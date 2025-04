Cina: presentata arma a microonde che ha sparato 10 mila impulsi senza problemi durante le prove

Gli scienziati cinesi hanno raggiunto una pietra miliare nella tecnologia delle armi a energia diretta, testando con successo un sistema compatto a microonde ad alta potenza (HPM) in grado di sparare oltre 10.000 volte senza guasti, secondo un nuovo studio. La notizia è stata riportata da SCMP.

L’impresa sfrutta le più recenti tecnologie di sigillatura sottovuoto del settore manifatturiero cinese di fascia alta per superare le barriere di lunga data nella durata e nella miniaturizzazione degli HPM, con il potenziale di spostare l’equilibrio nella corsa globale ai sistemi di guerra di prossima generazione.

I ricercatori della Difesa del Northwest Institute of Nuclear Technology (NINT) hanno costruito la tecnologia e condotto le prove, che sono state documentate in uno studio peer-reviewed pubblicato nel numero di questo mese di High Power Laser and Particle Beams.

Secondo i ricercatori, il cannone a microonde pesa molto meno delle armi HPM tradizionali ed è alimentato da una corrente pulsata di tre gigawatt.

Le sue dimensioni esatte sono ancora sconosciute, ma un diagramma riportato nel documento suggerisce una dimensione paragonabile a quella di un cannone Gatling.

Le canne dell’artiglieria tradizionale devono essere sostituite dopo qualche migliaio di colpi, ma “i risultati sperimentali dimostrano che il sistema può funzionare stabilmente per oltre 10.000 colpi”, affermano i ricercatori nel documento. Uno studio precedente, anch’esso cinese, parlava di 5.000 colpi .

Funzionando a 10-30 impulsi al secondo, il cannone emette fasci di microonde che superano le centinaia di megawatt da una sorgente di radiazioni grande come un pollice – abbastanza potente da attaccare droni, missili, aerei o persino satelliti in orbita bassa.

Le armi a microonde richiedono un vuoto quasi perfetto per evitare perdite di energia e archi elettrici catastrofici. I sistemi tradizionali si affidano a pompe esterne, pesanti e ingombranti, un limite critico per l’impiego sul campo di battaglia.Le perdite possono provenire da crepe invisibili, giunzioni o molecole d’aria intrappolate nelle leghe metalliche. Anche la generazione stessa delle microonde produce alcune tracce di gas.

L’innovazione principale del nuovo cannone risiede in un sistema unico di incapsulamento sotto vuoto che elimina le ingombranti pompe esterne grazie a tecniche di produzione avanzate. “Abbiamo raggiunto una svolta nella saldatura ceramica-metallo”, ha scritto il team dell’istituto di Xian, nella provincia dello Shaanxi, che svolge un ruolo di supporto nella ricerca sulle armi nucleari.

Con la nuova tecnica di produzione, i ricercatori hanno saldato gli isolatori ceramici in ossido di alluminio all’acciaio utilizzando leghe ad alta temperatura, sostituendo gli O-ring in gomma soggetti a perdite.

Il team ha anche sviluppato un’esclusiva pompa NEG (non-evaporable getter). Queste pompe in lega di zirconio-vanadio-ferro catturano dinamicamente i gas di idrogeno, carbonio e azoto rilasciati durante il funzionamento, mantenendo alti livelli di vuoto anche durante esplosioni prolungate.

Durante le prove dal vivo, le pompe NEG hanno assorbito i picchi di gas in pochi secondi, consentendo un funzionamento continuo.

La Cina sta anche sviluppando armi HPM a stato solido utilizzando semiconduttori GaN, al Nitruro di gallio, secondo un ricercatore di microonde con sede a Pechino che ha chiesto di non essere nominato a causa della delicatezza della questione. Il fatto che venga utilizzato proprio il gallio, terra rara la cui esportazione è bloccata verso gli USA, è voluta probabilmente ad hoc per garantire agli sviluppatori cinesi un vantaggio su quelli americani, che non possono disporre di questo materiale in questo momento.