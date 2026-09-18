Cosa succederà davvero al vertice tra Xi Jinping e la Casa Bianca? La paura dell’Errore

Basta una frazione di secondo, la manovra azzardata di un caccia nello Stretto di Taiwan o un sonar interpretato male nel Mar Cinese Meridionale per scatenare una catastrofe militare senza ritorno. Nelle stanze dei bottoni di Washington e Pechino, la paura più urgente non riguarda le schermaglie verbali, ma il pericolo concreto di un errore di calcolo militare capace di trascinare le due superpotenze nucleari in un conflitto aperto.

È sotto questa pressione drammatica che il leader cinese Xi Jinping si prepara a sbarcare a Washington per un vertice blindato con Donald Trump. L’obiettivo primario non è stringere una pace illusoria, ma riattivare con urgenza le linee di comunicazione diretta tra gli stati maggiori prima che un incidente sul campo accenda una miccia incontrollabile.

Dietro la facciata dei cerimoniali diplomatici, le due delegazioni stanno limando una serie di annunci bilaterali per blindare la sicurezza militare. Fonti vicine ai negoziati confermano che il cuore del confronto sarà la costruzione di paracadute operativi capaci di evitare il disastro nucleare.

Il primo risultato concreto sul tavolo potrebbe essere la ripresa dei colloqui formali sul controllo degli armamenti. Questo canale strategico era stato bruscamente interrotto da Pechino nel luglio 2024, come reazione furiosa alle continue forniture militari americane verso l’isola di Taiwan. Se il disgelo andrà a buon fine, il tavolo del disarmo non vedrà seduti soltanto i diplomatici di carriera, ma sarà allargato per la prima volta anche agli ufficiali in divisa. Si tratta di una richiesta storica del Pentagono, che vuole guardare negli occhi chi gestisce realmente le testate atomiche cinesi.

Per preparare il terreno, il ministro degli Esteri cinese Wang Yi ha avuto un lungo colloquio telefonico con il segretario di Stato americano Marco Rubio. Le parole usate da Wang fotografano l’urgenza di fermare la spirale: entrambe le parti devono «rafforzare la comunicazione, far progredire la cooperazione e gestire le differenze, rispettare i reciproci interessi fondamentali e inviare un messaggio positivo: Cina e Stati Uniti sono impegnati a promuovere una relazione costruttiva e strategicamente stabile, per favorire insieme la pace e lo sviluppo mondiale».

Un vocabolario formale che nasconde una preoccupazione palpabile: evitare che la rivalità degeneri in una collisione armata. Durante il colloquio, non a caso, i due diplomatici hanno affrontato anche l’incandescente situazione in Medio Oriente, altro teatro di potenziale frizione tra le rispettive sfere di influenza.

La nuova architettura di sicurezza che potrebbe nascere a Washington si sviluppa su tre livelli gerarchici ben distinti, pensati per non lasciare vuoti di comando:

Livello presidenziale: Il filo diretto immediato tra Donald Trump e Xi Jinping, che mantengono l’ultima parola come comandanti in capo dei rispettivi eserciti.

Il filo diretto immediato tra Donald Trump e Xi Jinping, che mantengono l’ultima parola come comandanti in capo dei rispettivi eserciti. Livello ministeriale: Il confronto continuo tra i vertici della difesa americana e l’apparato militare di Pechino.

Il confronto continuo tra i vertici della difesa americana e l’apparato militare di Pechino. Livello operativo sul campo: Il contatto costante tra i comandanti delle linee di contatto, chiamati a disinnescare le provocazioni in tempo reale.

