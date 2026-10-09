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Clamoroso a Parigi: lo Stato perde la fiducia dei mercati. Ora i colossi privati pagano meno interessi dell’Eliseo

Il Tesoro francese perde la sua aurea di porto sicuro: oltre il 38% dei bond societari di grandi gruppi come LVMH, Sanofi e Air Liquide costa meno del debito statale. Spread alle stelle e fuga dei capitali

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1 ora fa

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Un pilastro fondamentale della finanza pubblica europea si è appena incrinato: prestare soldi alla Repubblica Francese costa oggi più caro che prestarli a un gruppo privato. Quella che per decenni è stata considerata un’eresia finanziaria è ormai cronaca quotidiana sui listini di Parigi, con un’intensità che non si registrava dal 2011, al culmine della crisi dei debiti sovrani.

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La teoria finanziaria classica ha sempre insegnato che lo Stato rappresenta la garanzia più solida sul mercato nazionale. Il motivo è banale: un governo può sempre alzare le tasse o riformare la spesa per onorare le scadenze. Tuttavia, quando il debito pubblico veleggia verso il 120% del PIL e i conti pubblici finiscono fuori controllo, gli investitori iniziano a dubitare persino della firma più blasonata del continente.

La fiammata sui titoli di Stato francesi (le OAT) segna una vera e propria fuga degli operatori istituzionali. Il rendimento decennale transalpino è schizzato verso la soglia del 4,9%, mentre il differenziale di rendimento (lo spread) rispetto al Bund tedesco è esploso a 137 punti base, contro gli 84 registrati soltanto a inizio settembre.

Titoli di stato decennali francesi

Dietro questa impennata non ci sono solo i conti dissestati di Bercy. Pesano l’instabilità politica paralizzante, le tensioni di piazza e una speculazione internazionale sempre più aggressiva. I grandi fondi speculativi esteri (hedge fund) hanno accelerato la chiusura delle posizioni sul debito pubblico francese, sfruttando l’elevata liquidità dei titoli sovrani per liquidare le proprie posizioni o scommettere al ribasso su Parigi.

Il risultato odierno risulta eccentrico: ben 17 aziende su 40 dell’indice CAC 40 si finanziano ormai a tassi più vantaggiosi dello Stato. Se allarghiamo lo sguardo a tutto il debito societario francese di alta qualità (investment grade), il 38% dei titoli – pari a 215 miliardi di euro di obbligazioni – quota a rendimenti inferiori rispetto ai titoli di Stato. All’inizio dell’anno erano appena 12 miliardi. eccovi un piccolo elenco esemplificativo:

EmittenteScadenzaRendimento medioRating S&PVantaggio rispetto all’OAT
Stato Francese (OAT)10 anni4,75% – 4,90%A+Benchmark sovrano
Air Liquide10 anni4,52%ACirca -23 pb
TotalEnergies10 anni4,50%A+Circa -25 pb
Sanofi10 anni4,30%AACirca -45 pb
LVMH10 anni4,30%AA-Circa -45 pb

Queste grandi società quindi vengono viste come più solide rispetto al governo, il che è paradossale: che succederebbe a questi grandi istituti se vi fosse una crisi sistemica? Pensiamo che per TotalEnergies, per esempio non sarebbe colpita?

Chi raccoglie denaro a sconto rispetto alla Francia e perché

I campioni industriali d’Oltralpe stanno scavalcando il Ministero dell’Economia francese nel gradimento dei mercati obbligazionari per ragioni molto concrete:

  • Air Liquide: Il colosso mondiale dei gas tecnici ha recentemente collocato un’emissione obbligazionaria registrando ordini record per 12,5 miliardi di euro a fronte di soli 2,5 miliardi offerti. Sul tratto a 10 anni ha ottenuto un tasso del 4,52%, contro il 4,75% pagato dal Tesoro francese lo stesso giorno. L’azienda beneficia di contratti industriali pluriennali e di una domanda globale rigida e anticiclica.
  • Sanofi: Il gigante farmaceutico viaggia sul mercato secondario con rendimenti decennali intorno al 4,3%. Sanofi gode di una valutazione di merito creditizio (rating AA per S&P) superiore a quella della Repubblica Francese di ben due gradini. I suoi farmaci essenziali generano cassa a livello globale, restando del tutto immuni alle convulsioni politiche interne francesi.
  • LVMH: Il gruppo del lusso presenta un rating creditizio superiore a quello statale e obbligazioni a 10 anni che rendono circa il 4,3%. I suoi margini operativi vertiginosi e la clientela ad altissimo reddito sparsa tra Asia e Nord America mettono la società al riparo dalle vicende del bilancio parigino.
  • TotalEnergies: La multinazionale dell’energia si finanzia con tassi intorno al 4,5%. Genera fiumi di liquidità in dollari attraverso attività distribuite su scala globale, rendendo la sua capacità di rimborso più credibile di quella di un governo che fatica a far quadrare i conti.
  • Grandi utility e telecomunicazioni: Imprese che erogano servizi a tariffa regolata (reti elettriche, idriche e comunicazioni digitali). Garantiscono entrate stabili e prevedibili, ideali per gli investitori in cerca di cedole sicure.

La logica economica del sorpasso e le ricadute pratiche

Per quale ragione gli investitori preferiscono un’azienda privata alla seconda economia dell’Eurozona? La risposta è legata alla diversificazione geografica e alla solidità reale dei bilanci. Le multinazionali francesi realizzano gran parte del proprio fatturato sui mercati internazionali. Se l’economia interna stagna o si incarta nelle dispute parlamentari, i loro incassi esteri continuano ad affluire regolarmente.

Inoltre, si è innescato un massiccio riposizionamento di portafoglio: banche e compagnie assicurative, già sature di titoli di Stato francesi e spaventate dal calo di valore causato dai tassi in rialzo, hanno cominciato a parcheggiare i capitali sui bond societari privati di elevato profilo.

Ovviamente i tassi alti sul debito pubblico vengono a porre un grosso problema per la sostenibilità del bilancio francese ed obbligano il governo a fare tagli o aumentare le tasse, per cui poi queste grandi società, anche se in modo indiretto, vengono colpite da questi squilibri del bilancio pubblico. Inoltre tutti i cittadini francesi vengono colpiti da questi interessi alle stelle, per cui vedremo presto un’intervento diretto della BCE , che si inventerà qualcosa pur di aiutare Parigi.

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