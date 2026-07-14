Crollo record dell’inflazione USA: giù al 3,5% grazie alla tregua con l’Iran, ma il miraggio rischia già di svanire

Un tonfo storico che non si vedeva dai giorni più bui della pandemia. A giugno 2026 l‘inflazione negli Stati Uniti è letteralmente franata al 3,5%, registrando un calo mensile dello 0,4% che ha spiazzato i mercati e regalato una boccata d’ossigeno alle tasche dei consumatori. Ma dietro questo miracolo economico si nasconde una tregua geopolitica con l’Iran già sul punto di saltare, minacciando di riaccendere la fiammata dei prezzi energetici.

I dati freschi di giornata pubblicati dal Bureau of Labor Statistics (BLS) mostrano un netto e inaspettato rallentamento della corsa dei prezzi. Il tasso d’inflazione annuale è sceso al 3,5% rispetto al 4,2% di maggio, facendo decisamente meglio delle previsioni degli analisti che si aspettavano un timido 3,8%. Ecco il relativo grafico da Tradingeconomics:

Ancora più clamoroso è il dato congiunturale: un calo mensile dello 0,4% dell’indice generale CPI. Per trovare una riduzione mensile di questa portata bisogna tornare indietro all’aprile del 2020, quando l’intera economia mondiale si fermò improvvisamente a causa del Covid. Ricordiamo che se l’inflazione copre il totale dei prezzi, il CPI Indice dei Prezzi al Consumo, si basa solo su un basket di beni importanti per il consumatore.

La causa principale di questo crollo? Il petrolio e l’energia. La temporanea tregua e il cessate il fuoco concordato tra Stati Uniti e Iran hanno allentato le tensioni geopolitiche, sgonfiando i prezzi dei carburanti. I costi energetici generali sono scesi del 5,7% in un solo mese, con la benzina che ha registrato un calo del 9,7%.

Anche l’inflazione di fondo (“core”), quella che esclude i prezzi più volatili come cibo ed energia, ha mostrato ottimi segnali di raffreddamento. È scesa al 2,6% su base annua rispetto al 2,9% di maggio, rimanendo del tutto invariata su base mensile rispetto alle attese di un aumento dello 0,2%.

Per l’economia reale e per le famiglie si tratta di una boccata d’ossigeno fondamentale. Quando i prezzi rallentano, i salari reali tornano finalmente a guadagnare terreno. Un’inflazione in frenata, combinata con tassi d’interesse che potrebbero aver finalmente toccato il picco, significa che il potere d’acquisto smette di erodersi. Questo sostiene la domanda interna, allontanando lo spettro di una recessione dura che molti davano per scontata.

Vediamo nel dettaglio come si sono mossi i principali componenti dell’inflazione a giugno 2026 nell’economia americana:

Componente CPI Variazione Annuale (YoY) Variazione Mensile (MoM) Indice Generale (Headline) +3,5% -0,4% Indice di Fondo (Core) +2,6% 0,0% Energia +15,7% -5,7% Alimentari +3,0% +0,2% Alloggi (Shelter) +3,3% +0,1% Assicurazioni Auto – -2,0%

Anche settori tradizionalmente più rigidi hanno mostrato evidenti rallentamenti. I costi degli alloggi (shelter) sono saliti solo dello 0,1% su base mensile, registrando il dato più basso dal gennaio 2021. Pure le tariffe assicurative delle auto, i prezzi delle auto usate (-0,2%) e dell’abbigliamento (-0,6%) sono calati, confermando che la disinflazione non è solo un fenomeno legato alla benzina.

Per Kevin Warsh, il falco alla guida della Federal Reserve, questa è una notizia straordinaria ma complessa. Fino a ieri la banca centrale sembrava quasi obbligata a pianificare nuovi aumenti dei tassi d’interesse per piegare la resistenza dei prezzi. Ora, con un’inflazione a breve termine che su base annualizzata è crollata dall’8,2% a un più gestibile 2,8%, la necessità di una politica monetaria ultra-restrittiva viene fortemente ridimensionata. I mercati finanziari hanno già fiutato l’occasione, con gli analisti di JPMorgan che prevedono un forte rimbalzo dei listini azionari.

Tuttavia, c’è un enorme elemento di incertezza geopolitica che rischia di rovinare la festa ai mercati e alla Fed. La tregua diplomatica tra Washington e Teheran, che ha permesso il crollo del greggio nei mesi scorsi, sembra essere svanita. Se le navi arrestassero il proprio transito in modo completo i prezzi crescerebbero e tutto questo miglioramento sparirebbe.

In quel caso, il cammino della disinflazione diventerebbe improvvisamente una salita ripida. Per ora i mercati brindano e le famiglie respirano, ma la Fed sa bene che cantare vittoria troppo presto potrebbe costare molto caro alla stabilità economica globale.