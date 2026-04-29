La rivoluzione degli “origami”: perché il Giappone punta sui droni di cartone low-cost per la difesa

Il Giappone, patria incontrastata della robotica avanzata e dell’elettronica di precisione, sembra aver compreso una delle lezioni più crude e pragmatiche dei conflitti moderni: in guerra, spesso, l’alta tecnologia cede il passo all’efficienza economica. Il Ministro della Difesa giapponese, Shinjiro Koizumi, ha recentemente confermato una rotta che ha il sapore del paradosso: l’integrazione di droni realizzati in cartone ondulato all’interno delle Forze di Autodifesa.

Non si tratta di un vezzo ecologista, ma di una fredda e calcolata strategia di “massa a basso costo”. In un’epoca in cui un missile intercettore può costare milioni di dollari, impiegare sciami di droni sacrificabili da poche migliaia di euro rappresenta una necessità sia tattica che, soprattutto, di bilancio.

Il caso AirKamuy 150: stealth per natura (e per risparmio)

Al centro di questa strategia troviamo l’AirKamuy 150, sviluppato dalla startup nipponica Air Kamui. Attualmente in uso presso la Forza di Autodifesa Marittima (JMSDF) come bersaglio aereo per gli addestramenti, questo vettore presenta caratteristiche peculiari:

Costo irrisorio: Circa 2.500 dollari per unità, il 90% in meno rispetto a un drone ad ala fissa tradizionale.

Circa 2.500 dollari per unità, il 90% in meno rispetto a un drone ad ala fissa tradizionale. Logistica semplificata: Viene spedito “piatto” (stile mobile IKEA) e assemblato sul campo in soli 5 minuti.

Viene spedito “piatto” (stile mobile IKEA) e assemblato sul campo in soli 5 minuti. Invisibilità “povera”: La struttura in cartone, trattata con una pellicola idrorepellente, riduce drasticamente la firma radar rispetto alla fibra di carbonio o all’alluminio, garantendo capacità stealth innate, ottime per la ricognizione.

Di seguito un rapido confronto sui vantaggi economici e operativi:

Caratteristica Drone Tradizionale (es. MQ-9) Drone in Cartone (AirKamuy) Ricaduta Economica/Tattica Materiale Compositi avanzati, leghe Cartone ondulato trattato Costi di produzione abbattuti del 90% Logistica Basi attrezzate, hangar Scatole piatte (“flat-pack”) Nessun costo di stoccaggio speciale Rilevabilità Alta (se non stealth nativo) Molto bassa (materiale non riflettente) Sopravvivenza in ricognizione senza spese R&S Destino d’uso Recupero obbligatorio Usa e getta (sacrificabile) Nessun costo di manutenzione post-volo

Un drone del genere potrebbe, nelle sue compoenti strutturali, esser costruito in grandi quantità da società che normalmente producono imballi e che sono abituate a tagliare milioni di pezzi. Ciò risolverebbe un grosso problema legato alla persistenza delle linee produttive anche in tempo di pace, dato che si utilizzerebbero linee esistenti con disegni diversi.

Un approccio particolare

L’approccio di Tokyo è estremamente interessante: invece di dissanguare il bilancio statale importando costosi sistemi d’arma stranieri, il Ministero della Difesa sta finanziando startup locali. Il progetto “Shiraha“, ad esempio, vede la startup JISDA sviluppare il modello ACM-01, un drone con fusoliera in legno da soli 450 dollari, costruito con componentistica interamente nazionale.

È un classico esempio di spesa pubblica “intelligente”: si crea un network di difesa litoranea (il concetto SHIELD) e, contemporaneamente, si stimola una catena di approvvigionamento interna, slegandosi dalla dipendenza da materiali esteri. Una soluzione nazionale che si sviluppa tramite un web di piccole e emdie aziende. Una soluzione da adottare anche in Italia.

Mentre l’Occidente continua a inseguire la chimera del sistema d’arma perfetto e costosissimo, il Giappone torna all’origami. Perché quando il cielo si riempie di minacce, vince chi riesce a saturare lo spazio aereo senza far saltare il bilancio dello Stato.