Gli attacchi degli Houthi stanno per avere un successo che però non proviene dai missili lanciati verso Israele. L’unico porto israeliano sul Mar Rosso, situato a Eilat, è sul punto di subire un arresto commerciale totale a seguito del congelamento dei conti dell’operatore che lo gestisce da parte delle autorità municipali, che citano il mancato pagamento di tasse e diritti di concessione per un totale di circa 10 milioni di NIS (circa 3 milioni di dollari).

La crisi finanziaria riflette le gravi ripercussioni di quasi 20 mesi di attacchi missilistici e con droni da parte degli Houthi nel Mar Rosso, che hanno ridotto le entrate del porto di oltre il 90%, secondo il Times of Israel .

La chiusura, iniziata il 20 luglio, è stata confermata sia dall’Autorità portuale israeliana che dall’Autorità nazionale per le emergenze, con ulteriori informazioni fornite da Marine Insight . Fonti regionali, tra cui Middle East Eye, sottolineano che le autorità municipali hanno congelato i conti del porto dopo mesi di pagamenti differiti e ripetute carenze, con un crollo effettivo del traffico dalla fine del 2023.

“Il porto di Eilat riveste un’importanza strategica nazionale per Israele in quanto porta meridionale del Paese sul Mar Rosso per il commercio marittimo con l’Estremo Oriente, l’India e l’Australia, e costituisce un importante punto di riferimento economico per la città e i suoi abitanti”, ha dichiarato al Times of Israel Gideon Golber, amministratore delegato del porto di Eilat. “La chiusura di un porto marittimo strategico in Israele sarebbe un enorme successo internazionale per gli Houthi che nessuno dei nostri nemici ha mai ottenuto”.

Dal punto di vista del settore energetico, la chiusura compromette non solo i volumi commerciali generali, ma anche i flussi strategici come le esportazioni di potassio e i potenziali movimenti di petrolio greggio attraverso l’oleodotto Eilat-Ashkelon. Le compagnie di navigazione devono ora affrontare costosi cambiamenti di rotta verso i terminal del Mediterraneo o attraverso il Capo di Buona Speranza. Tuttavia, questa alternativa aggiunge oltre 6.000 miglia nautiche e giorni ai tempi di transito.

Gli analisti affermano che il collasso finanziario di Eilat riflette la più ampia vulnerabilità delle infrastrutture logistiche del Mar Rosso, sottoposte a una pressione massiccia e prolungata. Senza una soluzione chiara all’orizzonte, i premi di rischio marittimo sono in aumento e le autorità israeliane si trovano di fronte a un dilemma: assorbire le perdite di emergenza per sostenere le operazioni o abbandonare del tutto il corridoio del Mar Rosso. Entrambe le scelte hanno implicazioni per le catene di approvvigionamento energetico regionali e per la redditività a lungo termine dei porti.

Quindi gli attacchi degli Houthi al traffico mercantile stanno avendo effetto pesante su Israele che, finora, non è riuscita ad avere ragione delle milizie avversarie nel Mar Rosso.