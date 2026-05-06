Debito pubblico, crescita e semplificazioni: perché la “classifica” de La Repubblica non basta a spiegare la sostenibilità dell’Italia

L’articolo pubblicato da la Repubblica il 2 maggio 2026, (https://www.repubblica.it/ economia/2026/05/02/news/ italia_debito_pil_piu_alto_ europa-425319181/) secondo cui l’Italia sarebbe destinata a diventare il paese con il più elevato rapporto debito/PIL dell’Eurozona, merita una riflessione che vada oltre la dimensione giornalistica e si collochi su un piano strettamente analitico. Il problema non è tanto la correttezza aritmetica del dato, quanto l’interpretazione economica che ne viene ricavata: una lettura che, pur richiamando correttamente alcune determinanti della dinamica del debito, finisce per trasformare un indicatore contabile in una narrazione prescrittiva e, per molti aspetti, incompleta.

Va riconosciuto che l’articolo richiama formalmente le componenti standard della dinamica del rapporto debito/PIL: saldo primario, differenziale tra tasso d’interesse e crescita nominale, aggiustamento stock-flussi. Tuttavia, il punto critico non è la presenza della formula, bensì il modo in cui essa viene inserita in una rappresentazione lineare del problema. La sostenibilità del debito pubblico non dipende soltanto dal livello del rapporto debito/PIL, né dalla posizione occupata in una graduatoria europea, ma dall’interazione tra crescita nominale, costo medio del debito, struttura delle scadenze, composizione dei detentori, politica monetaria e capacità produttiva del sistema economico. Più precisamente, in termini analitici, la condizione di stabilità del debito richiede che il tasso di crescita nominale dell’economia sia almeno pari, o superiore, al costo medio effettivo del debito nel tempo, secondo una relazione ben consolidata nella letteratura sulla sostenibilità intertemporale.

In secondo luogo, l’enfasi sulla posizione relativa dell’Italia all’interno dell’Eurozona introduce una distorsione interpretativa rilevante. Il fatto che un paese si collochi al primo posto per rapporto debito/PIL non implica, di per sé, un peggioramento sostanziale della sua sostenibilità finanziaria. Se altri paesi riducono più rapidamente il proprio rapporto, la posizione relativa dell’Italia può peggiorare anche in presenza di una dinamica interna non esplosiva. Si tratta di una variazione ordinale, non necessariamente di una variazione sostanziale. Confondere questi due piani significa trasformare una classifica statistica in un giudizio economico, introducendo implicitamente un criterio comparativo che non coincide con una valutazione di sostenibilità.

Il terzo punto riguarda il nesso tra crescita e debito. L’articolo riconosce che la debole crescita italiana incide negativamente sulla riduzione del rapporto debito/PIL. Ma proprio questo elemento dovrebbe portare a una conclusione diversa: il problema italiano non è riducibile alla quantità di debito accumulato, bensì alla persistente insufficienza del denominatore, cioè del PIL nominale. In altri termini, l’Italia non è semplicemente un paese “troppo indebitato”; è un paese che da troppo tempo cresce troppo poco. Il debito, in questo quadro, è anche il sintomo di una stagnazione strutturale, non solo la sua causa. Tale impostazione è coerente con l’analisi di Domar, secondo cui la sostenibilità del debito dipende dalla dinamica del reddito più che dal livello assoluto dello stock.

Da qui discende una conseguenza fondamentale: indicare genericamente avanzi primari e riforme strutturali come via maestra per ridurre il debito rischia di essere analiticamente insufficiente. Gli avanzi primari possono contribuire alla stabilizzazione del rapporto debito/PIL solo se non comprimono eccessivamente la domanda interna e quindi la crescita. In caso contrario, il miglioramento del numeratore può essere neutralizzato dal peggioramento del denominatore. È esattamente questo il nodo che una lettura puramente contabile tende a sottovalutare: il consolidamento fiscale non è neutrale rispetto al ciclo economico. Come evidenziato anche da Olivier Blanchard, in contesti in cui il tasso di interesse è inferiore al tasso di crescita (r < g), la dinamica del debito può risultare sostenibile anche in presenza di livelli elevati di stock, a parità di altre condizioni.