La tabella seguente riassume la struttura dei canali di comunicazione che le due potenze stanno provando a ricostruire:

Livello di contatto Rappresentanti coinvolti Obiettivo operativo Strategico / Vertice Donald Trump e Xi Jinping Decisione politica finale e stabilità nucleare Ministeriale / Politico Dipartimento della Difesa USA e Commissione Militare Centrale Gestione delle crisi e controllo degli armamenti Tattico / Operativo Comando Pacifico USA e Comando Teatro Orientale PLA Prevenzione degli scontri navali e aerei a Taiwan

Mentre i canali presidenziali e quelli operativi hanno già registrato progressi tangibili, il livello intermedio incontra un intoppo insolito. La recente e durissima campagna anticorruzione interna alle forze armate cinesi ha letteralmente decimato la Commissione Militare Centrale di Pechino. Al momento, il generale Zhang Shengmin è rimasto l’unico ufficiale in divisa ancora attivo all’interno dell’organismo, rendendo farraginoso individuare interlocutori stabili.

Eppure, i militari di frontiera non hanno aspettato i tempi della burocrazia politica. Alla fine di agosto, in territorio neutrale a Victoria, in Canada, si è tenuto un faccia a faccia cruciale che ha sbloccato l’impasse dopo due anni di gelo assoluto.

A parlarsi sono stati l’ammiraglio Samuel Paparo, capo del Comando Pacifico statunitense, e il generale Yang Zhibin, a capo del Comando del Teatro Orientale dell’Esercito Popolare di Liberazione. È stato proprio il Comando Pacifico a chiarire che l’incontro serviva a «ridurre il rischio di errori di calcolo e promuovere una condotta sicura e professionale tra le forze armate».

Anche dal Pentagono i segnali di distensione sono stati insolitamente espliciti. Alvaro Smith, vicesegretario aggiunto alla Difesa per Cina, Taiwan e Mongolia, ha partecipato al ricevimento dell’ambasciata cinese a Washington dichiarando: «Sotto la guida del segretario Pete Hegseth, stiamo riparando attivamente un canale militare un tempo interrotto e compiendo progressi chiari e costanti». Smith ha poi aggiunto che la comunicazione militare «è più forte di quanto non fosse da anni» e che Washington «non cerca un conflitto con la Cina».

Sulla stessa linea si è mosso il sottosegretario alla Difesa Elbridge Colby, che ha accolto al Pentagono il viceministro degli Esteri cinese Ma Zhaoxu, sottolineando che i colloqui si sono svolti «in uno spirito di rispetto, franchezza e realismo».

Siamo di fronte a un cambio di rotta radicale rispetto al recente passato. Nel 2022, la controversa visita a Taipei dell’allora speaker Nancy Pelosi spinse la Cina a troncare ogni canale di comunicazione militare, aprendo una stagione di pericolosissimo silenzio radio durato per quasi tutta la presidenza Biden. Il paradosso attuale vede invece un’amministrazione repubblicana decisa ad applicare un pragmatismo crudo: mantenere alta la pressione geopolitica, ma riallacciare i cavi della sicurezza per evitare una guerra disastrosa che nessuno vuole combattere. Un segnale tangibile di questa cooperazione sottotraccia è il via libera dato da Pechino alle squadre speciali americane per cercare sul suolo cinese i resti dei militari USA dispersi durante la Seconda Guerra Mondiale.

Resta tuttavia il convitato di pietra che rischia di far deragliare ogni intesa: il destino di Taiwan. Washington continua a non riconoscere ufficialmente l’indipendenza dell’isola, ma rifiuta categoricamente qualsiasi annessione militare cinese e continua a rifornire Taipei di armi avanzate. Cosa accadrà dunque durante la visita a Washington? Con ogni probabilità non assisteremo ad accordi di pace universale o ad abbracci calorosi. L’esito più realistico sarà l’annuncio di un patto di convivenza armata, con regole d’ingaggio più rigide e telefoni sempre attivi tra le sale operative delle due marine da guerra.

Se il vertice avrà successo, le due superpotenze non diventeranno amiche, ma avranno concordato una rete di sicurezza per non spararsi addosso per sbaglio. Se invece le divergenze su Taiwan faranno saltare il tavolo, il Pacifico tornerà a essere una polveriera pronta a esplodere al primo incrocio di rotte aeree. Nel primo caso avremo un mondo un po’ più sicuro, almeno dal punto di vista tecnico.