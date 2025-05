Anche la Corea del Nord decide di dare un po’ di spettacolo. Mercoledì mattina, il “caro leader “Kim Jong-un si è presentato al cantiere navale di Chongjin, sulla costa orientale, per il varo della sua nuova perla: un cacciatorpediniere da 5.000 tonnellate, chiamato Choe Hyon, il più grande mai costruito dal regno eremita di cui vi abbiamo già scritto in un precedente articolo.

L’idea era di far scivolare in mare questa bestia d’acciaio con una cerimonia degna di un kolossal hollywoodiano. Il risultato? Un disastro navale che neanche un film di serie B saprebbe eguagliare.

Secondo l’agenzia di stato KCNA, riportata da Yonhap, il varo è stato un fiasco epico, colpa di un mix di inesperienza nel costruire navi così grandi e qualche errore operativo, e il risultato è stato un bel pasticcio, che avrebbe fatto sorridere, se non avesse conseguenze letali. La slitta di poppa ha deciso di fare di testa sua, incagliandosi come una balena spiaggiata, mentre il carrello piatto si è rifiutato di collaborare, lasciando la prua bloccata sulla rampa. Alcune sezioni del fondo della nave si sono “schiacciate”, sbilanciando l’intero bestione. In pratica, il cacciatorpediniere non è stato varato: è rimasto lì, a fare la figura dell’arredo da cantiere, mezza in mare e mezza no.