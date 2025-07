Torniamo alle basi dell’economia e torniamo a considerare quello che succede quando si creano delle grandi aree monetarie, unendo delle economie diverse senza strumenti di compensazione e pensando che basti la moneta per unificare i vari paesi. Ci viene incontro la spiegazione legata al Ciclo di Frenkel.

Il “Ciclo di Frenkel” in economia è una teoria che descrive un processo di boom e bust che si verifica quando un Paese economicamente meno sviluppato (la “periferia”) si aggancia a un’area valutaria più forte (il “centro”), perdendo la propria sovranità monetaria e adottando un regime di cambio fisso. Questo ciclo è stato espresso dall’economista argentino Roberto Frenkel e, talvolta, viene citato come “Ciclo di Frenkel-Neftçi” per una sua prima citazione in letteratura. Purtroppo Frenkel non vincerà il Nobel, perché la sua scoeprta è troppo scomoda.

Cosa è il Ciclo di Frenkel: Le Fasi Drammatiche

Il ciclo di Frenkel si articola tipicamente in sette fasi, caratterizzate da una dinamica economica che porta la periferia da una fase di apparente prosperità a una profonda crisi. Vediamole nel dettaglio, con un focus sugli aspetti più drammatici:

Fase di Adesione e Liberalizzazione (L’Abbraccio Pericoloso): Il Paese periferico decide di entrare in un’unione monetaria, adottando un cambio fisso con la valuta del centro e liberalizzando i movimenti di capitale e i mercati finanziari. Questa mossa, spesso presentata come un passo verso la modernizzazione, espone la periferia a rischi inimmaginabili. Afflusso Massiccio di Capitali (L’Illusionista): I Paesi del centro, beneficiando della stabilità del cambio fisso, inondano la periferia di capitali. Questo avviene perché i tassi di interesse nella periferia sono spesso più alti, e il rischio di cambio è eliminato. Sembra un’opportunità d’oro, ma è il preludio al disastro. Boom del PIL e Riduzione del Debito Pubblico (La Breve Euforia): L’afflusso di capitali stranieri alimenta la domanda interna, portando a una crescita apparente del PIL e, paradossalmente, a una temporanea diminuzione del debito pubblico, grazie all’aumento del gettito fiscale. La periferia vive un’illusoria fase di prosperità. Aumento dell’Inflazione e del Debito Privato (Il Serpente Silenzioso): La crescita alimentata dai capitali esteri porta a un aumento dell’inflazione nella periferia. Contestualmente, il debito privato cresce a un ritmo allarmante, superando di gran lunga il debito pubblico. La prosperità è insostenibile e si basa su fondamenta fragili. Shock e Scoppio della Bolla del Debito Privato (La Caduta Inevitabile): Un evento traumatico, interno o esterno (come una crisi finanziaria globale), spinge i creditori del centro a ritirare i capitali dalla periferia. La bolla del debito privato scoppia con effetti devastanti. Circolo Vizioso Recessivo e Peggioramento del Debito Pubblico (La Spirale del Dolore): La mancanza di liquidità straniera innesca una profonda recessione nella periferia. Il PIL crolla, i consumi e gli investimenti si azzerano, e il debito pubblico, in precedenza contenuto, esplode a causa delle mancate entrate fiscali e delle misure di salvataggio (spesso imposte). Le politiche di austerità, volte a rassicurare i creditori, aggravano ulteriormente la situazione, intrappolando il Paese in un circolo vizioso. Abbandono del Cambio Fisso (L’Ultima Spiaggia): La situazione diventa insostenibile. La periferia è costretta ad abbandonare il regime di cambio fisso e a svalutare la propria moneta per cercare di recuperare competitività, anche se questo comporta costi sociali enormi e un ulteriore deterioramento delle condizioni di vita.

Implicazioni per l’Economia

Le implicazioni del Ciclo di Frenkel per l’economia sono profonde e spesso devastanti, soprattutto per i Paesi periferici:

Perdita di Sovranità Monetaria: Il Paese periferico perde la capacità di utilizzare la politica monetaria come strumento per stabilizzare la propria economia. Non può svalutare la moneta per aumentare la competitività delle esportazioni o stimolare la domanda interna.

Vulnerabilità agli Shock Esterni: L'economia della periferia diventa estremamente vulnerabile agli shock esterni e alle decisioni prese nel centro, come il ritiro dei capitali. Quello che è successo aòla Grecia e, in misura minore, all'Italia, ne è un esempio.

L’economia della periferia diventa estremamente vulnerabile agli shock esterni e alle decisioni prese nel centro, come il ritiro dei capitali. Quello che è successo aòla Grecia e, in misura minore, all’Italia, ne è un esempio. Austerità e Contrazione Economica: Le politiche di austerità imposte per “rassicurare i mercati” e i creditori esteri portano a tagli drastici alla spesa pubblica, aumento delle tasse, e una conseguente contrazione economica, aumento della disoccupazione e peggioramento del benessere sociale.

Austerità e Contrazione Economica: Le politiche di austerità imposte per "rassicurare i mercati" e i creditori esteri portano a tagli drastici alla spesa pubblica, aumento delle tasse, e una conseguente contrazione economica, aumento della disoccupazione e peggioramento del benessere sociale.

