Nonostante la spinta occidentale a diversificare l’approvvigionamento di minerali critici dalla Cina, Pechino è determinata a rafforzare ulteriormente la sua presa sul mercato del litio, metallo fondamentale per le batterie.

La Cina è destinata a diventare il più grande produttore mondiale di litio entro il prossimo anno, superando l’Australia, secondo le previsioni dell’agenzia di rilevamento dei prezzi delle materie prime Fastmarkets.

La Cina detiene già una posizione dominante nel mercato del litio raffinato, con una quota del 73% nel 2024, secondo i dati dell’Agenzia internazionale per l’energia (AIE).

L’approvvigionamento di una maggiore quantità di materia prima sul proprio territorio, anche a prezzi inferiori a quelli attuali, darebbe alla Cina un ulteriore vantaggio nel mercato del litio.

La Cina detiene infatti una quota di mercato compresa tra il 73% e il 98% in tutti i mercati dei minerali critici e delle terre rare, ad eccezione del nichel, dove l’Indonesia è l’attore dominante.

Nel 2024, secondo le stime dell’AIE, la Cina rappresentava l’83% del rame raffinato, il 73% dell’offerta mondiale di litio raffinato, il 97% del cobalto, il 98% della grafite e il 96% del mercato delle terre rare.

Nel settore dell’estrazione del litio, la Cina è destinata ad aumentare i suoi volumi di estrazione e a superare l’Australia entro il 2026, conquistando il primo posto come maggiore produttore mondiale, secondo una previsione di Fastmarkets citata da Reuters .

L’Australia è diventata il maggiore produttore di litio nel 2017, quando ha superato il Cile.

Tuttavia, il crollo dell’80% dei prezzi del litio nell’ultimo anno ha stravolto le prospettive a breve termine del settore dell’estrazione del litio.

Le società minerarie australiane hanno interrotto l’estrazione in diversi progetti a causa del crollo dei prezzi. Le società minerarie di litio hanno visto ridursi i profitti e i margini e i progetti sono stati ridimensionati o rinviati fino a quando le condizioni di mercato non miglioreranno.

Mentre le società minerarie australiane hanno ridotto la produzione, la Cina ha intensificato la propria attività: il governo cinese sta sovvenzionando pesantemente l’estrazione di litio e altri minerali chiave, anche nell’ottica di mantenere o rafforzare il dominio globale di Pechino.

A differenza delle aziende australiane, le società cinesi che estraggono litio non hanno ridotto la produzione, grazie al sostegno del governo centrale e alla “pressione” dei governi locali affinché mantengano la produzione – e i posti di lavoro – anche in un contesto di calo dei prezzi, secondo Paul Lusty, responsabile della ricerca sulle materie prime per batterie presso Fastmarkets.

C’è poi l’obiettivo di mantenere la quota di mercato globale in un contesto di crescente domanda di litio, ha dichiarato Lusty a Reuters a margine della Fastmarkets Lithium and Battery Raw Materials Conference tenutasi questa settimana a Las Vegas.

“Questa produzione continua, nonostante la scarsa redditività del mercato, inizia ad avere molto più senso se si considerano tutti questi fattori”, ha affermato Lusty.

Mentre la Cina punta a espandere l’estrazione e la raffinazione del litio, anche se attualmente non redditizia, le aziende minerarie di litio nelle economie di libero mercato stanno soffrendo, ritardando l’espansione dei progetti, tagliando posti di lavoro e riducendo gli investimenti a breve termine.

Nonostante gli importanti accordi e il sostegno governativo in Occidente per la creazione di catene di approvvigionamento nazionali, negli ultimi anni la Cina ha aumentato la sua quota di mercato nei minerali critici e delle terre rare, secondo il rapporto annuale dell’AIE, Global Critical Minerals Outlook 2025.

“Diversificazione è la parola d’ordine per la sicurezza energetica, ma il mondo dei minerali critici ha preso una direzione opposta negli ultimi anni, in particolare nella raffinazione e nella lavorazione”, ha osservato l’agenzia.

Negli ultimi cinque anni fino al 2024, mentre il resto del mondo cercava modi per rafforzare l’approvvigionamento interno, la crescita della produzione di materiali raffinati si è concentrata fortemente tra i principali fornitori.

La Cina domina la raffinazione di 19 dei 20 minerali analizzati dall’agenzia, con una quota di mercato media di circa il 70%.

“Tre quarti di questi minerali hanno mostrato una maggiore volatilità dei prezzi rispetto al petrolio e la metà è stata più volatile del gas naturale”, ha affermato l’AIE.

Nonostante i mercati ben riforniti, i controlli sulle esportazioni e la crescente concentrazione dell’offerta, soprattutto in Cina, stanno aumentando i rischi per la sicurezza dell’approvvigionamento, legati all’incertezza internazionale e e ai mercati volatili.