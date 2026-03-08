Crisi in Medio Oriente e shock petroliferi: il paradosso dell’Africa che potrebbe uscirne vincitrice

Con la riacutizzazione delle tensioni in Medio Oriente, i mercati globali del petrolio entrano in una nuova, prevedibile, fase di incertezza. Basta la semplice minaccia di interruzioni alle rotte delle petroliere, o alle infrastrutture energetiche della regione, per spingere i prezzi del greggio drasticamente verso l’alto.

Gran parte del petrolio mondiale transita ancora attraverso il collo di bottiglia strategico dello Stretto di Hormuz. Qualsiasi instabilità in questo corridoio si riflette immediatamente sulle aspettative di offerta globale e, per le economie importatrici di carburante, le conseguenze possono essere severe. In questo scacchiere, l’Africa rappresenta un caso di studio macroeconomico di estremo interesse: per il continente, ogni picco dei prezzi del petrolio si traduce rapidamente in uno shock sistemico.

I costi di trasporto aumentano, i prezzi dei generi alimentari seguono a ruota, e l’inflazione si diffonde attraverso economie spesso già fragili. I governi si trovano quindi costretti a compiere una scelta politicamente dolorosa: permettere che i prezzi interni dei carburanti aumentino bruscamente, o intervenire con costosi sussidi per proteggere i consumatori. Nessuna delle due opzioni, ma questo i keynesiani lo sanno bene, offre una stabilità a lungo termine.

La vulnerabilità strutturale: esportare greggio, importare benzina

La vulnerabilità dell’Africa deriva dalla sua pesante dipendenza dai prodotti raffinati importati. Secondo l’Agenzia Internazionale dell’Energia (AIE), la domanda di carburanti in tutto il continente continua a crescere di pari passo con l’urbanizzazione e l’attività industriale. Il paradosso, affrontato con una certa ironia dagli addetti ai lavori, è che il continente siede letteralmente su un mare di greggio, ma manca della capacità di raffinazione necessaria.

Le dimensioni della sfida sono evidenti se analizziamo i consumi dei principali attori economici:

Paese Consumo Annuo (litri di benzina/diesel) Note Economiche Sudafrica 27 – 30 miliardi Maggior mercato dei carburanti, formula di prezzo legata ai mercati internazionali. Nigeria ~ 20 miliardi Paradosso: grande produttore di greggio, ma fortissimo importatore di raffinati. Kenya 6 – 7 miliardi Consumi trainati da trasporti e crescente attività industriale.

In tutto il continente, la bolletta energetica collettiva ammonta a decine di miliardi di dollari ogni anno , che dovranno essere affrontate, in qualche modo.

La trappola dei sussidi e il moltiplicatore mancato

Quando i prezzi globali del petrolio subiscono un’impennata, i governi rispondono spesso con sussidi per ammortizzare il colpo su famiglie e imprese. Sebbene politicamente comprensibili per evitare tensioni sociali, questi sussidi pongono un’enorme pressione sui bilanci nazionali. Storicamente, in alcuni Paesi, hanno bruciato miliardi di dollari all’anno: risorse sottratte agli investimenti in infrastrutture, sanità o sviluppo economico, che avrebbero generato un reale moltiplicatore keynesiano. I sussidi curano il sintomo, ma non la malattia.

La vera opportunità, in un’ottica di politica industriale razionale, risiede nella riduzione del consumo stesso. Anche modesti miglioramenti nell’efficienza potrebbero generare risparmi trasformativi. Consideriamo uno scenario nazionale semplificato: se un Paese consuma 5 miliardi di litri di carburante all’anno a 1 dollaro al litro, la sua spesa nazionale sarà di 5 miliardi di dollari. Se una migliore efficienza riducesse il consumo del 20-25%, quel Paese risparmierebbe tra 1 e 1,25 miliardi di dollari all’anno. Denaro che potrebbe finanziare grandi opere o ridurre il debito estero.

La tecnologia come risposta agli shock esogeni

Il Sudafrica fornisce un microcosmo utile per capire questa dinamica. I rincari colpiscono la logistica, le operazioni minerarie e l’agricoltura, scaricandosi infine sui consumatori creando pressione inflazionistica.

Ridurre il consumo nei settori più energivori rafforzerebbe quindi in modo significativo la resilienza economica. L’innovazione tecnologica rende questo obiettivo sempre più realizzabile senza richiedere costosi e irrealistici stravolgimenti infrastrutturali immediati.

Innovazione chimica e meccanica:

Un esempio è Oxytane, una tecnologia di trattamento studiata per migliorare l’efficienza della combustione nei motori a benzina e diesel e che dovrebbe essere obbligatoria, da gennaio, in Nigeria. Risparmio netto: Consentendo una combustione più completa, queste tecnologie permettono ai motori di estrarre più energia utilizzabile, garantendo miglioramenti del 20-25% nel risparmio di carburante a parità di carico operativo.

Come osserva Zann Regardt Gerwel, Direttore di ZRG Capital: “La vera vulnerabilità energetica dell’Africa non risiede solo nell’offerta, ma in quanto inefficientemente viene utilizzato il carburante. Tecnologie che migliorano l’efficienza della combustione potrebbero tagliare i costi generando crediti di carbonio misurabili”.

A livello di flotta, l’impatto è cristallino. Una società di logistica che consuma 1 milione di litri di diesel risparmierebbe circa 250.000 dollari all’anno. Moltiplicando queste efficienze per l’intero parco camion, macchinari agricoli e generatori, i risparmi aggregati diventano un fattore macroeconomico di primo piano. Oltre a ridurre le emissioni e l’usura dei motori, aiutando i governi a rispettare gli impegni climatici.

l’Africa vera beneficiaria della crisi

La lezione strategica è chiara. L’Africa non può controllare la geopolitica del Medio Oriente, né dettare i prezzi globali del petrolio, ma può controllare quanto le sue economie siano vulnerabili a questi shock esterni.

Nello stesso tempo però alcuni paesi africani potrebbero avere una grossa spinta dalla crisi in Medio Oriente: in Nigeria la grande raffineria Dangote aveva, fortunatamente, aumentato la propria produzione a 650.000 barili di petrolio lavorato al giorno, uno step intemedio verso la piena produzione di 1,4 milioni di barili al gionro. I prodotti ottenuti troveranno un ottimo mercato in questo momento in cui le raffinerie del Golfo Persico sono difficilmente accessibili. L’attuale crisi potrebbe accelerare l’incremento della produzione che, una volta sul mercato e passata la crisi, sarà destinato a servire direttamente i mercari del continente.

Ridurre il consumo attraverso tecnologie più intelligenti e una maggiore efficienza è il modo più rapido per rafforzare la resilienza del continente. Proprio per questo motivo, e spinta dalla necessità di non soccombere ai costi dell’importazione, l’Africa può paradossalmente essere il continente che si avvantaggia maggiormente da questa crisi energetica in corso. Ottimizzando i propri sistemi e liberando capitali dai sussidi statali, la stabilità futura dipenderà non solo dal produrre più energia, ma dall’usare ogni singola goccia in modo economicamente perfetto.