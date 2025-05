Lockheed Martin sta esplorando la possibilità di introdurre F-35 Joint Strike Fighter a pilotaggio opzionale, un passo audace per garantire la rilevanza del caccia nei decenni a venire.

Tecnologie derivanti dalla sua (perdente) proposta per il programma Next Generation Air Dominance (NGAD) dell’U.S. Air Force, insieme a nuovi rivestimenti e altre modifiche, potrebbero confluire in quello che l’azienda ha precedentemente definito un aggiornamento da “NASCAR” per il “telaio” fondamentale dell’F-35. Nella NASCAR le auto conservano solo il guscio esterno dell’auto da cui derivano, venendo completamente modificate ed elaborate.

La fattibilità di questa proposta, così come l’ambiziosa affermazione di poter produrre un velivolo con l’80% delle capacità di un caccia di sesta generazione al 50% del costo, rimane tuttavia oggetto di forte dibattito. Nel frattempo, Lockheed Martin dichiara che la domanda complessiva per l’F-35 resta robusta, con nuovi potenziali clienti all’orizzonte, tra cui forse l’Arabia Saudita e l’India.

Parlando ieri alla Strategic Decisions Conference di Bernstein, il CEO di Lockheed Martin, Jim Taiclet, ha affermato di ritenere che, nell’arco di due o tre anni, “potremmo assistere a un significativo aumento delle capacità dell’F-35” trasferendo alcune delle tecnologie NGAD. Ricordiamo che a marzo, l’Air Force ha annunciato che Boeing si era aggiudicata la competizione per il caccia NGAD con un progetto ora designato F-47.

Questa tempistica di due-tre anni, ha aggiunto Taiclet, si riferisce al “primo volo e all’integrazione“, sottolineando che qualsiasi aggiornamento dovrebbe essere introdotto gradualmente nella produzione “perché non è possibile introdurre troppe nuove attrezzature o troppo nuovo software contemporaneamente, senza necessariamente interrompere il flusso produttivo”.

Le Tecnologie in gioco: furtività avanzata e autonomia spinta

Per quanto riguarda le tecnologie in fase di valutazione, Taiclet ha menzionato specificamente nuovi rivestimenti radar e infrarossi applicati sulla superficie del velivolo. L’implicazione è che i rivestimenti stealth di sesta generazione sviluppati nell’ambito del programma NGAD potrebbero essere applicati alla cellula esistente dell’F-35 per migliorarne le qualità di bassa osservabilità e, verosimilmente, la manutenibilità.

Negli ultimi anni, le forze armate statunitensi sono state osservate condurre test segreti su nuovi rivestimenti simili a specchi su F-35, F-22 Raptor e F-117 Nighthawk.

Taiclet ha anche sollevato la possibilità di modifiche progettuali più invasive che interesserebbero parti della struttura centrale dell’F-35. “Ci sono stati alcuni aggiustamenti o apprendimenti, direi, sulla linea di stampo esterna, che è la forma effettiva dell’aereo stesso, specialmente per quanto riguarda le prese d’aria del motore e gli ugelli di scarico, che potremmo essere in grado di migliorare ulteriormente sull’F-35 senza riprogettarlo”, ha spiegato il CEO di Lockheed Martin.

Le prese d’aria e gli scarichi dei motori sono tra le aree più sensibili per i velivoli a bassa osservabilità. La segnatura radar del settore posteriore dell’F-35 è un noto punto debole del progetto, e miglioramenti in quest’area sarebbero chiaramente benvenuti, specialmente con l’aumento di potenza delle difese aeree nemiche.

“Ci sono anche miglioramenti nella guerra elettronica, nel networking e nell’autonomia”, ha aggiunto Taiclet. Tra questi, l’autonomia è giudicata “veramente critica” e sarebbe il fattore che potrebbe rendere l’F-35 a pilotaggio opzionale. Poiché gran parte del lavoro sull’autonomia è già stato svolto, Taiclet ritiene che una versione a pilotaggio opzionale dell’F-35 potrebbe diventare realtà “in un lasso di tempo relativamente modesto”. Il capo esecutivo di Lockheed Martin non ha elaborato su cosa potrebbe essere tecnicamente necessario per aggiungere tale capacità, ma sembra prontamente fattibile data l’avionica digitalizzata ad architettura aperta e la suite di comunicazioni del velivolo. Allo stesso tempo, i benefici offerti da un F-35 a pilotaggio opzionale potrebbero sembrare di valore discutibile.

L’F-35 è già destinato a ricevere importanti miglioramenti nella guerra elettronica e altro ancora come parte del prossimo pacchetto di aggiornamento Block 4. Infine, per quanto riguarda l’integrazione delle tecnologie NGAD nell’F-35, Taiclet ha menzionato la possibilità di introdurre armi non specificate sviluppate, o in via di sviluppo, per il caccia di sesta generazione.

