Europa paralizzata: l’illusione dell’integrazione si infrange sull’ennesima crisi energetica

L’ennesimo shock energetico globale, innescato dalla chiusura dello stretto di Hormuz e dall’incertezza sulla sua durata, sta mettendo a nudo in modo impietoso tutte le fragilità strutturali dell’Unione Europea. Non si tratta soltanto di una crisi congiunturale, ma di un vero e proprio stress test geopolitico ed economico che l’Europa, ancora una volta, sta dimostrando di non essere in grado di affrontare come soggetto unitario.

La paralisi decisionale di Bruxelles è tanto più grave quanto più evidente è la natura esogena e straordinaria dello shock. L’interruzione di una delle principali arterie del commercio energetico mondiale sta già producendo effetti sistemici ben riconoscibili: aumento dei prezzi dell’energia e conseguente riaccensione delle prospettive inflazionistiche, tensioni crescenti sugli approvvigionamenti, compressione dei margini industriali e progressiva erosione del potere d’acquisto delle famiglie. In un contesto del genere, sarebbe stato lecito attendersi una risposta coordinata, rapida e politicamente incisiva a livello europeo. Nulla di tutto ciò si è verificato.

Al contrario, si è assistito al consueto riflesso disarticolato: i singoli Stati membri si sono mossi in ordine sparso, adottando misure emergenziali nazionali – in primis la riduzione della fiscalità sui carburanti – nel tentativo di contenere gli effetti più immediati della crisi. Interventi necessari, certo, ma inevitabilmente eterogenei e condizionati dai margini fiscali di ciascun paese. Il risultato è una crescente divergenza economica all’interno del mercato unico, che mina alla radice la coesione che l’Unione dovrebbe garantire.

Il punto cruciale, tuttavia, non è la frammentazione delle risposte, bensì l’assenza di una regia europea. Di fronte a uno shock straordinario e simmetrico, l’Unione avrebbe dovuto attivare strumenti altrettanto straordinari, a partire da una chiara sospensione o quantomeno neutralizzazione degli effetti del Patto di stabilità e crescita sugli interventi di sostegno. Sarebbe stato un atto di razionalità economica prima ancora che di responsabilità politica: consentire agli Stati membri di intervenire in modo deciso senza il vincolo di parametri concepiti per fasi ordinarie del ciclo.

E invece, ancora una volta, prevale un’impostazione rigidamente prociclica. Le regole fiscali europee, anziché adattarsi al contesto, continuano a esercitare una pressione implicita sui bilanci pubblici, limitando la capacità di risposta proprio nel momento in cui sarebbe necessario espanderla. È un’impostazione che tradisce una concezione tecnocratica dell’economia, incapace di riconoscere la differenza tra disciplina e ottusità normativa.

Questa rigidità non è neutrale: produce effetti concreti e profondamente distorsivi. I paesi con maggiori spazi fiscali possono intervenire con più decisione, mentre quelli più esposti al vincolo del debito sono costretti a misure più timide, accentuando le asimmetrie interne. In altre parole, l’assenza di un intervento europeo non solo non risolve la crisi, ma contribuisce ad amplificarne gli squilibri.

Il paradosso è evidente: proprio quando la dimensione della crisi richiederebbe un salto qualitativo nell’integrazione, l’Unione arretra, rifugiandosi nella sua architettura regolatoria. La retorica della solidarietà e della convergenza lascia il posto a una realtà fatta di solitudini nazionali e vincoli comuni, una combinazione che rischia di erodere ulteriormente la credibilità del progetto europeo.

Non è la prima volta che accade. Ogni crisi degli ultimi anni ha mostrato lo stesso schema: lentezza decisionale, insufficienza degli strumenti comuni, prevalenza degli interessi nazionali. Ma nel caso attuale, la portata geopolitica dello shock rende questa dinamica ancora più preoccupante. L’energia non è una variabile qualsiasi: è il fondamento stesso della competitività economica e della sicurezza strategica.

L’Unione Europea continua invece a comportarsi come un’unione incompiuta, capace di imporre regole ma incapace di esercitare una vera sovranità economica. Le norme diventano così un vincolo unilaterale, privo del corrispettivo di una capacità fiscale comune in grado di intervenire nei momenti di crisi.

In questo quadro, la mancata esclusione degli aiuti straordinari dal perimetro del Patto di stabilità e crescita rappresenta una scelta tanto miope quanto dannosa. Non riconoscere la natura eccezionale di questo shock significa, di fatto, imporre agli Stati una scelta impossibile: sostenere famiglie e imprese a rischio di violare le regole, oppure rispettare i parametri sacrificando il tessuto economico.

È esattamente questa dicotomia a rivelare il limite strutturale dell’impianto europeo: un sistema che pretende di essere stabile ma che, nei momenti di maggiore tensione, finisce per diventare un fattore di instabilità. L’assenza di flessibilità non rafforza la credibilità delle regole, ma ne evidenzia l’inadeguatezza.

Se l’Unione Europea ambisce a essere qualcosa di più di un vincolo contabile, deve dimostrare di saper agire come un soggetto politico nei momenti decisivi. In caso contrario, ogni crisi continuerà a mettere in luce la stessa verità scomoda: una Europa forte nelle prescrizioni, ma debole nelle soluzioni.

Antonio Maria Rinaldi

Antonio Maria Rinaldi è stato direttore generale di SOFID, capogruppo finanziaria di ENI e presidente di Trevi Holding, oltre che Professore di Finanza aziendale presso l’Università di Pescara e di Politica Economica presso la Link University. Europarlamentare dal 2019 al 2024.