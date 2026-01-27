Dove è nato il Made in Italy? a Calalzo di Cadore alla fine dell’800

Fino ad oggi la credenza comune ricollegava le origini della dicitura ‘Made in Italy’ al secondo dopoguerra, orientativamente tra il 1950 e il 1980. Mentre recenti studi dello storico Massimo Orlandini, aprono un nuovo scenario mai esplorato prima, facendo risalire al 1897 la data in cui una ditta di Calalzo di Cadore esportò occhiali negli USA marchiando per la prima volta la dicitura che oggi contraddistingue milioni di prodotti italiani.

Una scoperta, quella portata alla luce da Massimo Orlandini, che fornisce una nuova prospettiva su quella che, come lo ha definito il ministro Urso ‘non è semplicemente un’etichetta, ma una vera e propria filosofia che coniuga tradizione, innovazione e una capacità unica di leggere le domande di un mercato globale in continua evoluzione’.

«E la merce si spedisce a più pacchi, ciascuno di 20 dozzine d’occhiali, e i pacchi si spediscono in Oriente, in Africa e nella stessa Francia». Così scriveva il prof. Antonio Ronzon sul suo Annuario Storico Cadorino del 1896 riferendosi al successo che stava avendo la fabbrica di occhiali in riva al Molinà a Calalzo, rilevata nel 1887 dal capitano di artiglieria Carlo Enrico Ferrari, nato a Modena nel 1854, figlio del famoso commediografo milanese Paolo Ferrari. Lo storico ed economista Guglielmo Berchet, segretario dell’Istituto Reale di Scienze, Lettere e Arti di Venezia, che tra le motivazioni per l’assegnazione di una delle medaglie d’oro destinate annualmente dall’Istituto alle aziende venete meritorie, fa i complimenti alla ditta di occhialeria “C.E. Ferrari e compagni” di Calalzo di Cadore, nell’Alto Bellunese.

“Berchet – spiega Orlandini – loda la “C.E.Ferrari e compagni” che, invece di spacciare i suoi prodotti destinati al mercato americano per tedeschi, francesi o inglesi, realtà di punta del settore in quel periodo anche per l’avanzamento dei macchinari tecnologici, si pregia della propria italianità, facendo riferimento, appunto, alla “marca Made in Italy”.

Per valorizzare questa scoperta il senatore Luca De Carlo ex sindaco di Calalzo di Cadore per 15 anni, ha avanzato una proposta di legge per riconoscere la rete di citta patrie del Made in Italy, per valorizzare tutte le grandi eccellenze dell’ingegno italiano che si celano anche in piccoli o piccolissimi comuni del nostro paese

“La proposta di legge ‘Calalzo città del Made in Italy’ è già incardinata nella commissione Industria del Senato ed è calendarizzata in aula ad Aprile. Partendo da una straordinaria scoperta dello storico Massimo Orlandini, che riconduce al 1897 l’origine della marchiatura Made in Italy negli occhiali prodotti dalla Ditta C.E. Ferrari di Calalzo di Cadore, nasce la mia proposta di legge che, oltre a riconoscere Calalzo di Cadore come ‘città madre’ del Made in Italy, consentirà a tutte le realtà che hanno nella loro storia prodotti o marchi prodotti in Italia, di far parte di una rete che consentirà di usufruire di specifiche misure di valorizzazione”.

Così il senatore di Fratelli d’Italia Luca De Carlo, presidente della commissione Industria, Commercio, Turismo e Produzione Agroalimentare, durante la conferenza stampa di presentazione del disegno di legge svoltasi oggi in Senato sua sua iniziativa. Presenti anche lo storico Massimo Orlandini e il Sindaco di Calalzo di Cadore Luca Fanton.

“Ringrazio il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso per la lettera inviatoci in cui riconosce ‘Calalzo come un simbolo per tutte le realtà che hanno contribuito a costruire la nostra identità’, chiarendo inoltre che ‘l’iniziativa porterà con sé significative ricadute turistiche e culturali, trasformando Calalzo in un punto di riferimento per la valorizzazione del nostro patrimonio artigianale e industriale. Attraverso campagne di comunicazione, attività per musei, percorsi tematici e francobolli celebrativi, ci impegneremo a mantenere viva la memoria di un saper fare che è parte integrante della nostra tradizione’. L’ulteriore riconoscimento – conclude De Carlo – di come il Cadore sia sempre stato un laboratorio all’avanguardia per le imprese grazie ad un’ eccellente produzione di occhiali che ancora oggi ci rende unici nel mondo”.