Allarme conti a Parigi: la Francia batte cassa a Bruxelles sulla multa a Google. E l’Italia può fare lo stesso

Le casse dello Stato francese sono a un passo dal baratro e Parigi non sa più dove raschiare il barile. Con l’incubo di dover trovare 30 miliardi di euro di tagli per evitare il collasso dei conti pubblici, il Primo Ministro Sébastien Lecornu ha deciso di bussare a soldi a Bruxelles.

Il bersaglio? Il tesoretto della maxi-multa da 4,1 – 4,6 miliardi di euro appena confermata dalla giustizia europea contro Google. Parigi pretende che questo incasso straordinario non venga speso dai funzionari europei, ma torni indietro alle capitali per alleggerire una fattura comunitaria diventata insostenibile.

Che cosa cerca davvero di ottenere Lecornu?

Il calcolo di Lecornu è immediato: portare a casa tra i 750 e gli 800 milioni di euro di sconto immediato sulla quota che la Francia versa all’Unione europea per il 2026.

La Francia contribuisce per circa il 16,7% delle risorse del bilancio comunitario basate sul reddito nazionale. Se nelle casse di Bruxelles entrano 4,6 miliardi imprevisti grazie alla sanzione a Google, quella montagna di denaro riduce il buco complessivo dell’Unione.

Parigi chiede quindi che questi soldi vengano inseriti nel prossimo bilancio rettificativo di ottobre per abbassare la quota dovuta dai governi nazionali. È un tentativo disperato di tamponare un salasso: il contributo francese all’UE toccherà il record storico di 31,2 miliardi nel 2027.

Può ottenerlo davvero? Gli ostacoli di Bruxelles

Sulla carta, le regole europee danno ragione alla Francia. Le multe per violazione della concorrenza non sono nate per finanziare nuovi progetti, ma costituiscono entrate straordinarie che dovrebbero ridurre i versamenti degli Stati membri.

Tuttavia, tra la teoria e la realtà si frappone la voracità della macchina di Bruxelles. La Commissione europea tende quasi sempre a trattenere questi fondi imprevisti per coprire nuove spese o buchi nei programmi esistenti. È già accaduto alla fine del 2025: oltre 2,5 miliardi di entrate straordinarie sono svaniti all’istante per tappare le falle dei fondi di coesione, lasciando a bocca asciutta i bilanci nazionali.

Ottenere questo sconto è quindi tecnicamente fattibile, ma politicamente difficilissimo: la burocrazia europea cede i soldi solo se costretta con le spalle al muro.

Come potrebbe riuscirci? La strategia del fronte comune

Per vincere questo braccio di ferro, Lecornu non può agire da solo. Una lettera a Ursula von der Leyen finisce presto archiviata se dietro non c’è una forza politica reale.

Il bilancio rettificativo deve essere approvato dal Consiglio dell’Unione europea, dove siedono i ministri dei governi. L’unico modo per spuntarla è creare un blocco compatto con gli altri Paesi che pagano più di quanto ricevono:

Coinvolgere la Germania, primo contributore netto, che ha un disperato bisogno di ossigeno fiscale e che ha già protestato per l’aumento del bilancio europeo;

Coinvolgere i Paesi del Nord come Paesi Bassi e Svezia, storicamente contrari a qualsiasi aumento di spesa a Bruxelles;

Imporre una maggioranza contraria a ogni nuova spesa nel terzo bilancio rettificativo, blindando la destinazione delle multe alla riduzione delle quote nazionali.

E l’Italia? Anche Roma può e deve passare alla cassa

Se la Francia si muove, l’Italia non può restare a guardare. Il nostro Paese versa circa il 12-13% delle risorse europee e subisce lo stesso identico cappio dei vincoli di bilancio e degli interessi sul debito.

Applicando la stessa regola pretesa da Parigi, la multa a Google varrebbe per Roma un risparmio netto tra i 550 e i 600 milioni di euro cash sul bilancio di quest’anno:

Paese Quota sul bilancio UE Risparmio potenziale con la multa Google Saldo netto annuale stimato Germania ~21% ~960 milioni € Fortemente negativo Francia ~16,7% ~770 milioni € -7,9 miliardi € Italia ~12,5% ~570 milioni € -3,5 miliardi € Totale UE 100% 4,6 miliardi € —

Il governo italiano avrebbe tutto l’interesse ad allearsi immediatamente con Parigi in questa battaglia. Quei 570 milioni risparmiati non salverebbero la legge di bilancio, ma resterebbero nelle tasche dei contribuenti italiani invece di finanziare le infinite strutture comunitarie, in un momento in cui si raspa il fondo del barile per ridurre le accise. In questo caso l’unione, fra gli Stati contro la Commissione, può fare veramente la forza e il bene comune.