L’obiettivo ambizioso: 80% di capacità NGAD al 50% del costo

Con alcune o tutte queste nuove tecnologie, Lockheed Martin vede l’opportunità di trasformare l’F-35 in quella che Taiclet ha descritto come “una versione quinta generazione-plus più capace” del Joint Strike Fighter. L’idea di un F-35 rielaborato era già stata sollevata da Taiclet ad aprile, poco dopo la selezione di Boeing come vincitore della competizione per il caccia con equipaggio NGAD, con il suo F-47. A

ll’epoca, aveva parlato di un aggiornamento da “Ferrari” o “NASCAR” per l’F-35, senza fornire dettagli concreti. Aveva però sottolineato l’obiettivo di offrire l’80% delle capacità del caccia con equipaggio NGAD a solo metà del costo. Ieri, Taiclet ha ribadito l’obiettivo dell’80%/50%, che rimane altamente ambizioso. “Questo è un insieme di obiettivi che stiamo perseguendo come azienda”, ha detto. “Stiamo raccomandando la considerazione di alcune di queste idee al governo degli Stati Uniti in questo momento”.

Assente dalla conversazione di Taiclet ieri era il cosiddetto F-55, un presunto sviluppo dell’F-35 menzionato dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump parlando con la stampa all’inizio di questo mese. Trump aveva descritto l’F-55 come un F-35 bimotore e aveva anche discusso di un “F-22 Super”. Taiclet ha tuttavia affermato che uno sforzo di aggiornamento altrettanto ambizioso potrebbe essere applicato all’F-22, la cui flotta è già destinata a ricevere importanti upgrade.

Nuovi Mercati e Dinamiche di Esportazione

È interessante notare che Trump aveva sollevato la prospettiva di un F-55 durante un viaggio nella regione del Golfo Persico, sollevando interrogativi su un possibile interesse da parte dei paesi dell’area. All’inizio di questo mese, Reuters ha riferito che funzionari sauditi avevano nuovamente incontrato le loro controparti americane riguardo alla possibilità di acquistare F-35. Anche Emirati Arabi Uniti (EAU) e Qatar avrebbero cercato di acquistare i Joint Strike Fighter in passato. Preoccupazioni per l’erosione del cosiddetto “margine qualitativo militare” di Israele e questioni di sicurezza operativa avrebbero ostacolato tali vendite.

Ora, “nella superiorità aerea, c’è una discussione su un percorso verso la quinta generazione in Arabia Saudita”, ha detto Taiclet. “Ci saranno più passaggi. Potrebbe volerci del tempo, ma penso che se possiamo lavorare con Arabia Saudita, Qatar ed Emirati Arabi Uniti per rafforzare realmente le loro capacità di superiorità aerea e le loro capacità integrate di difesa aerea… ci saranno opportunità davvero significative per l’azienda”. Non è del tutto chiaro se Taiclet intenda anche una via per vendite di caccia di “quinta generazione” a Qatar ed Emirati Arabi Uniti.

Taiclet ha anche parlato del potenziale di vendite di F-35 all’India, (attualmente senza aerei di quinta generazione) e ha riproposto la possibilità di vendere a quel paese un derivato dell’F-16 particolarmente avanzato chiamato F-21, come “trampolino di lancio” verso l’F-35.

Le Sfide del Programma: Ritardi e Costi

Tornando all’F-35 in generale, Taiclet ha anche parlato ieri dei problemi in corso con il programma. Il lavoro sul pacchetto Block 4 e sui miglioramenti Technology Refresh 3 (TR-3) continua a subire ritardi.

Taiclet ha indicato problemi legati a un aggiornamento del Distributed Aperture System (DAS) come un fattore principale. “L’hardware [TR-3] è completo… L’integrazione del software con l’aereo è anch’essa completa… Ciò che sta succedendo ora è che gli aerei vengono prodotti in fabbrica con il TR-3, più il primo componente hardware… dell’aggiornamento Block 4… chiamato Distributed Aperture System… L’intoppo ora è che il set di sensori… deve ora integrarsi con l’aereo TR-3, e questo è un po’ in ritardo… Una volta che recupererà, pensiamo entro la fine di quest’anno, allora tutti quegli aerei che sono stati consegnati saranno pronti al combattimento.”

Le continue difficoltà con Block 4 e TR-3 sollevano ulteriori interrogativi sulla proposta di un F-35 di “quinta generazione-plus”, che implica modifiche relativamente drastiche, così come sull’affermazione dell’80%/50%. Ci sono anche problemi persistenti nella catena di approvvigionamento e altri problemi di sostenibilità che presentano serie preoccupazioni per l’aumento dei costi. Come si può credere che la società che è in ritardo in tutti gli aggiornamenti possa veramente rispettare le riduzioni dei costi?

“La nostra prima priorità è la salute del programma F-35… Ciò che abbiamo suggerito sono accordi di produzione e sostenibilità a più lungo termine… dove potremmo stabilizzare la catena di approvvigionamento, ridurre alcuni costi e assicurarci di poter consegnare in tempo e secondo i piani in modo più affidabile”, secondo Taiclet.

Resta da vedere se una variante o un derivato di “quinta generazione-plus” dell’F-35 si concretizzerà. Allo stesso tempo, il lavoro di Lockheed Martin in tal senso potrebbe fornire alle forze armate statunitensi una copertura contro ritardi o altri problemi nello sviluppo continuo dell’F-47, o nelle incertezze del programma F/A-XX della Marina. Indipendentemente da ciò, Lockheed Martin sembra impegnata a vedere fino a che punto può spingere i limiti del design, inclusa la possibile rimozione del pilota, mentre persegue nuove opportunità di esportazione.