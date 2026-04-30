La scure di Merz sul welfare: se la Germania piange, l’Europa non può ridere

Il vecchio detto popolare suggerisce che quando vedi il tuo vicino tagliarsi la barba, faresti bene a iniziare a bagnare la tua. Per i pensionati e i lavoratori europei, il consiglio non è mai stato così attuale. La Germania, la locomotiva d’Europa che per decenni ha dettato le regole del rigore (spesso agli altri), ha deciso di dare un colpo di forbice netto al proprio Stato sociale.

Il governo di grande coalizione guidato dal cancelliere Friedrich Merz ha approvato un piano di tagli drastici: 38,3 miliardi di euro entro il 2030. L’obiettivo? Liberare risorse per la difesa. La pensione statale, pilastro della stabilità tedesca fin dai tempi di Bismarck, viene declassata a una semplice “copertura di base”. Tradotto: se vuoi vivere decorosamente la vecchiaia, lo Stato non basta più e non ti garantirà standard dignitosi, ma se tiva bene, solo la mera sopravvivenza fisica.

Il paradosso di Bismarck e la realtà del 2026

È quasi ironico, se non fosse tragico, che lo smantellamento parta proprio da Berlino. Fu il cancelliere Otto von Bismarck, alla fine del XIX secolo, a inventare il moderno sistema pensionistico per frenare le spinte socialiste e proteggere i lavoratori. Oggi, il suo successore Merz sembra voler chiudere quel capitolo storico.

Il problema non è solo contabile. La Germania vanta un debito pubblico vicino al 60% del PIL, una situazione invidiabile per molti partner della zona euro e migliore perfino degli USA. Eppure, Berlino ha scelto la strada dei tagli al welfare piuttosto che quella del debito per finanziare il riarmo e la sicurezza. Una scelta politica che sicuramente farà parlare, ma che è anche un allarme verso altri paesi: se crolla il muro sociale nel Paese fiscalmente più solido, cosa accadrà a nazioni come la Spagna o l’Italia, dove il debito viaggia ben oltre il 100%?

Welfare contro Warfare: una scelta di campo

La motivazione ufficiale è la necessità di rispondere alle tensioni geopolitiche e alla minaccia russa. Tuttavia, da una prospettiva economica keynesiana, la scelta solleva dubbi profondi. Tagliare i consumi dei pensionati e i sussidi di disoccupazione per acquistare armamenti rischia di deprimere ulteriormente una domanda interna già fragile.

Ecco i punti principali del piano tedesco:

Pensioni: Trasformazione in sussidio minimo di base.

Trasformazione in sussidio minimo di base. Sanità: Riduzione drastica dei rimborsi e delle garanzie.

Riduzione drastica dei rimborsi e delle garanzie. Disoccupazione: Tagli ai sussidi di lungo periodo (l’eredità dell’Agenda 2010 viene definitivamente sepolta).

Tagli ai sussidi di lungo periodo (l’eredità dell’Agenda 2010 viene definitivamente sepolta). Difesa: Trasferimento massiccio di fondi verso il riarmo e le infrastrutture militari.

Resta il dubbio su quale sarà la reazione dei cittadini tedeschi di fronte a questa imposizione di Merz, che risulta già ai minimi di popolarità. Per la CDU sembra una politica suicida.

L’Europa verso un futuro di “poveri pensionati”?

Il vero allarme riguarda la tenuta del sistema produttivo europeo. La Germania sta soffrendo un processo di deindustrializzazione accelerato dai costi energetici fuori controllo e da una cronica mancanza di innovazione tecnologica rispetto ai colossi USA e Cina.

Senza una politica energetica seria e investimenti massicci in tecnologia, la crescita economica evapora. E senza crescita, i sistemi a ripartizione (dove chi lavora paga per chi è in pensione) diventano schemi insostenibili. La Spagna, ad esempio, ha promesse pensionistiche che superano il 600% del suo PIL secondo i dati Eurostat. Un abisso che la crescita attuale non può colmare.

Le ricadute economiche: un monito per l’Italia e la Spagna

La mossa di Merz rompe un tabù. Se il “buon padre di famiglia” tedesco dice che i soldi per i nonni non ci sono più, i mercati inizieranno a guardare con sospetto chiunque provi a sostenere il contrario. Il rischio è che lo spread sul debito venga perfino a salire per i paesi più indebitati, a fronte di questa inattesa ondata di austerità germanica. Ovviamente non è detto che sia così: le prossime elezioni amministrative fanno prevedere una dura punizione politica per la maggioranza politica attuale e qualcuno inizierà a pensare che non vale la pena sacrificare i pensionati per i carri armati.