.000 barili/giorno previsti Rischio normativo Sanzioni penali e contenzioso marittimo Quadro normativo incentivante per le multinazionali Ruolo Halliburton Subappalto specialistico incerto Contratti di fratturazione stabili e milionari Operatori capofila Piccole/medie compagnie (Navitas, Rockhopper) Giganti del settore (YPF, Chevron, Total)

L’asse Milei-Trump e il gelo con Londra

C’è poi un tassello geopolitico che a Houston conoscono benissimo. Javier Milei gode di una sintonia privilegiata con Donald Trump. Negli ultimi mesi, Washington ha lasciato trapelare segnali di stizza verso il Regno Unito, arrivando a ventilare una revisione della tradizionale neutralità americana sulla disputa delle Falkland dopo le divergenze sul quadrante mediorientale.

Halliburton, storicamente legata all’establishment repubblicano, non ha alcun interesse a irritare l’amministrazione statunitense per tutelare gli interessi britannici nel Sud Atlantico.

Milei, conscio di questa debolezza anglo-americana, ha intensificato i colpi:

Ha aperto procedimenti sanzionatori contro oltre 45 entità commerciali e individui legati all’esplorazione attorno alle isole.

Ha minacciato di trascinare il Regno Unito davanti al Tribunale Internazionale del Diritto del Mare (ITLOS) se i lavori non verranno fermati.

Ha blindato l’accesso agli appalti pubblici argentini per chiunque collabori con le concessioni rilasciate da Stanley.

Le ricadute pratiche per il progetto Sea Lion

Per Navitas e Rockhopper la strada si fa ripidissima. Nel settore petrolifero offshore d’altura il numero di fornitori capaci di gestire pozzi sottomarini complessi è ridotto a una manciata di nomi globali: oltre a Halliburton, giganti come SLB (Schlumberger) e Baker Hughes. Francamente l’Argentina è un cliente molto più interessante rispetto al Regno Unito e alle Falklands, il primo che vuole che vuole abbandonare il petrolio, e il secondo che è, comunque, gestisce risorse limitate.

Se anche gli altri concorrenti adotteranno la medesima linea prudenziale per salvaguardare le loro attività a Buenos Aires, il progetto Sea Lion rischia di slittare ben oltre la finestra del 2028. L’unica alternativa per gli anglo-israeliani sarà affidarsi a operatori di seconda fascia o a triangolazioni tramite intermediari terzi, con un inevitabile aumento dei costi operativi e dei premi assicurativi. Londra continua a ribadire l’autodeterminazione e la sovranità delle isole, ma sul piano pratico il pragmatismo del capitale privato ha già espresso il suo verdetto: il petrolio di Vaca Muerta vale molto più della bandiera britannica.