Euro senza Stato? Il prezzo politico delle integrazioni incomplete di Antonio Maria Rinaldi*

L’ingresso della Bulgaria nell’euro, previsto per l’inizio del 2026, rappresenta un passaggio formalmente coerente con i criteri di adesione all’unione monetaria, ma politicamente e istituzionalmente più complesso di quanto la narrazione ufficiale lasci intendere. Non si tratta di un episodio isolato, bensì dell’ennesima conferma di una dinamica che accompagna l’eurozona fin dalla sua origine: l’avanzamento dell’integrazione monetaria in assenza di un parallelo consolidamento dell’architettura istituzionale e politica comune. È in questa asimmetria che risiede uno dei principali fattori di vulnerabilità dell’unione.

L’euro non è una moneta nazionale trasferita su scala sovranazionale, ma un sistema di regole che incide in modo permanente sulla sovranità economica degli Stati membri. La rinuncia alla politica monetaria e allo strumento del cambio implica l’accettazione di vincoli stringenti che, in mancanza di adeguati meccanismi di compensazione comuni, spostano l’aggiustamento sugli equilibri interni: salari, occupazione, finanza pubblica e struttura produttiva. L’unione monetaria, in altri termini, non elimina gli squilibri, ma ne modifica i canali di trasmissione, con effetti spesso asimmetrici tra Paesi e all’interno degli stessi Paesi.

Le esperienze maturate negli ultimi quindici anni offrono indicazioni difficilmente eludibili. La crisi greca ha mostrato come l’adesione all’euro, in presenza di fragilità strutturali e di istituzioni deboli, possa amplificare squilibri preesistenti, trasformando una crisi ciclica in una crisi sistemica. Analogamente, l’ingresso più recente di alcune economie dell’Europa orientale ha evidenziato che il rispetto formale dei parametri di Maastricht non è condizione sufficiente per garantire una convergenza reale in termini di produttività, redditi e capacità amministrativa.

Il caso bulgaro ripropone tali interrogativi in modo particolarmente evidente. Un’economia caratterizzata da bassi livelli salariali, da una limitata capacità fiscale e da un tessuto produttivo ancora vulnerabile agli shock esterni si appresta ad adottare una moneta forte senza disporre di adeguati margini di politica economica nazionale. In questo contesto, anche dinamiche inflattive moderate, se persistenti, possono produrre effetti redistributivi rilevanti, incidendo in misura sproporzionata sulle fasce di reddito più deboli e alimentando tensioni sociali difficili da governare.

A ciò si aggiunge una dimensione spesso sottovalutata: quella del consenso. L’euro non è soltanto uno strumento tecnico, ma un patto implicito tra istituzioni e cittadini. Quando decisioni di tale portata vengono assunte senza un dibattito pubblico ampio e informato, il rischio è che la moneta venga percepita come un vincolo esterno piuttosto che come un fattore di stabilità condivisa. Il deficit democratico che ne deriva non è un elemento accessorio, ma una variabile che incide direttamente sulla sostenibilità dell’intero progetto europeo.

Il problema, dunque, non è l’allargamento dell’eurozona in quanto tale. Il nodo centrale riguarda piuttosto le condizioni dell’allargamento e la persistenza di un’unione monetaria priva di un adeguato supporto statuale. Un bilancio comune di dimensioni limitate, l’assenza di veri strumenti di stabilizzazione fiscale e una responsabilità politica frammentata rendono l’assetto attuale strutturalmente incompleto.

In questo quadro, ogni nuova adesione tende ad aumentare l’eterogeneità del sistema senza rafforzarne proporzionalmente i meccanismi di coesione. La disciplina monetaria, affidata alla Banca centrale europea, non può supplire indefinitamente alle carenze dell’integrazione politica. Attribuire alla moneta una funzione ordinatrice in assenza di uno Stato europeo significa chiederle più di quanto possa realisticamente offrire.

L’euro ancora non ha dimostrato di poter garantire stabilità anche in contesti istituzionali solidi. Ma finché l’unione monetaria continuerà a procedere senza un corrispondente avanzamento della governance comune, il rischio resterà quello di una moneta che corre più veloce delle istituzioni chiamate a sostenerla. E quando ciò accade, il prezzo da pagare non è soltanto economico, ma inevitabilmente politico.

* ex membro Commissione ECON del Parlamento europeo.

Domande e risposte

Perché l’ingresso della Bulgaria nell’Euro è considerato rischioso nonostante il rispetto dei parametri? Il rispetto dei parametri di Maastricht è puramente formale e contabile. La vera questione riguarda la convergenza reale dell’economia. La Bulgaria ha un tessuto produttivo fragile e salari bassi; adottare una moneta forte senza avere più la possibilità di svalutare la propria moneta o gestire i tassi di interesse significa che, in caso di crisi, l’unico modo per recuperare competitività sarà tagliare i salari o i servizi pubblici, colpendo le fasce più povere della popolazione.

L’Euro non dovrebbe portare stabilità e protezione alle economie più piccole? In teoria sì, ma solo se supportato da un’unione politica e fiscale, che oggi non esiste. Senza un bilancio comune che trasferisca risorse dalle aree ricche a quelle in difficoltà (come avviene tra Lombardia e Calabria, o tra California e Mississippi), l’Euro diventa una “gabbia”. Le economie piccole perdono i loro ammortizzatori naturali (il cambio) e, se subiscono uno shock, non ricevono aiuti fiscali automatici, rischiando di avvitarsi in crisi depressive come successo alla Grecia.

Cosa si intende per “deficit democratico” in relazione all’Euro? Si riferisce al fatto che l’adozione dell’Euro comporta la cessione irreversibile di enormi quote di sovranità nazionale a enti tecnici sovranazionali (come la BCE) non eletti dai cittadini. Quando questo passaggio avviene senza un ampio dibattito pubblico e senza che i cittadini siano pienamente consapevoli delle conseguenze (come la rinuncia a decidere la politica economica nazionale), si crea una frattura tra elettori e istituzioni, minando la legittimità stessa del progetto europeo.