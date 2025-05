Credit Suisse/UBS deve pagare 511 milioni agli USA per aver aiutato i clienti americani a nascondere 4 miliardi di Usd

Secondo quanto riportato dal Financial Times, Credit Suisse ha accettato di pagare 511 milioni di dollari e di dichiararsi colpevole di aver aiutato i contribuenti americani a nascondere alle autorità più di 4 miliardi di dollari, in base a un accordo con il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, ammettendo di aver violato un accordo stipulato dieci anni fa per motivi simili.

UBS , che ha acquisito il suo rivale nell’ambito di un piano di salvataggio d’emergenza nel 2023, ha dichiarato lunedì che Credit Suisse Services pagherà due multe per un totale di poco più di mezzo miliardo di dollari.

Ciò include 372 milioni di dollari per aver aiutato a preparare false dichiarazioni dei redditi e quasi 139 milioni di dollari nell’ambito di un accordo di non perseguibilità relativo ai contribuenti statunitensi registrati nel suo centro di registrazione di Singapore.

“UBS non è stata coinvolta nella condotta in questione e ha tolleranza zero per l’evasione fiscale”, ha dichiarato in un comunicato la banca, che nel 2009 ha raggiunto un accordo di 780 milioni di dollari con i pubblici ministeri statunitensi per una condotta simile. In qualità di società successore di Credit Suisse, i dirigenti di UBS hanno firmato lunedì l’accordo di patteggiamento con i pubblici ministeri depositato presso il tribunale federale della Virginia e sono comparsi in tribunale a nome della società per dichiararsi colpevoli.

L’accordo pone fine a un’indagine durata anni da parte del Dipartimento di Giustizia, secondo cui Credit Suisse avrebbe aiutato cittadini statunitensi a nascondere beni e redditi all’Internal Revenue Service in almeno 475 conti offshore. La condotta illecita ha violato un accordo raggiunto nel 2014 dall’istituto di credito con le autorità statunitensi, ha aggiunto.

“Tra gli altri atti fraudolenti, i banchieri del Credit Suisse hanno falsificato documenti, elaborato documenti di donazioni fittizie e gestito più di 1 miliardo di dollari in conti senza documentazione di conformità fiscale”, ha affermato il Dipartimento di Giustizia in una dichiarazione.

Nel 2014 il Credit Suisse ha accettato di pagare 2,6 miliardi di dollari, allora il pagamento più alto in un caso penale fiscale del Dipartimento di Giustizia, per aver aiutato i contribuenti statunitensi a presentare dichiarazioni dei redditi false.

Lunedì la banca ha anche stipulato un accordo per evitare procedimenti penali in relazione a conti detenuti a Singapore per conto di clienti statunitensi che li utilizzavano per evadere le tasse. Il patrimonio totale dei conti, gestiti tra il 2014 e il 2023, ammontava a oltre 2 miliardi di dollari, ha affermato il Dipartimento di Giustizia.

UBS ha scoperto quelli che sembravano essere conti statunitensi non dichiarati a Singapore dopo la fusione con Credit Suisse e successivamente ha divulgato le informazioni al Dipartimento di Giustizia, secondo i procuratori federali.

In base agli accordi, che non proteggono i singoli individui, Credit Suisse Services e UBS devono collaborare con le indagini in corso del Dipartimento di Giustizia.

L’accordo arriva dopo che nel 2023 la Commissione del Senato degli Stati Uniti ha scoperto che Credit Suisse era complice nell’aiutare americani ultra-ricchi a evadere le tasse e che non aveva segnalato quasi 100 milioni di dollari in conti offshore segreti appartenenti a una singola famiglia di contribuenti statunitensi.

L’indagine è stata avviata dopo che alcuni ex dipendenti di Credit Suisse, che avevano inizialmente segnalato le attività illegali della banca, hanno affermato che l’evasione fiscale è continuata “ben dopo l’accordo di patteggiamento e la sentenza”.