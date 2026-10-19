Cina, l’illusione della crescita: l’export vola con l’IA, ma il mercato interno resta al gelo

Pechino evita per un soffio la frenata economica, ma dietro le statistiche ufficiali si nasconde una frattura allarmante per la seconda economia mondiale. Nel terzo trimestre del 2026 il PIL cinese segna un +4,5% su base annua, superando le attese degli analisti, eppure il Paese si regge su un equilibrio fragilissimo, spaccato a metà tra il record di merci spedite all’estero e una paralisi dei consumi interni che spaventa i pianificatori di Stato.

Il dato aggregato dei primi nove mesi porta la crescita al 4,6%, consentendo a Pechino di restare agganciata per il rotto della cuffia all’obiettivo ufficiale fissato tra il 4,5% e il 5%. Tuttavia, la locomotiva asiatica marcia ormai con un motore solo: quello delle fabbriche che sfornano tecnologia a pieno ritmo, mentre le famiglie tengono il portafoglio sigillato.

Ecco il grafico di Tradingeconomics sulla materia:

I segnali positivi arrivano quasi esclusivamente dal lato dell’offerta e della vendita oltreconfine:

Boom delle esportazioni: a settembre l ‘export è schizzato a un clamoroso +36,3% su base annua , trascinato dalla domanda globale di semiconduttori, componenti per intelligenza artificiale e veicoli elettrici. Quindi abbiamo una crescita a trazione esterna.

a settembre l , trascinato dalla domanda globale di semiconduttori, componenti per intelligenza artificiale e veicoli elettrici. Quindi abbiamo una crescita a trazione esterna. Fabbriche in accelerazione: la produzione industriale registra una crescita del 5,5%, il ritmo più elevato degli ultimi sei mesi.

la produzione industriale registra una crescita del 5,5%, il ritmo più elevato degli ultimi sei mesi. Disoccupazione: il dato urbano scende lievemente al 5,2%. Un dato importante, se reale, per la stabilità sociale del paese, anche le la disoccupazione giovanile ad agosto era al 18,9%.

Finché il resto del pianeta compra microchip e batterie, Pechino galleggia. I guai seri, però, cominciano appena si abbassa lo sguardo sui consumatori cinesi.

Le vendite al dettaglio, vero termometro dei consumi privati, sono cresciute a settembre di un modesto 1,1%. Si tratta di un valore asfittico per un Paese che da anni promette di voler sostenere la domanda interna. I cittadini non spendono perché si sentono più poveri, impoveriti dalla crisi senza fine del settore immobiliare, dove le famiglie hanno accumulato gran parte dei propri risparmi.

Gli investimenti nel mattone sono precipitati del 20,6% nei primi nove mesi dell’anno, trascinando in territorio negativo l’intero comparto degli investimenti fissi (-7,2%).

Indicatore economico (Dati ufficiali) Variazione Q3 / Settembre 2026 Situazione economica Crescita PIL (Q3) +4,5% Supera il consenso (4,4%) Esportazioni +36,3% Boom spinto da AI e hi-tech Produzione industriale +5,5% In forte accelerazione Vendite al dettaglio +1,1% Consumi interni quasi fermi Investimenti immobiliari -20,6% Caduta libera Investimenti fissi complessivi -7,2% Contrazione strutturale

La risposta di Pechino si è affidata alla solita ricetta: sussidi sui tassi dei mutui, emissione di bond statali e piani per nuove infrastrutture. Sostegni che aiutano a non far crollare l’edilizia, ma che non risolvono il vero problema: se la gente teme il futuro e non guadagna abbastanza, non comprerà nuove case né consumerà beni e servizi.

La ricaduta pratica per l’Europa e l’Italia è immediata. Non riuscendo a vendere in patria l’enorme massa di beni prodotti, la Cina scaricherà la propria sovraccapacità industriale sui mercati internazionali a prezzi di saldo. Una pressione commerciale che rischia di soffocare le imprese manifatturiere occidentali e innescare una nuova stagione di barriere doganali.