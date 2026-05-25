Il paradosso dei “diplomati analfabeti”: il declino della scuola tedesca e l’allarme per l’economia

Il capitale umano è l’unica vera materia prima delle economie avanzate. Senza competenze, le nazioni non innovano, non producono e, alla fine, non mantengono i loro sistemi sociali. Guardando alla Germania, storico motore industriale d’Europa, i segnali sono inquietanti: secondo un recente studio dell’Unicef, il 40% dei quindicenni tedeschi non possiede le competenze minime in lettura e matematica. In pratica, rasentano l’analfabetismo funzionale.

In una classifica di 41 Paesi avanzati, Berlino si piazza a un disastroso 34° posto nelle capacità dei ragazzi (skills). Ma il vero dramma, con profonde ricadute economiche, è come la politica sceglie di affrontare (o ignorare) il problema.

L’illusione statistica e la scuola “parcheggio”

Mentre le competenze reali crollano, i voti salgono. È il miracolo della burocrazia scolastica. In Germania, la percentuale di studenti che ottiene il massimo dei voti alla maturità è in costante aumento, sfiorando il 30%. Le richieste per la sufficienza sono state abbassate (basta spesso il 45% del punteggio), e il peso della partecipazione orale è aumentato rispetto alle verifiche scritte.

Realtà: 4 studenti su 10 non sanno fare calcoli di base.

4 studenti su 10 non sanno fare calcoli di base. Statistica: Boom di diplomi a pieni voti.

Boom di diplomi a pieni voti. Reazione politica: Alcuni Stati tedeschi hanno tolto le divisioni scritte dai programmi delle elementari perché “troppo difficili” e fonte di errori, invece che provare a insegnarle meglio.

La scuola ha smesso di essere il motore dell’ascensore sociale per trasformarsi in un enorme “parcheggio” per giovani. Un deposito dove far passare il tempo, in attesa di essere assorbiti da un sistema sociale molto generoso. Se non c’è più un forte incentivo economico a migliorare la propria condizione tramite lo studio e la fatica, perché l’assistenza di Stato garantisce comunque un livello di vita accettabile, la spinta al miglioramento si spegne.

Un’economia senza futuro (e in Italia non stiamo meglio)

Una società che rinuncia a insegnare e valutare severamente sta distruggendo la propria base produttiva. Le imprese non trovano personale qualificato, la produttività ristagna e il ceto medio – l’unico che versa tasse reali per sostenere il welfare – si restringe.

Non illudiamoci di guardare il disastro tedesco dall’alto in basso. In Italia la situazione è tragicamente simile, anche perché i nostri studenti, sempre riguardo agli “Skills”, si sono piazzati al 25imo posto. I test INVALSI ci ricordano ogni anno che circa la metà dei nostri diplomati, soprattutto in alcune aree del Paese, non comprende adeguatamente un testo scritto di media difficoltà e ha lacune gravi in matematica. Anche da noi la scuola rischia di diventare un serbatoio di contenimento sociale piuttosto che un centro di formazione di alto livello. Non c’è selezione, non c’è premio per l’imepgno nell’insegnamento e nell’apprendimento. Una scuola inutile.

Senza un ritorno al rigore, all’impegno e alla valutazione delle reali capacità, l’Europa si condanna al declino economico. Non si può sostenere un’industria avanzata con una forza lavoro che possiede diplomi eccellenti ma competenze inesistenti.