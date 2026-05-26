Huawei “Piega” la logica e le sanzioni: addio Legge di Moore, arriva la Legge del Tau per i microchip

Se ti chiudono la porta, tu butti giù il muro. O meglio, lo “pieghi”. Alla conferenza IEEE ISCAS di Shanghai, Huawei ha appena dimostrato che l’ossessione occidentale per il blocco delle esportazioni tecnologiche potrebbe aver partorito il classico cigno nero. He Tingbo, capo della divisione semiconduttori del colosso di Shenzhen, ha presentato al mondo un percorso inedito per la produzione di microchip avanzati, dichiarando di poter fare a meno dei macchinari di litografia estrema (EUV) di cui l’Occidente, con l’olandese ASML, detiene il monopolio assoluto.

Il risultato? Un balzo in avanti che punta a realizzare chip con una densità equivalente a 1.4 nanometri entro il 2031. Per dare un termine di paragone, la taiwanese TSMC, leader mondiale del settore, conta di avviare la produzione di massa a 1.4 nm nel 2028. Huawei è indietro di circa tre anni, è vero, ma sta correndo su una pista che si è dovuta costruire da sola per forza di cose.

Dalla Legge di Moore alla Legge di Tau: Cos’è Cambiato?

Per quasi sessant’anni, l’industria dei semiconduttori ha venerato un solo dogma tecnico: la Legge di Moore. Questa regola empirica postula che la densità dei transistor in un microprocessore debba raddoppiare ogni due anni, grazie a una costante miniaturizzazione geometrica. In parole povere: rimpicciolire fisicamente i componenti per farne stare di più sullo stesso pezzo di silicio. Tuttavia, scendendo sotto la soglia dei 3 nanometri, i limiti fisici della materia stanno rendendo questa rincorsa un vero incubo ingegneristico, affrontabile solo con macchinari dal costo astronomico.

Ed è qui che si inserisce la rivoluzione cinese, ribattezzata Legge del Tau ( τ ). Invece di accanirsi sulla riduzione geometrica del transistor (strada bloccata dalle sanzioni USA), Huawei si concentra sull’ottimizzazione del tempo di propagazione del segnale (indicato in fisica, appunto, con la lettera greca τ ).

Ecco come il colosso intende procedere, introducendo una nuova architettura chiamata LogicFolding:

Riduzione dei percorsi: Anziché posizionare i circuiti in modo planare e bidimensionale, il LogicFolding letteralmente “piega” e impila i circuiti logici su più strati tridimensionali.

Anziché posizionare i circuiti in modo planare e bidimensionale, il LogicFolding letteralmente “piega” e impila i circuiti logici su più strati tridimensionali. Meno resistenza, più velocità: Accorciando fisicamente i microscopici collegamenti interni, si riducono drasticamente la resistenza e la capacità parassita del circuito. I dati viaggiano percorrendo distanze inferiori, in minor tempo e consumando meno energia.

Accorciando fisicamente i microscopici collegamenti interni, si riducono drasticamente la resistenza e la capacità parassita del circuito. I dati viaggiano percorrendo distanze inferiori, in minor tempo e consumando meno energia. Densità “Equivalente”: Il vero trucco sta qui. L‘obiettivo non è stampare un transistor fisicamente grande 1.4 nm, ma ottenere una potenza di calcolo e un’efficienza pari a quelle di un chip da 1.4 nm, utilizzando tecnologie di stampa litografica meno recenti (le DUV, a cui Pechino ha accesso) ma organizzate in modo geniale.

Se seriamente applicato siamo di fronte a una vera e propria rivoluazione nel design e produzione dei chip.

Le ricadute economiche: il Dragone fa da solo

Questo annuncio non è soltanto un virtuosismo ingegneristico per compiacere i nerd dell’hardware; ha il peso specifico di una manovra macroeconomica. I mercati hanno fiutato immediatamente il potenziale cambio di paradigma: le azioni di Semiconductor Manufacturing International Corp (SMIC) sono balzate di oltre il 18%, mentre Hua Hong Semiconductor ha toccato i limiti massimi giornalieri al rialzo.

Invece che piegarsi alle sanzioni degli USA la Cina ha inseguito una strada innovativa e autonoma. Costruendo uno standard tecnologico indipendente e parallelo, la Cina non solo attutisce il colpo dell’embargo occidentale, ma si prepara a esportare il proprio standard alternativo sui mercati emergenti, slegandosi completamente dalle catene di fornitura americane ed europee. Un noto effetto collaterale dei blocchi commerciali rigidi: stimolano furiosamente l’autarchia industriale.

Secondo le dichiarazioni, i nuovi chip mobili “Kirin” in uscita questo autunno integreranno già la tecnologia LogicFolding con un aumento promesso del 41% nell’efficienza energetica, anche se sarà interessante vedere come risolveranno il problema della dispersione termica in una struttura tridimensionale. E mentre a Shanghai si festeggia una potenziale indipendenza tecnologica, c’è da scommettere che a Washington, nel team di Donald Trump, qualcuno stia già affilando la penna per redigere il prossimo pacchetto di reazioni strategiche, se non nelle prossime settimane, nei prossimi giorni. Peccato che la vera reazione sia diversa, cioè investire in ricerca e innovazione per trovare strade e esoluzioni nuove.