Il motore industriale d’Europa si ferma: Germania a picco (-10,6%) e Francia ferma, ma a Bruxelles si fa finta di nulla

I dati economici di agosto 2026 certificano un colpo durissimo per il cuore produttivo dell’Europa. Gli ordinativi all’industria tedesca sono sprofondati del 10,6%, mentre la produzione industriale francese delude ancora e scivola all’indietro. Due segnali d’allarme rosso acceso che mostrano una crisi reale, profonda e diffusa, di fronte alla quale la Commissione Europea preferisce voltarsi dall’altra parte, prigioniera dei propri dogmi contabili.

A Berlino il risveglio è stato gelido. Gli analisti di mercato avevano previsto una contrazione contenuta attorno all’1%, dopo il rimbalzo del 3,2% di luglio. Il risultato effettivo è stato invece un tracollo a due cifre, il primo crollo mensile registrato dallo scorso aprile. Ecco il relativo grafico, da Tradingeconomics:

A pesare in modo decisivo è stata la voragine nel comparto dei grandi mezzi di trasporto (aerei, treni, navi e mezzi militari), calato del 61,5% dopo che a luglio una pioggia di maxi-commesse ne aveva raddoppiato i volumi. Ma nascondersi dietro la scusa della volatilità sarebbe un grave errore ottico.

Il cedimento investe infatti l’intera ossatura dell’industria tedesca:

Beni di investimento: precipitati del 15,3%, a conferma che le aziende hanno smesso di programmare nuovi acquisti di macchinari.

precipitati del 15,3%, a conferma che le aziende hanno smesso di programmare nuovi acquisti di macchinari. Beni di consumo: in calo del 7,3%, cartina di tornasole di famiglie che frenano sulle spese quotidiane.

in calo del 7,3%, cartina di tornasole di famiglie che frenano sulle spese quotidiane. Beni intermedi: scesi del 2,6%, sintomo di linee produttive che rallentano i ritmi.

Il dato più allarmante riguarda la domanda interna tedesca, crollata del 17,3% in un solo mese. Gli ordini dall’estero non hanno compensato il tonfo, scendendo del 5,4%, con un calo identico sia dai partner dell’Eurozona (-5,4%) sia dal resto del pianeta (-5,5%).

Anche escludendo le grandi commesse straordinarie, il dato complessivo arretra dello 0,1%. Se poi si allarga lo sguardo al trimestre estivo da giugno ad agosto, gli ordinativi segnano una flessione del 2,6% rispetto ai tre mesi precedenti (al netto dei grandi contratti). La debolezza di fondo della domanda industriale non è un incidente di percorso, ma una costante.

Se Berlino piange, Parigi non ride

Dall’altra parte del Reno, la Francia non offre certo un panorama più incoraggiante. La produzione industriale di agosto è calata dello 0,3% rispetto a luglio, smentendo le previsioni degli economisti che puntavano a un rimbalzo dello 0,3%.

A frenare l’attività francese è stato il tonfo del settore energetico ed estrattivo (-2,4%), causato dal calo della generazione elettrica dopo i picchi raggiunti a luglio. La manifattura pura ha registrato un rimbalzo dello 0,3% rispetto al -0,8% precedente, ma settori chiave come i mezzi di trasporto (-2,2%) e l’agroalimentare (-1,2%) restano sotto pressione.

Su base annua la produzione francese segna un timido +0,3%, ma nel trimestre fino ad agosto il bilancio resta negativo (-0,1%). L’asse franco-tedesco, un tempo traente, appare ormai bloccato in una stagnazione cronica.

Su base annua la produzione presenta un incremento marginale, con un +0,3%.

La sintesi delle rilevazioni di agosto mostra chiaramente la portata della frenata:

Paese Indicatore industriale Risultato (agosto 2026) Attese di consenso Germania Ordinativi di fabbrica -10,6% -1,0% Francia Produzione industriale -0,3% +0,3%

Il tessuto produttivo italiano è strettamente integrato con quello tedesco. Se le catene di montaggio in Baviera o nel Baden-Württemberg si fermano, le aziende fornitrici del Nord Italia vedono cancellati gli ordini per componentistica, lavorazioni metalliche e chimica.

Il meccanismo economico è noto e implacabile: meno ordini significano turni ridotti, cassa integrazione e stipendi più leggeri. Quando i redditi dei lavoratori si contraggono, le famiglie tagliano le spese quotidiane. La domanda interna si spegne e le imprese, prive di clienti, congelano gli investimenti futuri.

Di fronte a questa emorragia produttiva, la reazione di Bruxelles rasenta il paradosso. La Commissione Europea sembra vivere in un mondo parallelo, concentrata a imporre rigidi vincoli di bilancio e normative verdi sempre più complesse che appesantiscono i costi aziendali.

Mentre giganti come Stati Uniti e Cina sostengono le proprie filiere con incentivi diretti e forte domanda pubblica, l’Europa sceglie di legarsi le mani da sola. L’abbandono della produzione reale a favore dell’ortodossia dei conti pubblici rischia di trasformare un rallentamento passeggero in un declino industriale permanente.