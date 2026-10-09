Perché dovresti occuparti di economia?

Perché, se non lo fai tu, l’economia si occuperà comunque di te.

E certo non migliorare la tua vita. Anzi. Il risultato è sotto gli occhi di tutti:

oggi non è più l’economia al servizio delle persone, ma sono le persone al servizio dell’economia.

Tutti gli esperti economici e anche i politici sanno quali politiche economiche sarebbero necessarie: ridurre i costi dell’energia, eliminare le accise, fare più manutenzione del territorio, aumentare le pensioni minime, ridurre la disoccupazione e la precarietà del lavoro, aumentare i posti letto e ridurre le liste di attesa nella sanità, aumentare gli investimenti produttivi e strutturali, soprattutto nel Meridione. La lista degli interventi da finanziare è molto lunga.

Ma alla fine si arrendono tutti di fronte ad un ostacolo insormontabile: “non ci sono i soldi”.

Eppure i soldi oggi non sono qualcosa che esiste già in natura, né hanno bisogno di oro per essere creati: i soldi da più di 50 anni si creano dal nulla, addirittura anche con un clic del computer.

Perché allora non ci sono mai i soldi per migliorare la qualità della vita delle persone?

Perché quando si tratta di investire in armi, farmaci e green, i soldi si trovano sempre?

Purtroppo viviamo da anni all’interno del recinto percettivo del debito, dove la moneta è scarsa perché creata solo da privati per tutelare i loro interessi e non gli interessi di tutti noi.

Oggi ti offro una grande opportunità: uscire da questo recinto e scoprire che esiste un mondo positivo dove la moneta può essere creata per migliorare la qualità della vita di tutti noi. Senza nuove tasse o nuovo debito, nel pieno rispetto di norme e vincoli UE.

In questo video spiego gli argomenti del Corso online di “Economia del benEssere” e come ci si può iscrivere.

Come illustrato nel video, gli argomenti delle n.12 lezioni sono i seguenti:

– 1° lezione – Percezione e cambiamento

– 2° lezione – Economia e benessere

– 3° lezione – Moneta e sistema economico

– 4° lezione – Banche e creazione di moneta

– 5° lezione – Moneta e debito

– 6° lezione – Inflazione e debito pubblico

– 7° lezione – Chi ha la sovranità monetaria

– 8° lezione – Monete e biglietti di stato

– 9° lezione – Moneta elettronica pubblica

– 10° lezione – SIRE e il credito d’imposta

– 11° lezione – Piano di Rinascita economica

– 12° lezione – Matrice delle false emergenze

Ognuna delle 12 lezioni settimanali, sarà costituita da 1 ora di spiegazione con le slides e da 1 ora di dibattito con domande e risposte in diretta sugli argomenti oggetto della lezione. Le lezioni saranno anche registrate e rivedibili per gli iscritti, che riceveranno anche una dispensa in pdf gratuita degli argomenti del corso. Alla fine del Corso ci sarà un incontro di solo dibattito con domande e risposte su tutti gli argomenti del corso, eventualmente collegandoli all’attualità.

Per informazioni su come iscriversi al Corso online di “Economia del benessere” visita questa pagina dedicata nel sito “Un Mondo Positivo”:

https://unmondopositivo.it/corsi/

Per qualsiasi altra informazione puoi scrivere a: moneta.positiva@gmail.com

LORO non molleranno facilmente, ma NOI non molleremo MAI.

Fabio Conditi

Presidente dell’associazione “Moneta Positiva”

fondatore del Movimento culturale “Un Mondo Positivo”

autore del libro “Risate Sovrane – Liberi dal debito grazie al SIRE”

https://unmondopositivo.it/libri/