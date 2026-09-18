Come una fibra sintetica può spezzare il ricatto energetico dell’uranio direttamente dal mare

L’Occidente ha un problema enorme con i suoi sogni di rinascita nucleare: mancano le materie prime. Tra data center divorati dall’intelligenza artificiale e la chiusura progressiva delle centrali a carbone, gli Stati Uniti puntano a triplicare la potenza atomica entro il 2050. C’è solo un dettaglio che manda in tilt i piani industriali: quasi l’80% dell’uranio mondiale arriva da Russia, Kazakistan, Uzbekistan, Niger e Cina.

Rimanere senza combustibile o doverlo comprare da concorrenti strategici non è una scelta accettabile. La soluzione, però, potrebbe non trovarsi nelle profondità della terra, ma nell’acqua di mare.

Una startup americana appena uscita dalla riservatezza, la Fluxnium, ha raccolto 7 milioni di dollari di capitale iniziale per industrializzare una tecnologia sviluppata dai laboratori del Dipartimento dell’Energia degli Stati Uniti. Il piano è ambizioso: pescare l’uranio direttamente dagli oceani attraverso speciali corde di polimeri sintetici.

Nei mari di tutto il pianeta galleggiano, disciolte in concentrazioni infinitesimali, oltre 4 miliardi di tonnellate di uranio. È una riserva colossale, circa mille volte superiore a tutti i giacimenti terrestri conosciuti messi insieme. Basterebbe a coprire il fabbisogno energetico dell’umanità per circa 50.000 anni, azzerando all’istante ogni rischio di strozzatura geopolitica.

Come funziona la pesca del combustibile atomico

Il meccanismo ingegneristico ideato dalla Fluxnium non richiede scavi devastanti né solventi chimici a cielo aperto. Il sistema copia da vicino le coltivazioni marine di alghe, una filiera già rodata e relativamente economica:

Trecce di polimeri speciali: Vengono fabbricate fibre sintetiche modificate chimicamente per attirare e trattenere gli ioni di uranio disciolti nell’acqua salata.

Vengono fabbricate fibre sintetiche modificate chimicamente per attirare e trattenere gli ioni di uranio disciolti nell’acqua salata. Immersione passiva: Le lunghe funi intrecciate vengono legate a normali boe oceaniche e lasciate a mollo tra i 30 e i 60 giorni, sfruttando il movimento naturale delle correnti.

Le lunghe funi intrecciate vengono legate a normali boe oceaniche e lasciate a mollo tra i 30 e i 60 giorni, sfruttando il movimento naturale delle correnti. Recupero e riutilizzo: Le fibre vengono issate a bordo, riportate a riva e lavate con procedimenti chimici per estrarre il metallo e concentrarlo in yellowcake (la pasta d’uranio purificata, base per l’uranio ad uso energetico).

Le fibre vengono issate a bordo, riportate a riva e lavate con procedimenti chimici per estrarre il metallo e concentrarlo in yellowcake (la pasta d’uranio purificata, base per l’uranio ad uso energetico). Ciclo continuo: Le funi non sono usa e getta; vengono ripulite e reimmesse in acqua per nuovi cicli di cattura, riducendo drasticamente i costi fissi dei materiali.

Questo approccio elimina sul nascere il problema dei residui tossici delle miniere tradizionali, dove per ricavare pochi grammi di minerale utile si producono tonnellate di scarti radioattivi e fanghi contaminati.

Lo scontro con i numeri: l’economia reale delle miniere marine

Finora l’estrazione oceanica era rimasta confinata alla letteratura accademica per una banale ragione contabile: costava troppo. I primi test dei laboratori nazionali americani producevano uranio a oltre 200 dollari a libbra, un prezzo insostenibile rispetto ai costi delle miniere tradizionali.

Oggi, però, il contesto macroeconomico è cambiato. Secondo i dati della Energy Information Administration statunitense, il prezzo dello yellowcake è salito del 75% negli ultimi cinque anni. La domanda di energia di base per i cluster di calcolo dell’intelligenza artificiale sta spingendo giganti tecnologici e utility a blindare qualsiasi fornitura di energia nucleare futura.

Per colmare il divario economico, la Fluxnium sta riprogettando la struttura fisica delle fibre, aumentandone la superficie di contatto senza aumentarne il peso. Più molecole di uranio restano intrappolate a ogni immersione, più il costo per libbra estratta scende verso la parità con le miniere terrestri.

Resta da verificare la tenuta delle strutture in mare aperto: le tempeste, l’incrostazione biologica causata da alghe e molluschi e la logistica navale rappresentano costi operativi non banali. Chiunque abbia lavorato nell’industria marittima sa bene che l’acqua salata corrode e usura qualunque cosa con estrema rapidità.

La scommessa, sostenuta da colossi della produzione elettrica come Constellation Energy, ha un valore che va ben oltre il semplice margine di profitto della startup: se il sistema funzionerà su scala commerciale, l’energia nucleare non dipenderà più da regimi autoritari o colpi di stato africani, trasformando l’oceano nella riserva energetica più sicura del pianeta.