Energia, algoritmi e potere: l’Europa fuori dalla storia mentre il mondo ridisegna il comando globale

C’è un ritardo che non è più giustificabile. Un ritardo culturale prima ancora che politico, che impedisce all’Europa di comprendere la natura del passaggio storico in corso. Mentre le grandi potenze stanno ridefinendo le regole del potere globale, il continente europeo continua a muoversi con categorie superate, come se la competizione internazionale fosse ancora quella del Novecento: commercio, risorse, equilibrio tra Stati.

La realtà è un’altra. Il petrolio, il gas, le materie prime non sono più il fine ultimo. Sono diventati strumenti. Il vero obiettivo è il controllo dell’infrastruttura che rende possibile il dominio economico e tecnologico: l’integrazione tra energia, sistemi digitali e capacità computazionale. Questo è il punto che l’Europa non ha compreso. O, peggio, che ha scelto di ignorare.

L’intelligenza artificiale, oggi al centro di ogni narrazione ufficiale, viene presentata come una rivoluzione immateriale. È un errore concettuale grave. Non esiste alcuna rivoluzione digitale senza una base energetica solida. I data center, le reti, le piattaforme cloud, i sistemi di calcolo avanzato consumano quantità enormi di elettricità. Senza energia abbondante, stabile e a basso costo, l’intero edificio tecnologico collassa. Eppure, mentre altri costruiscono la propria potenza su questa consapevolezza, l’Europa procede in direzione opposta.

Le tensioni geopolitiche degli ultimi anni – spesso raccontate come emergenze contingenti – vanno lette come fasi di una trasformazione strutturale. Non si tratta più di controllare direttamente le risorse, ma di stabilire chi decide le condizioni di accesso a quelle risorse. È una differenza decisiva. Il potere non risiede più nel possesso, ma nella regolazione.

Chi controlla i flussi energetici controlla, indirettamente, lo sviluppo tecnologico degli altri. Chi determina i costi dell’energia determina la competitività industriale globale. Chi presidia le infrastrutture di distribuzione costruisce dipendenze difficilmente reversibili.

Gli Stati Uniti lo hanno compreso da tempo. Hanno costruito un sistema in cui energia, finanza e tecnologia sono strettamente integrate. Il controllo delle rotte energetiche si accompagna al ruolo dominante della valuta nei mercati internazionali, mentre le grandi piattaforme digitali consolidano una supremazia che va ben oltre l’economia.

La Cina si muove nella stessa direzione, con strumenti diversi ma con una visione altrettanto chiara. Sta costruendo catene di approvvigionamento autonome, investe massicciamente in infrastrutture energetiche e tecnologiche, sviluppa sistemi alternativi per ridurre la propria vulnerabilità. Non si limita a reagire: anticipa.

E l’Europa? L’Europa discute. Regolamenta. Si autoimpone vincoli. Ma soprattutto, continua a operare come se energia e tecnologia fossero ambiti separati, come se la competitività industriale fosse un dato acquisito, come se il contesto globale non stesse cambiando radicalmente. La gestione della questione energetica è emblematica. Il passaggio da un sistema basato su forniture relativamente stabili e competitive a uno caratterizzato da maggiore incertezza e costi più elevati è stato affrontato senza una strategia di lungo periodo. Il risultato è sotto gli occhi di tutti: un aumento strutturale dei prezzi dell’energia che penalizza l’intero sistema produttivo.

E qui si manifesta l’errore più grave. L’energia non è un input come gli altri. È il fondamento su cui si costruisce tutto il resto. Se il costo dell’energia diverge rispetto a quello dei concorrenti, non è solo l’industria tradizionale a soffrirne. È l’intera capacità di sviluppare tecnologia avanzata che viene compromessa. Intelligenza artificiale, cloud computing, produzione di semiconduttori: tutte queste attività richiedono enormi quantità di energia. Pensare di competere in questi settori senza disporre di un sistema energetico competitivo è semplicemente irrealistico.

Eppure, è esattamente ciò che l’Europa sta facendo. La cosiddetta transizione energetica viene portata avanti come se fosse un obiettivo autosufficiente, sganciato da qualsiasi considerazione geopolitica e industriale. Si riducono alcune dipendenze senza costruirne di nuove più solide. Si aumentano i costi senza rafforzare le filiere produttive. Si moltiplicano le regolazioni senza creare condizioni favorevoli allo sviluppo. Il risultato non è l’autonomia. È una nuova forma di dipendenza.

Nel frattempo, il resto del mondo procede in direzione opposta. Le grandi potenze costruiscono ecosistemi integrati, in cui energia, industria, tecnologia e finanza sono parti di una stessa strategia. Non si limitano a gestire l’esistente: ridisegnano le regole del gioco. Il conflitto globale si è già spostato su questo piano. Non riguarda più la conquista di territori, ma il controllo delle reti. Reti energetiche, finanziarie, digitali. È all’interno di queste infrastrutture che si decide chi guida e chi segue.

La sovranità, oggi, non coincide più con i confini geografici. Coincide con la capacità di controllare queste reti. Chi le governa stabilisce le condizioni di accesso. Gli altri si adeguano. L’Europa, invece, rischia di trovarsi in una posizione intermedia estremamente pericolosa: troppo avanzata per essere marginale, ma troppo dipendente per essere autonoma. Un grande mercato senza potere strategico. Un attore economico privo di strumenti per difendere i propri interessi. Il rischio non è teorico. È concreto e già in atto.

La perdita di competitività industriale, la crescente dipendenza energetica, il ritardo nello sviluppo delle infrastrutture digitali non sono fenomeni isolati. Sono i sintomi di un problema più profondo: l’assenza di una visione.

Recuperare terreno è ancora possibile, ma richiede un cambio radicale di approccio. Significa riconoscere che energia, tecnologia e finanza non possono essere trattate separatamente. Significa costruire una strategia integrata, capace di ridurre le dipendenze e rafforzare la capacità autonoma di sviluppo. Soprattutto, significa abbandonare l’illusione che il mondo possa essere regolato attraverso norme e procedure, ignorando i rapporti di forza reali.

La storia non attende chi esita. Le grandi potenze hanno già compreso la direzione del cambiamento e si sono posizionate di conseguenza. L’Europa, invece, continua a inseguire, senza rendersi conto che il terreno su cui corre sta cambiando sotto i suoi piedi. La vera partita non è il controllo delle risorse, ma il controllo dell’infrastruttura che trasforma quelle risorse in potere. È lì che si decide il futuro. E oggi, su quel terreno, l’Europa non sta giocando. Sta guardando.

Antonio Maria Rinaldi

Antonio Maria Rinaldi è stato direttore generale di SOFID, capogruppo finanziaria di ENI e presidente di Trevi Holding, oltre che Professore di Finanza aziendale presso l’Università di Pescara e di Politica Economica presso la Link University. Europarlamentare dal 2019 al 2024.