Aumento del Debito Pubblico: Nonostante le misure di austerità, il debito pubblico tende ad aumentare in proporzione al PIL a causa del crollo della produzione e della recessione.

Deterioramento Sociale: La crisi economica porta a un drammatico aumento della disoccupazione, della povertà e delle disuguaglianze sociali, con gravi tensioni interne.

Dipendenza Economica: Il ciclo evidenzia una forte dipendenza economica dei Paesi periferici dai capitali e dalle politiche dei Paesi del centro, limitando le loro prospettive di sviluppo autonomo e sostenibile.

Il Ciclo di Frenkel, in particolare, è stato spesso richiamato per spiegare le dinamiche delle crisi finanziarie in Paesi emergenti e, con diverse interpretazioni e dibattiti, per analizzare la crisi dell’Eurozona, dove alcuni paesi membri (la “periferia”) si sono trovati ad affrontare dinamiche simili, pur in un contesto di unione monetaria.

La Grecia e il ciclo di Frenkel

La crisi del debito greco non è stata un fulmine a ciel sereno, ma una manifestazione lampante del Ciclo di Frenkel, un modello che descrive come Paesi “periferici” che si legano a un’area valutaria forte possano finire in una spirale di boom e collasso. Vediamo come la Grecia ha vissuto queste sette fasi drammatiche.

L’Abbraccio Fatale dell’Euro: Adesione e Liberalizzazione

Nel 2001, la Grecia entrò nell’Eurozona, adottando la moneta unica e integrandosi nei mercati finanziari europei. Questa mossa, vista come un passo verso la stabilità e la modernità, eliminò il rischio di cambio per gli investitori esteri, spianando la strada a futuri flussi di capitale. Il Paese rinunciò alla propria sovranità monetaria, una decisione che si sarebbe rivelata cruciale.

L’Illusione di Ricchezza Facile: Afflusso Massiccio di Capitali

Dopo l’ingresso nell’Euro, la Grecia fu inondata da capitali stranieri. Banche europee prestarono ingenti somme al governo e al settore privato greco, attratte da tassi d’interesse allineati a quelli tedeschi e dalla percezione di un rischio ormai nullo grazie all’Euro. Questa ondata di liquidità alimentò una falsa sensazione di benessere.

La Breve, Ingannatrice Euforia: Boom del PIL e Debito Apparente Controllato

Gli anni successivi videro una crescita robusta del PIL greco, alimentata da consumi e investimenti gonfiati dai prestiti. Le entrate fiscali aumentarono, dando l’illusione che il debito pubblico, pur elevato, fosse sotto controllo. Fu un periodo di apparente prosperità, ma le sue fondamenta erano fatte di sabbia, non di produttività reale.

Il Veleno Silenzioso: Inflazione e Debito Privato Esplosivo

L’afflusso di capitali e la domanda interna surriscaldarono l’economia greca. I prezzi e i salari salirono più rapidamente rispetto al resto dell’Eurozona, erodendo la competitività del Paese. Parallelamente, famiglie e imprese si indebitarono massicciamente, gonfiando una gigantesca bolla di debito privato che, invisibile in superficie, superava di gran lunga il debito pubblico.

La Scossa che Innesca la Catastrofe: Shock e Scoppio della Bolla

La crisi finanziaria globale del 2008 agì da catalizzatore. Gli investitori, improvvisamente consapevoli delle fragilità greche e dei deficit strutturali nascosti, iniziarono a ritirare i loro capitali. I tassi sui titoli di Stato greci schizzarono alle stelle, rendendo impossibile per Atene rifinanziarsi. La bolla del debito privato scoppiò, paralizzando il sistema finanziario.

La Spirale della Rovina: Recensione e Debito Pubblico Fuori Controllo

L’economia greca precipitò in una recessione devastante. Il PIL crollò, la disoccupazione esplose e il debito pubblico, già precario, divenne insostenibile a causa della contrazione economica e delle mancate entrate fiscali. I “salvataggi” internazionali furono concessi solo in cambio di brutali politiche di austerità che soffocarono ulteriormente l’economia, intrappolando la Grecia in un circolo vizioso di debito crescente e contrazione.

L’Ultima, Disperata Opzione: Svalutazione Interna (al Posto del Cambio Fisso)

Poiché l’abbandono dell’Euro (Grexit) era considerato troppo rischioso, la Grecia fu costretta a intraprendere una “svalutazione interna”. Questo significò tagli draconiani a salari, pensioni e servizi, un tentativo di ripristinare la competitività abbassando i costi senza poter svalutare la moneta. Il prezzo fu una profonda sofferenza sociale, un’emigrazione di massa e un’economia prostrata, che rispecchiava la fase finale del Ciclo di Frenkel.

Questi sono i piaceri dell’aver creato una monea unica senza aver crreato un reale, unico, mercato e senza aver dei sistemi di compensazione adeguati, cioè una garanzia comune per il debito o trasferimenti mirati che compensino picchi e crolli del ciclo nelle sue fasi, che magari rallentassero la crescita eccessiva, ma compensassero con trasferimenti durante il crollo. Invece Ci si è aspettato che la selezione naturale operasse, anche se questo ha causato sofferenze, e povertà a un popolo che ha avuto la sola colpa di credere alle promesse dei propri governanti. Che poi hanno pagato in misura minima per i propri errori.