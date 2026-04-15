Dalla globalizzazione al blocco produttivo: i limiti del Just in Time

Per oltre quattro decenni, la dottrina del just in time (JIT) ha rappresentato uno dei pilastri, non solo operativi ma anche culturali, dell’organizzazione industriale contemporanea. Nata e sviluppata nel contesto della produzione snella giapponese – in particolare all’interno della Toyota Motor Corporation – questa filosofia si è progressivamente imposta su scala globale, fino a diventare il modello di riferimento per l’intero sistema manifatturiero.

Il principio alla base è tanto semplice quanto radicale: produrre solo ciò che serve, nel momento esatto in cui serve. In concreto, significa che le componenti necessarie alla produzione non vengono accumulate in magazzino, ma arrivano lungo la linea produttiva esattamente quando devono essere utilizzate. Tutto deve essere sincronizzato: fornitori, logistica, tempi di consegna e cicli produttivi. La filiera, in altre parole, deve funzionare come un meccanismo perfetto, senza margini di errore.

La logica economico-finanziaria del JIT

Il successo del JIT si spiega innanzitutto con una logica economico-finanziaria molto chiara: ridurre al minimo il capitale immobilizzato. Le scorte rappresentano infatti un costo sotto molteplici profili. Non solo richiedono spazi fisici e gestione logistica, ma implicano anche un impegno finanziario rilevante: capitale che resta fermo, esposto al rischio di obsolescenza e privo di rendimento.

In un contesto di crescente competizione globale e di pressione sui margini, eliminare le scorte è apparso per anni come una scelta quasi obbligata. Da qui la spinta alla delocalizzazione, alla frammentazione della produzione e alla costruzione di filiere lunghe e distribuite su scala mondiale. Il criterio dominante è diventato il costo minimo, spesso a discapito della prossimità geografica e del controllo diretto.

L’illusione dell’efficienza perfetta

Tuttavia, proprio questa ricerca estrema dell’efficienza ha finito per generare una fragilità strutturale. Il JIT funziona solo in condizioni ideali: stabilità dei mercati, affidabilità dei fornitori, continuità dei trasporti. Ma basta che uno solo di questi elementi venga meno perché l’intero sistema si blocchi.

La riduzione delle scorte elimina infatti qualsiasi margine di sicurezza. Non esistono più “cuscinetti” in grado di assorbire ritardi o imprevisti. Di conseguenza, anche una disfunzione minima può propagarsi lungo tutta la filiera, con effetti moltiplicativi.

Questa vulnerabilità è emersa con particolare evidenza durante la crisi pandemica e nelle successive tensioni sulle catene di approvvigionamento. Un esempio emblematico è rappresentato dalla carenza di semiconduttori, che ha colpito duramente l’industria automobilistica globale, coinvolgendo gruppi come Volkswagen AG e Ford Motor Company. La mancanza di un singolo componente ha comportato, in molti casi, il fermo completo della produzione.

Il fattore geopolitico: la variabile ignorata

Il modello JIT si fonda implicitamente su un presupposto che oggi appare sempre meno realistico: un mondo stabile, integrato e privo di shock geopolitici. Negli ultimi anni, questo presupposto è stato smentito dai fatti.

Le tensioni tra grandi potenze, i conflitti regionali, le interruzioni delle principali rotte commerciali e le crisi logistiche hanno dimostrato quanto le supply chain globali siano esposte a rischi esterni difficilmente prevedibili. Affidarsi a fornitori situati a grande distanza, selezionati esclusivamente in base al costo, ha comportato una perdita di controllo strategico.

Il vantaggio economico immediato – spesso limitato a pochi punti percentuali – si trasforma rapidamente in un costo enorme quando la catena si interrompe. In altri termini, il risparmio iniziale viene annullato, e spesso superato, dalle perdite generate dal blocco produttivo.

Verso un nuovo equilibrio: dal “just in time” al “just in case”

Di fronte a queste criticità, si sta affermando un ripensamento del modello. Sempre più imprese stanno adottando un approccio più prudente, orientato alla resilienza. Si parla, non a caso, di just in case: una strategia che prevede la ricostituzione di scorte strategiche, la diversificazione dei fornitori e una maggiore attenzione alla prossimità geografica.

Questo cambiamento comporta inevitabilmente un aumento dei costi nel breve periodo. Tuttavia, si tratta di un costo che può essere interpretato come una forma di assicurazione contro rischi ben più gravi. In un contesto caratterizzato da instabilità crescente, la capacità di garantire continuità produttiva diventa un vantaggio competitivo decisivo.

Implicazioni macroeconomiche

Il superamento del paradigma JIT non riguarda solo le singole imprese, ma investe l’intero assetto dell’economia globale. La riorganizzazione delle filiere produttive potrebbe ridurre la dipendenza da paesi terzi, ma comporta anche un aumento dei costi di produzione, con possibili effetti sull’inflazione.

Allo stesso tempo, torna centrale il ruolo delle politiche industriali. Sempre più governi stanno intervenendo per incentivare la produzione domestica di beni strategici, come i semiconduttori o le tecnologie energetiche, nel tentativo di recuperare autonomia e sicurezza economica.

In questo scenario, l’Europa appare particolarmente esposta, avendo costruito negli ultimi decenni un modello fortemente dipendente dall’esterno. La crisi del JIT mette quindi in luce una vulnerabilità più ampia: quella di un sistema economico che ha privilegiato l’efficienza a scapito della sicurezza.

Un’innovazione fragile

Il just in time ha rappresentato una straordinaria innovazione organizzativa, capace di migliorare l’efficienza e ridurre i costi. Tuttavia, la sua applicazione rigida e generalizzata ha finito per esporre le imprese a rischi sistemici sottovalutati.

La lezione degli ultimi anni è chiara: l’efficienza, da sola, non basta. Senza un adeguato livello di resilienza, essa si trasforma in vulnerabilità. La sfida, oggi, è costruire un nuovo equilibrio tra questi due elementi, integrando la logica del JIT in una visione più ampia e realistica.

In un mondo sempre più instabile, la sicurezza delle filiere produttive non può più essere considerata un costo da minimizzare, ma un investimento strategico da presidiare con attenzione.

Antonio Maria Rinaldi

Antonio Maria Rinaldi è stato direttore generale di SOFID, capogruppo finanziaria di ENI e presidente di Trevi Holding, oltre che Professore di Finanza aziendale presso l’Università di Pescara e di Politica Economica presso la Link University. Europarlamentare dal 2019 al 2024.