L’imprenditore austriaco Bernd Bergmair, ex proprietario di maggioranza di Pornhub, ha contattato il Tesoro degli Stati Uniti per acquistare le attività della compagnia petrolifera russa Lukoil dopo che l’amministrazione Trump ha sanzionato la società.

“Ovviamente Lukoil International GmbH sarebbe un ottimo investimento e chiunque sarebbe fortunato ad avere il privilegio di possedere tali attività”, ha dichiarato Bergmair a Reuters. “Non commento i potenziali investimenti come cosa ovvia”, ha aggiunto.

Il mese scorso, il Tesoro degli Stati Uniti ha dato il via libera alle società per avviare trattative con Lukoil per le sue attività estere, con i giganti statunitensi del petrolio e del gas Exxon Mobil e Chevron che hanno già manifestato il loro interesse. Exxon è in trattativa con il Ministero del Petrolio iracheno per acquistare la quota del 75% di Lukoil nel giacimento petrolifero West Qurna 2, uno dei più grandi del Paese. Il Ministero del Petrolio iracheno ha invitato diverse compagnie petrolifere statunitensi a partecipare alle trattative per l’acquisizione di West Qurna 2 attraverso una procedura di gara competitiva. Il giacimento petrolifero di West Qurna-2 produce oltre 400.000 barili di greggio al giorno. Il governo iracheno ha assunto il controllo delle operazioni a West Qurna 2, compreso il pagamento diretto degli stipendi del personale.

In precedenza, Lukoil aveva raggiunto un accordo preliminare con Gunvor per l’acquisto delle sue attività internazionali. Tuttavia, il gigante del commercio di materie prime ha ritirato l’offerta da 22 miliardi di dollari dopo che il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha espresso insoddisfazione per l’accordo, definendo Gunvor un “burattino” russo.

“Il presidente Trump ha chiarito che la guerra deve finire immediatamente. Finché Putin continuerà le uccisioni insensate, il burattino del Cremlino, Gunvor, non otterrà mai la licenza per operare e trarne profitto”, ha affermato il Tesoro degli Stati Uniti in un post su X.

Purtroppo, l’ultimo round di colloqui di pace tra Russia e Ucraina è stato infruttuoso dopo che il Cremlino non ha accettato il piano di pace in 19 punti di Trump. Alcune delle modifiche fondamentali del nuovo piano includono il divieto di cedere gratuitamente la regione del Donbas alla Russia, il divieto di veto automatico sull’adesione dell’Ucraina alla NATO in futuro e la fornitura di una protezione in stile articolo 5 all’Ucraina, il che significa che gli Stati Uniti sarebbero tenuti a intervenire se la Russia invadesse il Paese in futuro. È stata inoltre eliminata la proposta di amnistia totale per i crimini di guerra che faceva parte del primo piano.

L’Ucraina ha raddoppiato gli attacchi alle infrastrutture energetiche russe, compreso l’ultimo attacco a una nave della flotta ombra nelle acque africane.

Domande e risposte

Chi è Bernd Bergmair e perché vuole Lukoil? Bernd Bergmair è un uomo d’affari austriaco noto per essere stato il proprietario di maggioranza di Pornhub. Ha approcciato il Tesoro USA per acquistare gli asset internazionali di Lukoil, vedendoli come un’opportunità di investimento eccezionale (“un privilegio possederli”), approfittando del momento in cui la compagnia russa è sotto pressione a causa delle sanzioni e della necessità di dismettere asset esteri.

Perché è saltato l’accordo tra Lukoil e Gunvor? L’accordo da 22 miliardi di dollari è stato bloccato perché il Dipartimento del Tesoro USA ha definito Gunvor un “burattino” della Russia. L’amministrazione Trump ha posto un veto politico, dichiarando che finché il conflitto prosegue, entità considerate vicine al Cremlino non riceveranno licenze operative per trarre profitto dagli asset russi, favorendo invece acquirenti occidentali o approvati dagli USA.

Qual è la situazione attuale dei negoziati di pace? I colloqui sono in stallo. Il Cremlino ha rifiutato il piano di pace in 19 punti di Trump. Questo nuovo piano è molto duro per la Russia: prevede che il Donbass non venga ceduto gratis, apre alla NATO per l’Ucraina e garantisce a Kiev una protezione militare diretta USA. È stata anche rimossa l’amnistia per i crimini di guerra, portando l’Ucraina a intensificare gli attacchi sulle infrastrutture energetiche russe.