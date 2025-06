Pare che la Cina stia cercando i nomi dei dipendenti dell’industria delle terre rare che possiedono competenze tecniche e stia sequestrando i loro passaporti per garantire che non rivelino segreti commerciali o effettuino viaggi non autorizzati all’estero.

Secondo persone che hanno parlato con il Wall Street Journal, il Ministero del Commercio cinese ha chiesto alle aziende del settore delle terre rare del Paese di fornire al governo elenchi del personale che includano le informazioni personali dei dipendenti, il loro percorso formativo, il background di ricerca e le competenze specifiche.

Le fonti del Journal hanno affermato che l’obiettivo è quello di creare un database di cittadini cinesi con competenze nel settore delle terre rare e monitorarne i movimenti per assicurarsi che non divulghino segreti industriali a stranieri. Le richieste del governo sottolineano la crescente importanza geopolitica del quasi monopolio cinese su questi materiali e sono al centro della guerra commerciale tra Washington e Pechino.

Secondo quanto riferito, gli elenchi includono una varietà di ruoli nel settore delle terre rare, tra cui coloro che lavorano i minerali rari e coloro che utilizzano i minerali lavorati per produrre magneti di terre rare, utilizzati nei droni, nei jet da combattimento, nell’industria automobilistica e nelle turbine eoliche.

La Cina, il più grande produttore e trasformatore di materiali rari al mondo, produce circa il 90% dei magneti rari mondiali. Una delle persone che ha parlato con il Journal ha affermato che ad alcuni esperti di terre rare è stato chiesto di consegnare il passaporto alle loro aziende o alle autorità locali per impedire loro di lasciare il Paese.

In Cina, i funzionari governativi e i dipendenti delle aziende statali sono già tenuti a richiedere l’autorizzazione per viaggiare e a consegnare i propri documenti di viaggio. A causa delle tensioni commerciali con gli Stati Uniti, ad aprile la Cina ha istituito un nuovo sistema di licenze per l’esportazione di materiali rari che ha limitato l’offerta globale di magneti rari e causato preoccupazione tra le aziende automobilistiche ed elettroniche occidentali.

Per anni è stato praticamente impossibile per le aziende straniere competere nel settore dei magneti, dato il basso costo di produzione cinese, ma secondo quanto riferito, le restrizioni all’esportazione hanno stimolato recenti sforzi per sviluppare aziende di terre rare in paesi come la Francia e gli Stati Uniti. La lavorazione delle terre rare a partire dalle materie prime è un lavoro meticoloso e i processi e le attrezzature sviluppati dagli scienziati cinesi sono ampiamente riconosciuti come eccellenti.

Uno dei principali ostacoli alla creazione di industrie di terre rare al di fuori della Cina è stata la scarsità di competenze produttive. L’attuale panorama delle competenze in materia di terre rare in Cina è, secondo quanto riferito, l’inverso di quello di decenni fa, quando gli esperti stranieri trasmettevano le loro conoscenze ai lavoratori cinesi nell’industria delle terre rare, allora agli albori. Per consolidare il proprio vantaggio e contrastare la concorrenza straniera, nel dicembre 2023 il governo cinese ha emanato nuove norme che vietano l’esportazione della tecnologia cinese utilizzata nella lavorazione dei minerali di terre rare.