Particolarmente delicato è anche il confronto con Grecia, Portogallo, Spagna e Cipro. L’articolo li presenta come esempi di riduzione del debito, ma le loro traiettorie non sono omogenee né pienamente comparabili con quella italiana. La Grecia ha conosciuto una ristrutturazione del debito, un intervento straordinario delle istituzioni europee e una fase successiva di forte rimbalzo nominale. Il Portogallo ha beneficiato di una combinazione specifica di consolidamento, crescita e riduzione del costo del finanziamento. La Spagna ha ridotto il rapporto debito/PIL soprattutto grazie a un differenziale favorevole tra crescita e interessi, non esclusivamente tramite disciplina di bilancio. Cipro rappresenta un caso ancora diverso, segnato da crisi bancaria, bail-in e specifiche condizioni istituzionali. Trarre da queste esperienze una lezione uniforme per l’Italia significa appiattire storie economiche profondamente diverse, riducendo la comparazione a un parallelismo solo apparente.

Un ulteriore elemento, solo implicitamente richiamato ma non adeguatamente valorizzato, riguarda il ruolo dell’Eurosistema. In un’unione monetaria, la sostenibilità del debito sovrano non può essere valutata come se i titoli pubblici fossero integralmente esposti a un mercato privo di banca centrale. Gli acquisti di titoli da parte della BCE e delle banche centrali nazionali, pur non eliminando il problema del debito, modificano in modo significativo il contesto di rischio, la trasmissione dei tassi e la percezione di liquidità dei mercati. Ignorare o sottovalutare questo aspetto significa ragionare con categorie anteriori alla trasformazione istituzionale prodotta dalla crisi dell’euro e dagli strumenti di politica monetaria non convenzionale, con una conseguente perdita di realismo analitico.

Vi è poi la struttura del debito italiano, elemento essenziale e spesso trascurato. La durata media dei titoli, la quota detenuta da investitori residenti, il livello di ricchezza finanziaria privata e la profondità del mercato dei titoli pubblici sono variabili determinanti per qualunque giudizio di sostenibilità. Un rapporto debito/PIL elevato non ha lo stesso significato in un paese con scadenze brevi, investitori esteri volatili e assenza di risparmio interno, rispetto a un paese con un ampio mercato domestico, una base di investitori stabile e una struttura di scadenze più lunga. L’analisi quantitativa, se non accompagnata da questa dimensione qualitativa, resta inevitabilmente incompleta.

Anche la questione del Superbonus e degli aggiustamenti stock-flussi richiede cautela. È corretto osservare che alcuni effetti contabili emergono con ritardo sul debito. Ma trasformare questo elemento in una spiegazione quasi autosufficiente della fragilità italiana rischia di oscurare il tema più profondo: la bassa crescita potenziale, la stagnazione della produttività e l’insufficiente capacità dell’economia italiana di generare PIL nominale. Il vero problema non è soltanto quanto debito sia stato prodotto da una misura fiscale, ma quale capacità permanente abbia il sistema economico di assorbirlo attraverso crescita, investimenti e aumento della base imponibile.

La conclusione dell’articolo di Repubblica — secondo cui crescita e conti ordinati dovrebbero procedere insieme — è in sé condivisibile, ma resta generica se non affronta il problema decisivo: quali politiche generano crescita in un paese vincolato da regole fiscali europee, bassa produttività, alto costo dell’energia, ritardi infrastrutturali e progressiva compressione degli spazi di politica economica nazionale? Invocare “riforme strutturali” senza specificare tempi, canali di trasmissione, effetti distributivi e impatto sulla domanda rischia di trasformare una categoria analitica in una formula retorica.

In definitiva, la debolezza della tesi non sta nei numeri, ma nell’uso narrativo dei numeri. Il rapporto debito/PIL italiano è elevato; questo è indiscutibile. Ma da questo dato non discende automaticamente che l’Italia sia il paese più fragile dell’Eurozona, né che la riduzione del debito possa essere ottenuta replicando meccanicamente esperienze nazionali non comparabili. La sostenibilità del debito è una questione dinamica, istituzionale e macroeconomica, non una gara di classifica.

Il punto essenziale è dunque un altro: l’Italia non ha bisogno di una lettura moralistica del proprio debito, ma di una strategia di crescita nominale, produttività, investimenti e stabilizzazione finanziaria. Senza questa consapevolezza, il dibattito resta prigioniero di una contabilità apparentemente rigorosa ma sostanzialmente incompleta. Ed è proprio qui che l’articolo mostra il suo limite maggiore: non sbaglia necessariamente i dati, ma ne riduce il significato economico a una narrazione troppo semplice per un problema che semplice non è. Ciò non esaurisce evidentemente la complessità del tema, che richiede ulteriori approfondimenti empirici e teorici, ma consente di evidenziare come una lettura esclusivamente contabile del debito pubblico rischi di risultare parziale rispetto alla natura intrinsecamente dinamica e sistemica del fenomeno.