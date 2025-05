Trump rilancia il settore della difesa: F-55 bimotore e “Super” upgrade per l’F-22

Il Presidente Donald Trump ha sorpreso ancora il settore della difesa parlando di piani per creare una versione dell’aereo da combattimento F-35 con due motori, che chiamerebbe F-55.

Ha anche menzionato un miglioramento per l’aereo F-22, chiamato “F-22 Super”.

Perché è importante (e difficile)

Gli esperti però hanno detto a Breaking Defense che quello che ha descritto il Presidente sarebbe un lavoro di ingegneria molto, molto difficile. Sarebbe quasi come costruire un aereo completamente nuovo da zero.

Gli esperti si chiedono anche se sia una buona idea spendere tanti soldi per fare un F-35 avanzato con due motori, dato che c’è già un altro aereo nuovo chiamato F-47 che dovrebbe fare cose simili.

Un passaggio simile riusciva Fiat Avio che trasformò il monomotore G 91 in un bimotore G 91Y , che si rivelò valido, anche se di minor successo.

I commenti di Trump

Trump ha parlato di queste cose durante un incontro con imprenditori a Doha. Ha detto che si sta pensando di aggiungere un secondo motore all’F-35 per renderlo molto più potente. Questo nuovo aereo, se fatto, verrebbe comprato insieme a versioni future dell’F-35 che avranno miglioramenti più piccoli.

Ha detto esattamente: “Faremo un F-55, e penso – se otteniamo il prezzo giusto, dobbiamo ottenere il prezzo giusto – che avrà due motori e sarà una versione super migliorata dell’F-35”.

Ha aggiunto: “Poi faremo l’F-22. Penso che l’aereo da combattimento più bello del mondo sia l’F-22, ma faremo un F-22 Super, e sarà una versione molto moderna dell’aereo da combattimento F-22”.

Trump stava parlando accanto a importanti capi di aziende come il capo di Boeing e il capo di GE Aerospace. Queste aziende sono concorrenti principali di Lockheed Martin, l’azienda che costruisce gli F-35 e gli F-22, e di Pratt & Whitney, che fa i motori di questi aerei.

Questi dirigenti erano lì perché Boeing aveva appena chiuso un grande accordo con Qatar Airways per la vendita di aerei grandi che useranno motori GE.

Nelle sue osservazioni, Trump ha ripetutamente fatto riferimento alle sue preoccupazioni riguardo agli aerei monomotore come motivo principale per l’aggiornamento dell’F-35, a cui lui si è riferito come F-55.

“Non mi piacciono i monomotore. Anche quest’uomo, è il migliore al mondo per i motori”, ha detto Trump, riferendosi a Culp. “Ma a volte, so che non lo ammetterete, se si ferma un motore, è bello averne due, tre o quattro. Ecco perché mi piace il 747, ne ha quattro… Mi dicono che il motore non si fermerà mai. Beh, penso che a volte si fermi, anche se piuttosto raramente.”

Trump ha anche riconosciuto il suo scetticismo nei confronti della tecnologia stealth, affermando che la maggior parte dei progressi si riduce a cambiamenti nella forma dell’aereo, che possono essere facilmente copiati.

In realtà la progettazione della cellula è solo uno dei fattori che contribuiscono alla tecnologia stealth, con tecnologie come i materiali radar-assorbenti che giocano anch’esse un ruolo.

“Progetti un aereo brutto per motivi di stealth, e poi sei mesi dopo, loro capiranno questo, e poi ti ritrovi con l’aereo brutto”, ha detto.