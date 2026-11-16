Jensen Huang prepara il clamoroso ritorno dopo il caso della spia cinese, mentre la Silicon Valley sfida Washington

Il colosso mondiale dei microchip da 4.000 miliardi di dollari è al centro di uno scontro di potere senza precedenti che rischia di paralizzare l’intera filiera globale dell’intelligenza artificiale. Pochi giorni dopo le drammatiche dimissioni causate dalla relazione extraconiugale con una presunta spia di Pechino, il fondatore Jensen Huang sta già manovrando per riprendersi la guida di Nvidia, appoggiato da una vera e propria “stanza dei bottoni” formata dai miliardari della Silicon Valley.

Secondo quanto rivelato dal Financial Times, Huang ha avviato colloqui riservati con i suoi fedelissimi per pianificare il rientro al vertice, nonostante il consiglio di amministrazione abbia aperto un’indagine interna indipendente sulla sua condotta.

Un alleato di primo piano ha confermato la creazione di un gruppo di pressione composto dai massimi dirigenti tecnologici americani. L’obiettivo è doppio: convincere il consiglio di amministrazione a reintegrarlo e ammorbidire la posizione della Casa Bianca.

Il nodo industriale: i contratti stretti con una stretta di mano

Dietro la battaglia legale e politica si nasconde un gigantesco problema di economia reale e di tenuta industriale. Nvidia non è una semplice azienda di software, ma il perno manifatturiero e progettuale su cui poggia l’infrastruttura di calcolo mondiale.

Elon Musk, schieratosi apertamente per il ritorno di Huang, ha centrato il punto economico fondamentale: gran parte degli accordi critici lungo la catena di fornitura di Nvidia non poggia su freddi contratti legali, ma su una stretta di mano personale con Jensen Huang. Senza di lui, avverte Musk, molte di queste intese industriali andranno perse, con il rischio di creare colli di bottiglia devastanti nella produzione di semiconduttori avanzati.

La mobilitazione pubblica ha già raccolto numeri impressionanti attraverso la petizione “Bring Jensen Back”:

Oltre 100.000 firme raccolte in poche ore (salite rapidamente oltre quota 150.000 nelle rilevazioni successive).

raccolte in poche ore (salite rapidamente oltre quota 150.000 nelle rilevazioni successive). 5.248 dipendenti attuali di Nvidia che chiedono il reintegro del fondatore.

attuali di Nvidia che chiedono il reintegro del fondatore. 53.233 azionisti dichiarati pronti a sostenere il suo ritorno.

dichiarati pronti a sostenere il suo ritorno. Il sostegno diretto di figure chiave come Tim Sweeney (CEO di Epic Games), Garry Tan (Y Combinator), Amjad Masad (Replit) e i grandi fondi Altimeter Capital e Atreides Management, che insieme detengono oltre 2,13 miliardi di dollari in azioni Nvidia.

Lo stesso Sweeney non ha usato giri di parole, definendo la cacciata di Huang un livello di idiozia paragonabile a quando il consiglio di amministrazione di Apple licenziò Steve Jobs.

Il giallo spionistico si sgonfia, ma resta lo scontro sull’intelligenza artificiale

L’elemento più paradossale della vicenda riguarda proprio l’accusa di spionaggio che ha innescato il crollo in Borsa — bruciando oltre 600 miliardi di capitalizzazione in pochi giorni — e le dimissioni di giovedì scorso. La relazione tra Huang e Alice Huang, ex dirigente della società di Singapore Megaspeed, era stata presentata come una falla gravissima per la sicurezza nazionale.

Tuttavia, il castello accusatorio sta mostrando crepe evidenti:

I funzionari della CIA non sono affatto convinti che la donna abbia passato consapevolmente informazioni a Pechino.

non sono affatto convinti che la donna abbia passato consapevolmente informazioni a Pechino. Secondo il Washington Post, il promemoria classificato che la bollava come “spia cinese” sarebbe stato riscritto dal Segretario di Stato Marco Rubio , che avrebbe forzato i toni di un rapporto dell’intelligence molto più cauto.

, che avrebbe forzato i toni di un rapporto dell’intelligence molto più cauto. Il Procuratore Generale Todd Blanche ha tagliato corto, dichiarando che né il Dipartimento di Giustizia né l’FBI hanno mai concluso che si trattasse di una spia.

Allora perché tanta fretta nel decapitare il vertice di Nvidia? Nel podcast All-In, David Sacks ha offerto una chiave di lettura molto meno romantica e decisamente più legata agli interessi di bottega: Huang era rimasto l’ultimo grande difensore dell’intelligenza artificiale open-source (aperta). I grandi laboratori concorrenti — la corrente cosiddetta “sicuritaria” vicina ad Anthropic — spingono invece affinché i modelli informatici e i microchip finiscano sotto il rigido controllo governativo, creando di fatto un oligopolio protetto dallo Stato.

Gli ostacoli al rientro e il braccio di ferro con il Tesoro

Nonostante il tifo della Silicon Valley, la strada per il ritorno di “Jensen il Bianco” (come è stato ironicamente ribattezzato parafrasando Il Signore degli Anelli) è tutt’altro che in discesa.

In primo luogo, a Huang viene contestata anche una relazione con una dipendente interna, una violazione diretta dei codici aziendali che, nelle grandi società quotate americane, comporta quasi sempre il licenziamento automatico. Inoltre, a differenza di altri fondatori, Huang non detiene la maggioranza dei diritti di voto e non può imporre la propria volontà al consiglio di amministrazione, oggi guidato ad interim da Colette Kress proprio alla vigilia della presentazione dei conti trimestrali.

Fronte favorevole al rientro Fronte contrario / Ostacoli istituzionali Big Tech e Fondatori: Elon Musk, Tim Sweeney, Garry Tan. Dipartimento del Tesoro: Il Segretario Scott Bessent chiede un ricambio radicale esterno entro 10 giorni. Grandi Fondi Azionisti: Altimeter Capital e Atreides ($2,13 miliardi in titoli). Consiglio di Amministrazione: Ha già sondato Rene Haas (CEO di Arm) per la successione. Base aziendale: Oltre 5.200 dipendenti e 53.000 piccoli azionisti firmatari. Congresso USA: Huang dovrà affrontare un’audizione a porte chiuse davanti a tre commissioni della Camera.

Il vero muro politico è rappresentato dal Segretario al Tesoro Scott Bessent, diche domenica ha chiesto uno scossone profondo ai vertici di Nvidia, esigendo risposte dai legali del consiglio entro dieci giorni e spingendo per un amministratore delegato scelto all’esterno dell’azienda. Prima di qualsiasi ipotesi di rivincita, inoltre, Huang dovrà presentarsi a porte chiuse davanti a tre commissioni della Camera dei Rappresentanti, guidate dal deputato John Moolenaar, per chiarire i controlli sulle vendite di chip verso i mercati asiatici.

La partita, insomma, va ben oltre il gossip: in gioco c’è il controllo fisico sulla produzione dei microchip e la libertà di sviluppo tecnologico contro il tentativo della politica di commissariare l’azienda più strategica del pianeta.