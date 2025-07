Gli europei possono anche far bene a protestare, ma la cura dei dazi sta avendo un effetto positivo per gli USA. Il deficit commerciale degli Stati Uniti nel settore dei beni è diminuito di 10,4 miliardi di dollari rispetto al mese precedente, attestandosi a 86 miliardi di dollari nel giugno 2025, ben al di sotto delle aspettative del mercato che prevedevano un calo più contenuto a 98,4 miliardi di dollari, secondo una stima preliminare.

Si è avvicinato al minimo rivisto degli ultimi 20 mesi registrato ad aprile, poiché gli importatori hanno probabilmente ridotto gli ordini dall’estero dopo aver anticipato le scorte per timore dei dazi aggressivi imposti dal governo statunitense, che hanno provocato un deficit record di 162 miliardi di dollari a marzo.

Ecco il relativo grafico:

Le importazioni sono diminuite del 4,2% rispetto al mese precedente, attestandosi a 264 miliardi di dollari, il livello più basso dal marzo 2024, a causa del calo aggressivo dei beni di consumo (-12,4% a 58 miliardi di dollari) e delle forniture industriali (-5,5% a 48 miliardi di dollari), mentre le importazioni di beni strumentali sono rimaste sostanzialmente stabili (0,6% a 91 miliardi di dollari).

A loro volta, le esportazioni sono diminuite dello 0,6% a 178,2 miliardi di dollari, poiché l’aumento delle vendite di beni strumentali (4,7% a 60 miliardi di dollari) e di prodotti alimentari, mangimi e bevande (4% a 14 miliardi di dollari) ha compensato il calo delle forniture industriali (60 miliardi di dollari).

Quindi l’applicazione dei dazi di Trump, finito l’effetto di “Anticipazione” da parte degli importatori, sta avendo un effetto reale e tangibile nella riduzione del surplus commerciale. Se Trump può non essere contento di un risultato, deve riferirsi all’export, che non è cresciuto, anzi è leggermente diminuito, a indicare che il boom nell’export di GNL e di petrolio a stelle e strisce ancora non si è realizzato.