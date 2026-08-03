La Francia chiude le porte agli stranieri: stretta d’urgenza sulle aziende strategiche. Rischio “Unione Sovietica”?

Parigi ha paura. Nel bel mezzo di tensioni geopolitiche sempre più accese e imprevedibili, il governo francese ha deciso di alzare un muro invalicabile attorno alle proprie aziende fondamentali. L’obiettivo è chiaro: evitare che capitali stranieri “opportunisti” facciano razzia di tecnologie, infrastrutture e know-how nazionale.

Con una mossa repentina firmata dall’ufficio del Primo Ministro Sébastien Lecornu, la Francia ha stretto ulteriormente i morsa sui capitali extra-europei. D’ora in avanti, qualsiasi investitore fuori dall’Unione Europea che intenda acquistare una quota pari o superiore al 10% di una società francese strategica dovrà chiedere l’autorizzazione preventiva al Ministero dell’Economia di Parigi.

La norma si applica non solo alle società quotate sulla borsa francese, ma anche a quelle quotate sui mercati esteri. Fino a poco tempo fa la soglia di controllo per far scattare l’allarme era fissata al 25% dei diritti di voto. Oggi quella soglia crolla al 10%, trasformando il Ministero dell’Economia in un vero e proprio guardiano dei cancelli aziendali.

Per evitare lungaggini che paralizzerebbero il mercato, Parigi ha promesso un vaglio lampo: appena 10 giorni lavorativi per decidere se far passare l’operazione o avviare un’istruttoria approfondita. Un segnale chiaro ai mercati globali: chi vuole comprare in Francia deve mostrare prima i documenti e chiedere il permesso.

Il modello francese: tra sovranità e dirigismo pesante

Questa mossa non nasce dal nulla, ma affonda le radici nella lunga tradizione transalpina di intervento statale nell’economia. Per comprendere la portata dell’operazione basta guardare a EDF, il gigante dell’energia e pilastro della nazione, che oggi è controllato al 100% dal governo. Allo stesso modo, Framatome, la società chiave per l’energia nucleare francese, è saldamente sotto la tutela indiretta dello Stato tramite EDF.

Se facciamo un confronto con l’Italia, le differenze saltano subito all’occhio. Roma dispone del cosiddetto “Golden Power” (ex Golden Share), uno strumento che permette di bloccare o porre condizioni su operazioni estere in settori critici. In Italia, tuttavia, questo potere viene applicato in modo cauto e moderato, lasciando spazio al mercato.

In Francia la filosofia è opposta: lo Stato non si limita a vigilare dall’esterno, ma preferisce possedere direttamente le chiavi di casa.

I rischi economici pratici: protezione o gabbia per gli investimenti?

Da un punto di vista tattico, questa stretta permette a Parigi di proteggere le proprie catene di fornitura e guidare la politica industriale senza subire condizionamenti da potenze straniere o fondi speculativi.

I rischi pratici, però, non sono trascurabili:

Fuga dei capitali internazionali: Gli investitori esteri potrebbero giudicare il mercato francese troppo rigido e burocratico, dirottando i propri capitali verso paesi con regole più flessibili.

Gli investitori esteri potrebbero giudicare il mercato francese troppo rigido e burocratico, dirottando i propri capitali verso paesi con regole più flessibili. Perdita di competitività: Senza l’apporto di risorse esterne, molte aziende strategiche rischiano di dipendere unicamente dai sussidi statali per finanziare la propria crescita.

Senza l’apporto di risorse esterne, molte aziende strategiche rischiano di dipendere unicamente dai sussidi statali per finanziare la propria crescita. Rischio “Unione Sovietica francese”: Se il Ministero dell’Economia trasforma ogni decisione aziendale in una pratica politica, si rischia di soffocare la spinta del mercato libero, creando un dirigismo soffocante.

Proteggere le infrastrutture critiche è un dovere di ogni nazione sovrana. Il confine tra la difesa della sicurezza nazionale e il protezionismo cieco, tuttavia, è sottile. Se Parigi userà queste norme come uno scudo temporaneo, potrà difendere i suoi gioielli. Se le userà come una gabbia, rischia di isolare l’economia francese proprio nel momento di maggiore bisogno.