Petrolio, l’India ignora i veti USA e fa il record con la Russia: oltre il 55% del greggio arriva da Mosca

L’India continua ad acquistare grandi quantità di petrolio russo: le importazioni di luglio hanno raggiunto un nuovo record storico, rappresentando oltre la metà delle importazioni totali di greggio del Paese.

Le importazioni indiane di greggio dalla Russia sono salite a 2,8 milioni di barili al giorno (bpd) a luglio, in aumento rispetto al precedente massimo di 2,7 milioni di bpd registrato a giugno, raggiungendo il volume medio mensile più alto di sempre, secondo i dati di monitoraggio delle navi forniti da Kpler e citati lunedì dal Times of India .

Le importazioni totali di greggio dell’India sono aumentate leggermente rispetto a giugno, attestandosi a poco più di 5 milioni di bpd a luglio, secondo i dati.

La quota di petrolio russo sulle importazioni complessive di greggio dell’India è stata del 55,5% il mese scorso, poiché le raffinerie indiane hanno continuato a fare affidamento sui volumi russi a causa delle minacce alla navigazione nello Stretto di Ormuz e, più recentemente, nello Stretto di Bab el-Mandeb nel Mar Rosso.

Oltre ai volumi record provenienti dalla Russia, le raffinerie indiane hanno incrementato le importazioni di greggio dall’Arabia Saudita e dall’Iraq, poiché milioni di barili sono riusciti a lasciare il Golfo Persico nel periodo compreso tra metà giugno e metà luglio, durante il quale lo Stretto di Ormuz è stato temporaneamente aperto al traffico delle petroliere. L’India ha inoltre importato greggio dal Kuwait per la prima volta da marzo, secondo i dati sulle spedizioni raccolti da Kpler.

Gli Emirati Arabi Uniti (EAU) sono rimasti il secondo fornitore di greggio dell’India, dopo la Russia, poiché gli EAU stanno aumentando la produzione e le spedizioni di greggio caricato su petroliere al di fuori dello Stretto di Hormuz.

L’India ha continuato a mantenere livelli elevati di importazioni dalla Russia a luglio, anche dopo la scadenza della deroga statunitense il mese precedente. Gli Stati Uniti hanno lasciato scadere in sordina, il 17 giugno, la deroga che consentiva l’acquisto di petrolio russo caricato su petroliere, proprio mentre gli Stati Uniti e l’Iran firmavano il memorandum d’intesa per proseguire i negoziati su un accordo.

In prospettiva, secondo gli analisti, il greggio russo rimarrà una fonte chiave di approvvigionamento petrolifero per l’India, alla luce delle condizioni di navigazione altamente incerte nello Stretto di Ormuz e nello Stretto di Bab el-Mandeb.