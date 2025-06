Negli USA molte famiglie stanno tagliando sui servizi che non sono essenziali per far fronte alle spese indispensabili. Secondo il Guardian Service , in tutto il Paese gli americani sono costretti a ripensare le loro principali decisioni finanziarie a causa dell’aumento dei costi, degli alti tassi di interesse e della continua incertezza economica.

In un recente sondaggio condotto su 1.000 persone, il 35% ha dichiarato di aver rinviato o annullato un acquisto importante quest’anno, nella maggior parte dei casi una casa (22%) o un’auto (8%). I millennial (40%) e la generazione Z (32%) sono stati particolarmente inclini a mettere in stand-by i propri progetti. Le cause principali? L’ansia diffusa per l’economia (63%), gli alti tassi di interesse (57%) e i prezzi insostenibili (55%).

Alcuni stanno cambiando completamente le loro aspettative: il 12% ha ridimensionato i propri obiettivi relativi alla “casa dei sogni” e quasi 1 su 4 ora considera l’affitto una scelta finanziaria migliore rispetto all’acquisto nel 2025.

Queste priorità in evoluzione vanno oltre i beni di lusso e riguardano anche le protezioni quotidiane come l’assicurazione. Quando il budget è limitato, anche una copertura essenziale può sembrare superflua. Quasi 1 americano su 4 (24%) ha dichiarato di aver ridotto la copertura assicurativa per la casa o l’auto per risparmiare denaro, e il 29% ha riferito di aver ridotto o annullato almeno un tipo di assicurazione nell’ultimo anno. L’assicurazione auto ha subito i tagli più consistenti, con il 15% che ha ridotto la copertura e l’8% che è passato da una copertura completa a una copertura di sola responsabilità civile, misure che riducono i costi ma aumentano anche il rischio finanziario.

Le decisioni alla base di questi cambiamenti derivano spesso dal desiderio di ottenere un sollievo finanziario a breve termine, anche a scapito della sicurezza a lungo termine. “Un terzo degli americani ha dichiarato che rinuncerebbe temporaneamente all’assicurazione per coprire le spese essenziali” e 1 su 5 prenderebbe in considerazione la possibilità di rinunciare completamente alla copertura se i premi continuassero ad aumentare.

Guardian Service scrive che, allo stesso tempo, l’assicurazione è ancora molto apprezzata: il 77% ha dichiarato che l’assicurazione auto è essenziale e il 57% ha affermato lo stesso per l’assicurazione per inquilini o proprietari di immobili. La fiducia, tuttavia, rimane un problema, con solo il 37% che dichiara di fidarsi completamente delle compagnie assicurative in caso di problemi.

Lo studio è chiaro: mentre gli americani adeguano i propri bilanci e valutano compromessi difficili, mostrano una chiara volontà di dare priorità alle esigenze immediate rispetto ai piani a lungo termine. Questo è un lato degi USA poco noto: la miseria è molo più diffusa di quanto ci si possa aspettare.