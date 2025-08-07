Eolico, il mercato si ferma: l’asta in Germania va deserta senza sussidi. Il green vuole soldi spaziali

L’ultima asta tedesca per l’eolico offshore senza sovvenzioni governative non ha attirato alcuna offerta mercoledì, allarmando il settore eolico offshore locale, che chiede una riprogettazione fondamentale delle aste tedesche per le energie rinnovabili. Questo conferma che senza sovvenzioni puibbliche le energie rinnovabili non sono economicamente convenienti.

L’asta dell’Agenzia federale per le reti per 10,1 gigawatt (GW) di parchi eolici offshore nella parte tedesca del Mare del Nord si è conclusa senza che nessun investitore presentasse un’offerta per nessuno dei due siti proposti, ha dichiarato l’Associazione federale per l’energia eolica offshore (BWO).

Il fallimento dell’asta segnala che gli sviluppatori di energia eolica offshore sono cauti nell’intraprendere progetti più rischiosi e senza sovvenzioni, a causa dell’aumento dei costi e dei problemi della catena di approvvigionamento.

La BWO considera il fallimento dell’asta “un segnale allarmante e invita il governo tedesco a riformare radicalmente il sistema delle aste”, ha affermato l’associazione.

“L’attuale sistema delle aste costringe gli sviluppatori a sostenere rischi al di fuori del loro controllo senza alcuna protezione”, ha dichiarato Stefan Thimm, amministratore delegato della BWO.

“Il risultato invia un messaggio chiaro: il mercato eolico offshore tedesco non è attualmente attraente per gli investitori. Il governo federale sta quindi perdendo l’opportunità di creare valore significativo e occupazione in Germania e in Europa”, ha aggiunto Thimm.

La Germania ha urgente bisogno di rivedere il sistema delle aste e contribuire ad eliminare le strozzature nella catena di approvvigionamento, come gli ostacoli all’espansione e alla modernizzazione dei porti, ha osservato il dirigente.

“Il governo federale deve finalmente aprire la strada a un sistema CfD [contratto per differenza] affidabile, affiancato da contratti di fornitura di energia elettrica a lungo termine. I contratti per differenza consentono di ridurre i costi di produzione dell’energia elettrica fino al 30%, creando le basi per prezzi competitivi”, ha affermato Thimm.

“Senza questa riforma, le prossime aste potrebbero fallire, e con esse la transizione energetica”.

Il mese scorso, le associazioni di categoria hanno avvertito che gli impianti eolici offshore in Germania hanno subito una battuta d’arresto nella prima metà del 2025, con 9,2 GW al 30 giugno, lo stesso valore registrato alla fine del 2024.

A livello globale, il settore dell’eolico offshore continua ad affrontare notevoli difficoltà legate alla catena di approvvigionamento, alla regolamentazione e agli sviluppi macroeconomici. Evidentemente l’entusiasmo presente anche solo due anni fa sta scomparendo a fonte dei costi e del rendimento instabile.

Orsted, il più grande sviluppatore di progetti eolici offshore al mondo, a maggio ha avvertito che il settore continuerà ad affrontare un contesto difficile.