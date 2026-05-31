Il “Bias della sicurezza”: come una nuova teoria sul linguaggio cambia l’economia e l’intelligenza artificiale

Per oltre settant’anni, la psicologia, la linguistica e – più di recente – i signori della Silicon Valley hanno cullato una certezza quasi dogmatica: il linguaggio umano è guidato dall’emozione. I sofisticati algoritmi che analizzano i nostri post, i modelli che prevedono i consumi e le intelligenze artificiali che ci rispondono si basano tutti su un paradigma degli anni ’50, noto come modello VAD (Valenza, Attivazione, Dominanza). In parole povere: le parole misurerebbero quanto siamo felici o tristi, calmi o eccitati, dominanti o sottomessi.

Ebbene, un monumentale studio dell’Università del Vermont pubblicato su Science Advances a maggio 2026 ha appena smontato questa narrazione. Analizzando miliardi di parole attraverso la nuova lente dell'”Ousiometria” (la misurazione dell’essenza del significato), i ricercatori hanno scoperto che non parliamo per esprimere emozioni. Parliamo, prima di tutto, per sopravvivere.

Dimenticate le Emozioni: È una Questione di Potere e Pericolo

I ricercatori, guidati da Peter Dodds, hanno dimostrato che il vecchio modello emotivo non regge alla prova dei grandi numeri e dell’uso reale della lingua in contesti che vanno dai romanzi dell’Ottocento, ai discorsi radiofonici, fino a X (ex Twitter).

Il significato profondo del nostro linguaggio non si struttura sulle emozioni, ma su coordinate molto più primordiali e concrete, riassunte nel nuovo paradigma PDS, Power, Danger, Structure, Potere Pericolo, Struttura:

Vecchio Modello (VAD) Nuovo Modello (PDS) Focus Principale Valenza (Positivo/Negativo) Potere (Debole/Potente) Capacità di agire e influenzare la realtà. Attivazione (Calmo/Eccitato) Pericolo (Sicuro/Pericoloso) Valutazione delle minacce ambientali. Dominanza (Sottomesso/Dominante) Struttura (Caotico/Ordinato) Prevedibilità e organizzazione del sistema.

Il “Bias della Sicurezza” e le Illusioni degli Algoritmi

La scoperta più affascinante – e con le maggiori ricadute pratiche – è il cosiddetto Bias della Sicurezza. Fino a oggi, i linguisti credevano nel “Principio di Pollyanna“, secondo cui gli esseri umani tendono a usare un linguaggio intrinsecamente positivo e ottimista.

I nuovi dati rivelano una realtà diversa, forse meno romantica ma decisamente più pragmatica: non siamo inguaribili ottimisti, siamo mammiferi alla costante ricerca di rassicurazione. Il linguaggio pende statisticamente verso parole che segnalano l’assenza di minacce. Segnaliamo costantemente al nostro gruppo sociale cosa è sicuro e cosa non lo è. L’ottimismo che gli algoritmi di sentiment analysis rilevano oggi non è felicità: è, molto più banalmente, il sollievo di trovarsi in un ambiente privo di rischi.

Quindi l’incertezza e il pericolo guidano le scelte

Questa rilettura della psiche umana attraverso i big data ha implicazioni economiche e scientifiche notevoli. Se l’infrastruttura di base del pensiero e della comunicazione umana è orientata alla ricerca della “sicurezza” (Safety) e alla repulsione del “pericolo” (Danger), le politiche economiche dovrebbero prenderne atto.

Il motore della fiducia: Un sistema economico percepito come precario e caotico (bassa Struttura, alto Pericolo) paralizza l’azione umana. Se gli individui sono biologicamente programmati per mappare i rischi, un mercato del lavoro destrutturato e un’economia priva di reti di protezione non stimolano la competitività, ma innescano la tesaurizzazione e il collasso della spesa.

L’intervento stabilizzatore: L’economia reale riparte solo quando il sistema garantisce “sicurezza”. Un’autorità centrale che interviene per mitigare i cicli avversi, sostenere i redditi e garantire l’occupazione non sta compiendo un atto di mera solidarietà, ma sta fornendo al sistema cognitivo umano i segnali di “safety” indispensabili per riattivare i consumi e gli investimenti.

Il fallimento dell’AI predittiva: Se il settore corporate e le banche d’affari continuano a usare algoritmi basati sul vecchio modello emotivo, prenderanno cantonate colossali nel prevedere l’andamento dei mercati e i comportamenti dei consumatori. L’AI deve imparare a leggere il nostro bisogno di sicurezza, non i nostri presunti sbalzi d’umore.

Quindi il mercato non è guidato dagli spiriti animali dell’euforia e della depressione emotiva, ma da un calcolo costante e profondo tra la sicurezza della stabilità e il pericolo della rovina e questo viene anche a quidare il nostro linguaggio. Chi disegna le politiche economiche – e chi programma le intelligenze artificiali del futuro – farà bene a ricordarlo.