Energia, Bruxelles apre uno spiraglio. Ma i cittadini restano fuori dalla porta

La Commissione europea si prepara ad accogliere, almeno parzialmente, la richiesta italiana di estendere la flessibilità di bilancio anche agli investimenti energetici. Una novità che potrebbe apparire significativa, se non fosse per un dettaglio decisivo: la deroga riguarderà gli investimenti, non il sostegno diretto a famiglie e imprese.

In sostanza, Bruxelles è disposta a consentire maggiori margini per infrastrutture, reti e sicurezza energetica, ma continua a escludere interventi capaci di alleggerire concretamente il peso delle bollette. Una scelta che conferma una tendenza ormai consolidata: privilegiare gli obiettivi strategici e le compatibilità regolamentari rispetto alle esigenze immediate dei cittadini.

Nessuno mette in discussione l’importanza degli investimenti, tuttavia, in un contesto in cui il costo dell’energia continua a incidere sui bilanci familiari e sulla competitività delle imprese, è inevitabile porsi una domanda: quale utilità percepiscono i cittadini di un’Europa che trova spazio per finanziare programmi e infrastrutture, ma non per attenuare gli effetti delle crisi che colpiscono direttamente il loro tenore di vita?

Da anni le istituzioni europee si interrogano sulle ragioni della crescente sfiducia nei confronti del progetto comunitario. Eppure la risposta è spesso evidente. Quando l’Unione appare pronta a mobilitare risorse per obiettivi definiti strategici, ma non mostra la stessa determinazione nel proteggere il potere d’acquisto delle famiglie, il divario con l’opinione pubblica non può che ampliarsi.

L’apertura annunciata rappresenta certamente un successo negoziale per l’Italia. Ma resta una vittoria incompleta. Perché l’Europa potrà anche finanziare nuove infrastrutture energetiche; ciò che continua a mancare è la percezione che le sue decisioni migliorino concretamente la vita quotidiana dei cittadini.

Ed è proprio in questa distanza crescente tra istituzioni e realtà che si annida oggi una delle principali fragilità del progetto europeo.

Antonio Maria Rinaldi